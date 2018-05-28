HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meral Akşener'den Erdoğan'a: İyice asabını bozuyorsunuz

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar mitinginde vatandaşlara seslendi. Akşener, 'Tayyip Bey'in asabı bozuk. Bugüne kadar alışıktı, canı istediği gibi tekmelediği bir rakip' dedi.

Meral Akşener'den Erdoğan'a: İyice asabını bozuyorsunuz

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar mitinginde konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak, 'Tayyip Bey'in morali bozuk' dedi.

Akşener'in mitingdeki konuşmalarından satır başları:

"TAYYİP BEY'İN ASABI BOZUK"

Tayyip Bey'in asabı bozuk. Bugüne kadar alışıktı, canı istediği gibi tekmelediği bir rakip. Şimdi karşısına, bir kadın hareketi olarak, bir genç hareketi olarak İYİ Parti çıktı. İYİ Parti ve onun genel başkanını Cumhurbaşkanı adaylığına aday gösterdiniz. 100 bin imzayı bana 4 saatte verdiniz.

Şu an itibarıyla milletin aday gösterdiği ilk kadın adayım. Türkiye'nin gösterdiği ilk kadın Cumhurbaşkanı da olacağım.

"İYİCE ASABINI BOZUYORSUNUZ"

Bak iyice asabını bozuyorsunuz. (Cumhurbaşkanı Meral Akşener sloganlarına) Darmadağın edilmiş bir yuvatı birlikte temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz. Tacize uğramayacaksınız, çocuklarımız eziyet görmeyecek. Eziyet etmeye kalkışanlara o kadar ağır cezalar getireceğiz ki.

"SİNİR BOZMAYA BERABERCE DEVAM EDİYORUZ"

Sinir bozmaya beraberce devam ediyoruz. Mavi tişörtlü kızım cebinde kaç lira var. 40 yaşında 18 lirası var. Senin kaç? 20 lirası var, Afyon'da yine durum iyiymiş. Bir siyasetçi insanların cebindeki parayla uğraşmaz, kendi cebindeki paraya bakar diyorlar. Hadi oradan. Benim, anlayışıma göre siyasetçinin bilmesi gereken şey vatandaşının cebinde ne var, ne yer, ne içer.

Yüzükle yola çıktı. Dünyanın en zengin 10 siyasetçisi arasında.

"ÇATI ADAYI KABUL ETSEYDİM, GÜL VE TAYYİP BEY ARASINDA SEÇİM YARIŞI OLACAKTI"

Ben sözümün arkasında durdum. Çatı adayı kabul etseydim, Gül ile Tayyip Bey arasında seçim yarışı olacaktı. Ben milletime söz verdim dedim. Şimdi Doğu Perinçek, Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Tayyip Bey, ben yarışıyoruz. Meydanlarda coşku ve neşe var. Şimdi Millet İttifakı'nı seçer, beni de 2. tura bırakırsınız diye dua ediyorum.


PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üniversiteden sınıf arkadaşı: Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydiCHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üniversiteden sınıf arkadaşı: Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi
YSK Başkanı Güven'den 24 Haziran seçimi açıklamasıYSK Başkanı Güven'den 24 Haziran seçimi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Afyonkarahisar İYİ parti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

İlginizi Çekebilir

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
San o yüzbin imsa nerden geldiğini sende bizde çok iyi biliyoruz.İki saat içinde yüzbin oy... Fetö nün Pensilvanya gülü.
Diğer Haberler
HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üniversiteden sınıf arkadaşı: Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üniversiteden sınıf arkadaşı: Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi

YSK Başkanı Güven'den 24 Haziran seçimi açıklaması

YSK Başkanı Güven'den 24 Haziran seçimi açıklaması

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce: Birlikte misafirliğe gidemeyiz, oturamaz çünkü, sıkılır...

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce: Birlikte misafirliğe gidemeyiz, oturamaz çünkü, sıkılır...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.