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Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye liste yanıtı

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 01:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 100 bin imzayı geçtikten sonra Twitter hesabından Devlet Bahçeli'ye hitaben paylaşımda bulundu.

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye liste yanıtı

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in topladığı imza sayısı 117702'i buldu. Akşener resmi Twitter hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hitaben paylaşımda bulundu.Akşener konuya ilişkin attığı tweetinde "İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi?" dedi.

akşener

MHP lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı adayları için imza vercek kişilere yönelik FETÖ tehdidinde bulunmuştu.

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İYİ parti MHP merak akşener Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fetonun kuyruğu meral. Bu ülkeyi satmana müsade etmeyeceğiz...
cansınn bee meralim
Türkiye 16 sene sonra İYİ olacak.
chp liyim bir kuduz köpek havladı bende eşimle gidip imza vereceğim
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