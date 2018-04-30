Meral Akşener'den flaş ittifak açıklaması: Birlikte yürümek istiyorum

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile beraberindeki partililer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki parti lideri kameraların karşısına çıktı.
İYİ Parti'yi kurma aşamasından itibaren hep Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte yürümeyi hayal ettiğini dile getiren Akşener, "Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye'ye getirmek zorundayız. O da açık ve şeffaf bir siyasi hayatı kurmaktır. Demokrat Parti ile ortak noktalarımız çok fazla. Ben bir kere daha huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi ifade ediyorum. İnşallah her şey umduğumuz gibi olacak ve Türkiye'nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bir bakış açısıyla bir yol açılacak" diye konuştu.
DP Genel Başkanı Uysal ise, Akşener ile gündemlerinde 24 Haziran seçimlerinin olduğunu belirterek, güncel siyasetin meselesi olan ittifaklar dahil olmak üzere cumhurbaşkanlığıyla ilgili düşüncelerini paylaşma fırsatı bulduklarını söyledi.
Uysal ile beraberindeki heyet, görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.
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