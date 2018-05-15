Meral Akşener'den flaş 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

"Bir tarafta kendini devlet olarak tanımlayıp, devletin tüm güçlerini kullanan bir isim, diğer tarafta da kendisine sempati duyanlarla ilerleyen adaylar var" diyen Akşener, bu durumun yine de kendilerini rekabetten alıkoymadığını söyledi. Kendisini "Son 24 yıldır aktif politikada sağ kalan tek kadın" olarak tanımlayan Akşener, sandık güvenliğini sağlamak için Oy ve Ötesi ile Ankara’nın Oyları gibi sivil girişimlerle ve diğer partilerle ortak hareket ettiklerini anlattı. Akşener, "Nerelerde hile olabileceğini, nerelere müdahale edebileceğimizi biliyoruz. Oy vermek ve saymakla ilgili sandık güvenliğini garanti ediyoruz" diye konuştu.

'DEMİRTAŞ KAMPANYALARINI EŞİT KOŞULLARDA YAPMALI'

Akşener, "Kürtler cumhurbaşkanlığı seçiminde bana ikinci turda oy vermez iddiası tamamen şehir efsanesi" derken, Kürt seçmenle yakın bir ilişki kurduğuna vurgu yaptı. Diyarbakır, Batman, Mardin, Muş gibi bütün Güneydoğu illerini gezdiğini anlatan Akşener, "Dışarıdan görülenle içeride olanlar çok farklı. Gittiğim hiçbir güneydoğu ilinde elim havada kalmadı" dedi. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde olmasını nasıl karşıladığı sorulan Akşener, bu durumun Türkiye’de yaşanan hukuki karmaşanın ve çelişkinin bir sonucu olduğunu kaydetti. "Selahattin Bey bir sanık. Hüküm giymemiş bir sanık. Yüksek Seçim Kurulu’nun cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği, tutuklu yargılanan bir siyasetçi. Türkiye bunu nasıl izah edecek. Elbette ki cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş bir kişinin bizlerle eşit koşullarda kampanya yapmasını isterim. Yaşananlar, Türkiye açısından kabul etmediğimiz sorunlar" diyen Akşener, Türkiye’de etnik yapı farketmeksizin herkesin demokrasi istediğini, İyi Parti’nin de bu demokratik düzen için mücadele ettiğini dile getirdi.