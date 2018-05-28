Meral Akşener'den Erdoğan'a: İyice asabını bozuyorsunuz

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar mitinginde konuştu.
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak, 'Tayyip Bey'in morali bozuk' dedi.
Akşener'in mitingdeki konuşmalarından satır başları:
"TAYYİP BEY'İN ASABI BOZUK"
Tayyip Bey'in asabı bozuk. Bugüne kadar alışıktı, canı istediği gibi tekmelediği bir rakip. Şimdi karşısına, bir kadın hareketi olarak, bir genç hareketi olarak İYİ Parti çıktı. İYİ Parti ve onun genel başkanını Cumhurbaşkanı adaylığına aday gösterdiniz. 100 bin imzayı bana 4 saatte verdiniz.
Şu an itibarıyla milletin aday gösterdiği ilk kadın adayım. Türkiye'nin gösterdiği ilk kadın Cumhurbaşkanı da olacağım.
"İYİCE ASABINI BOZUYORSUNUZ"
Bak iyice asabını bozuyorsunuz. (Cumhurbaşkanı Meral Akşener sloganlarına) Darmadağın edilmiş bir yuvatı birlikte temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz. Tacize uğramayacaksınız, çocuklarımız eziyet görmeyecek. Eziyet etmeye kalkışanlara o kadar ağır cezalar getireceğiz ki.
"SİNİR BOZMAYA BERABERCE DEVAM EDİYORUZ"
Sinir bozmaya beraberce devam ediyoruz. Mavi tişörtlü kızım cebinde kaç lira var. 40 yaşında 18 lirası var. Senin kaç? 20 lirası var, Afyon'da yine durum iyiymiş. Bir siyasetçi insanların cebindeki parayla uğraşmaz, kendi cebindeki paraya bakar diyorlar. Hadi oradan. Benim, anlayışıma göre siyasetçinin bilmesi gereken şey vatandaşının cebinde ne var, ne yer, ne içer.
Yüzükle yola çıktı. Dünyanın en zengin 10 siyasetçisi arasında.
"ÇATI ADAYI KABUL ETSEYDİM, GÜL VE TAYYİP BEY ARASINDA SEÇİM YARIŞI OLACAKTI"
Ben sözümün arkasında durdum. Çatı adayı kabul etseydim, Gül ile Tayyip Bey arasında seçim yarışı olacaktı. Ben milletime söz verdim dedim. Şimdi Doğu Perinçek, Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Tayyip Bey, ben yarışıyoruz. Meydanlarda coşku ve neşe var. Şimdi Millet İttifakı'nı seçer, beni de 2. tura bırakırsınız diye dua ediyorum.
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