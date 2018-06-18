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Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için Aksaray'da halka seslenen İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, miting öncesi Vali ve Emniyet Müdürü tarafından engellemelerle karşılaştığını iddia etti. Devletin görevlisinin devletin görevlisi gibi olması gerektiğini belirten Akşener 'Vali’yi uyarıyorum, şunu söyleyeyim bu devran döner Sayın Erdoğan’a güvenenleri Saray’ın finoluğunu yapanları uyarıyorum.' dedi.

Miting yapmak için gittiği Aksaray'da engellemelerle karşılaştığını belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener, Aksaray Valisi'ne ve Emniyet Müdürü'ne çok sert sözlerle yüklendi. Akşener "Vali’yi uyarıyorum, şunu söyleyeyim bu devran döner Sayın Erdoğan’a güvenenleri Saray’ın finoluğunu yapanları uyarıyorum. Sayın Erdoğan Mavi Marmara’da yaptığı gibi sizleri ortada bırakır. O zaman yaptığı gibi 'Bana mı sordunuz?' der ortada bırakır. Devletin görevlisi devletin görevlisi olmalıdır. Devlet ciddiyetinin içine tükürdünüz. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

Akşener’in konuşmasından satırbaşları;

'BU HADSİZ MÜDÜRÜ UNUTMAYACAĞIM'

“Önümüzdeki Pazar günü bir karar vereceksiniz. Son zamanlarda benim programlarıma yönelik devlet protokolünden son derece çirkin engellemelerle karşılaşıyoruz.
Aksaray Valisi'nin uyarıyorum. Bir polis memuru Meral Akşener'i HDP'li biriyle aynı kefeye koyamaz. Bu hadsiz müdürü unutmayacağım ben eski İçişleri Bakanı'yım.
Dün hendekler kazılırken o polis müdürü diyebilmiş midir ‘Bu yapılan yanlıştır?’ diye.”

'SARAY'IN FİNOLUĞUNU YAPANLAR...'

Sayın Erdoğan ‘Ben talimat verdim PKK'ya operasyon yapılmayacak’ diye televizyonlarda söylemedi mi? 726 ana kuzusu şehit oldu. Bu fare yürekli adamı hiç unutmayacağım. Bu adamlar milli Meral Akşener gayri milli öyle mi? Hadi oradan hadsiz, hadi oradan terbiyesiz. Vali'yi uyarıyorum, şunu söyleyeyim bu devran döner Sayın Erdoğan'a güvenenleri Saray'ın finoluğunu yapanları uyarıyorum.

Sayın Erdoğan Mavi Marmara'da yaptığı gibi sizleri ortada bırakır. O zaman yaptığı gibi ‘Bana mı sordunuz?’ der ortada bırakır. Devletin görevlisi devletin görevlisi olmalıdır. Devlet ciddiyetinin içine tükürdünüz. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette bana düşman olacaklar ama vız gelir tırıs gider. Bu yolculuğun başından beri elektriğimizi kestiler, mahkemelerle canımıza okudular başımı öne eğebildiniz mi?

'BU DÜZEN DEĞİŞECEK'

Şimdi ben size bazı rakamlar vereceğim. Gayri safi milli hasıladan çiftçiye destek vermek gerekir. 36 milyar TL size para ayrılması lazımdı. Mazotun, yemin, elektriğin düşük olması lazımdı. Şimdi size verilen 14 milyar TL nerede 36 milyar TL nerede? Aradaki parayı hiç ettiler.Aksaraylı çiftçi hayvan besicileri sizin hakkınızı TİKA'ya koymuşlar ve TİKA ne yapmış biliyor musunuz? bir ülkede okul yapmış bir ülkede deniz temizlemiş. Burada ecdat yadigarları yıkılıp dökülürken bunlar TİKA ile yurt dışında ulufe dağıtıyor. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 88 şeker fabrikası yapılıyor. Bu para ile 24 milyon baş hayvan çiftçiye hibe olarak verilebiliyor. Siz mazotu 6 TL'ye kullanın TİKA gitsin Kolombiya'ya okul yapsın. Bütün bu düzen değişecek. Türkiye Sağlık Bakanlığının bütçesi 30 milyar lira, MİT'in bütçesi 2.3 milyar lira.Eğitimi mezara gömdüler. Ben diyorum ki gençlere iş vermek bu devletin görevidir. Ben diyorum ki yıllık 50 milyar dolar yatırım yapacağım gençlerimize iş sağlayacağım diyorum bana kaynak soruyorlar.”


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Okuyucu Yorumları 35 yorum
palavra palavra palavra ATIYOSUN KIZ
ne demek finoluk!? Zaten T.Ciller zaten sag partinin baskaniydi, demokratik cercevede safini belli etti, bence cok da dogru yapti, kiskanmayalim lütfen! KA -ZA - NA - YA- CAK - SIN. Reis en az %51-53 oy alacak.
@milka_1989_fpelm HAHHAHAA YÜZDE 5.1 5.3 DİYON HERHALDE .
Allah korusun , Bu kadın Cumhurbaşkanı olursa , vay Türkiyenin haline.İlk işi herkesten intikam almak olacak herhalde....
Bir saraylı var bir de gariban halkın adamı var arasında ki fark biri tok diğeri aç.. tok açın halinden ne anlar o yüzden ince ince geliyoruz
@maslan_1980_giphi aç demişken chp iktidarlarını bir araştır istersen
Akşener az kaldı pazartesi günü görelim
cumhurbaşkanı adayısın uslube bak fino ne demek gerçekten çok ayıp yani söyleyecek bir cümle bulamıyorum yani
HEP AĞLAMA, HEP MAĞDUR EDEBİYATI. BUNLAR ARTIK TUTMUYOR, SEN KİMSİN Kİ SENİ ENGELLEYECEKLER. ALLAH AŞKINA MİLLETİ KERİZ YERİNE KOYMAN ARTIK.
Meral Hanım Haklı yere Güzel Konuşmuş.....
saydıgı hersey yalan
Abidik gubidik Meral seçimde hüsrana uğrayacağını artık biliyor.Kayış attı.Hakaretlere başladı.
bu tarz konuşmalar bir bayana hiç ama hiç yakışmıyor. hele hele bir cumhurbaşkanı adaylığı için halkın içinde konuşmalar yapan bu bayan'a hiç yakışmıyor. meral akşaener adaylığını açıkladığı andan itibaren böyle çığırtkalık yapmayıpta bir hanımefendi imajıyla konuşmaların yapsaydı, çok daha şanslı olurdu. diye düşünüyorum.
Nedense Aksenere guvenmiyorum oda mhp gibi yapmasinmi
AKŞENER YÜZDE 65 İ ZORLAR .ÇOK AKILLI BİR İNSAN
ulan nasıl iftiracı bir kadın,hiç bir zaman recep tayyip erdoğan pkk ya operasyon yapılmayacak diye bir konuşması yok,sadece açılım zamanında pkk nın silah bırakması ve askere karşı eylemde bulunmamış kişilere karşı af olayını gündeme taşımıştı,bu kadın herşeye şeytan gibi yorum getiriyor,sinsi sinsi algı oluşturuyor,konuştuğu herşey yalan dolan.
vali azcık gurur varsa kafana sıkarsın. adam gibi yaşamak istiyorsan. ya emniyet muduru, seçimden sonra görüşürüz. tayyipbile kurtaramıyacak.. ama uşaklıgı ögrenmişin. bir başkasına kuyruk sallarsınız
bir şey yazmaya gerek yok sn AKŞENER gerekeni söylemiş
daha başa gelmeden tehditlerin bini bir para bunlarda ama sorsan diktatör erdoğan
eeeee ne oldu sende fetönün ve haçlıların finoluğunu yapıyorsun dinime küfreden müslüman olsa bari tomruk mu tomris mi ne diyorlar bu genel başkana hiiç merak etme bütün acıların 25 haziranda bitecek
cumhurbaşkanı yazmış ne başkanı adayı bile değil
oo mynet, hayırdır bu ne GAF - (24 Haziran seçimleri için Aksaray'da halka seslenen İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı Meral Akşener, miting öncesi Vali ve Emniyet Müdürü tarafından engellemelerle karşılaştığını iddia etti. Devletin görevlisinin ) Bu kadarda taraf belli edilmez ki.
Bu korku ve yalaka düzeni hep beraber yıkacağız. Bu vali ve polis müdürlerini not edin. Bunların rütbelerini mutlaka sökülmesi lazım. Devletin adamı olun, kula kulluk etmeyin.
sen merak etme cesur kadın oyumuz 2. tura kalırsan sana yoksa inceye sonra görüşürsünüz o kişilerle siz geregini yapın onlara
ŞU ÜSLUBU KENDİNE YAKIŞTIRIYOR SAN KENDİNE YAZIKLAR OLSUN DEVLET TERBİYESİ BU MU AMA HAKLISIN SİZLERE ZAMANINDA SÖYLENEN HAKARETLERİ YUTTUNUZ ŞİMDİ AYNI TARZI SİZ KAMU VE TOPLUMA REVA GÖRÜYORSUNUZ YAZIK DAHA SEVİYELİ BİR ÜSLUP ÖNERİYORUM İNŞALLAH ANLARSINIZ
yETER BE BİRAZ DEMOKRASİ..PATAGONYAYA CEVİRDİLER DEVLETİ
konuşmayı bilmiyosun git torun falan sev koskoca Türkiye cumhuriyetini sen mi yöneteceksin
Hanı guzel bır soz vardır, Hırsız Herkesı Hırsız Zannedermıs, Baskalarına FINO,luk yapanlarda herkesı bırılerıne fınoluk yaptıgını zannedıyor
kahve ağzıyla konuşuyor hem kadın hem cumhurbaskanı adayı biri lise mezunu cumhurbaşkanı olur biri konuşmayı bile bilmeden aday olur ee böyle ülkeye böyle başkan adayı
ne diyor editör “iyi parti genel başkanı Cumhurbaşkanı “ alooo dereyi görün bir bakalım
ağzına sağlık meral annem. bunlar seçimi kaybetsin sabahında akp ye küfredecek. öyle karakteri bozuk bunların. yalaka hepsi ama kimin ne oldugunu herkes bılıyor artık
hepmi aynı senaryolar ya,sizi kim niye engellesin çapsızlar
senden iyi amerikan finosu bu ülkeye daha gelmedi Senin bu ülkeye nereden geldiğini zaten kimse bilmyor Söyleyenlerde şunu sylüyor Özal bunlardan çok çekti ardından tansu ve erbakan çok çekti her ne hikmetse o günki şartlarda kimse saf dışı edemedi öyle ya 70 cente muhtaç bir ülkede birileri mutlaka belini sağlama dayamıştır bu kadın her gittiği yerde devlet adamlarına yalan dolan ile saldırmayı mahret biliyor mitinglerine az katılım olunca byle sağa sola saldırarak başarıszlığını manuple etme derdine düşüyor sen kimsin devletin valisini tehdit ediyorsun senin özlediğin günlere dönüş yok
En azından millete finoluk yapmak onurdur şereftir.Gidip haçlı zihniyetinin bir yerlerini yalamıyorlar sizin gibi...
MYNET SENDE DÜRÜST HABERCİLİK YAP NE DEMEK CUMHURBAŞKANI KİM SEÇTİ BİZ BU ÜLKEDE YAŞAMIYORMUYUZ?ADINI YAZDIĞINIZ BAYAN ŞİMDİLİK HALA HAZIRDA ADAY SEÇİM BİTTİĞİNDE REİS YANINA ÇAĞIRACAK ONUN KULAĞINA BİR ŞEYLER SÖYLEYECEK
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