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Meral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisi

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İzmir mitinginde sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hikayesini anlatan İbrahim Tatlıses' tepki gösterdi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tepki göstererek, "Adana'da çocukları üşüyor diye kendini yan odada asan kadını hatırlıyor musun Sayın Erdoğan? O kadına ne yaptın?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve şarkıcı İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi. "Sayın Erdoğan'la bir sanatçımızın konuşması oldu geçen gün. Çocuk üşümüş, doğal gaz nasıl bağlanmış. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, bu ülkede 3 milyon çocuk aç ve üşüyor. Bu ülkenin çocukları üşürse o devlet üşür" diyen Akşener, "Yandaş kayıracağına bu ülkenin evlatlarının aç kalmasının üşümesinin önüne geç senin görevin bu" dedi.

Akşener, "Kahkah kihkih diyerek telefon açılıyor, çocuk üşümüş o villaya doğal gaz bağlanıyor. Peki Adana'da çocukları üşüyor diye kendini yan odada asan kadını hatırlıyor musun Sayın Erdoğan? O kadına ne yaptın? Niçin o kadın üşüdü, çocukları aç kaldı. Ve Ayaz bebek soğuktan öldü, senin için yandı mı?" diye konuştu.

  1. kez AK Parti'den milletvekili aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ın İzmir mitingine katılmış ve çok tartışılan bir açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" demişti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Erdoğan, 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı.

T24

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İbrahim Tatlıses İDO

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
DOĞLAKAZ DAN BAŞKA ISITACAK BİR ŞEY BULAMAMIŞ HERHALDE KIRO BEY .
iboya çok üzüldüm,,koskoca villa yaptır,içinde üşü,,sgk kömür dağıtyırken atlamış demek
meral hanım sen önce abidik gubidik işlere girmem diyordun nasıl olduda girdin onu anlat kim verdi o aklı sana sen fetö projesimisin nesin. siyonistler yahudilerin ve evangelist hıristiyanların uşakları olan kanı sütü bozuk fetö alçaklarının ülkemizi işgal girişiminde TRT'de okudukları bildiride yurtta sulh konseyi ile birebir benzer söylem birliğin vardı bunları açıkla meral akşener kaybedeceksin
Yalan dolan tayyip erdoğan...
ne komiksiniz laaa:) yarıldım
Acilen koyunlardan yorum bekliyoruz.
muhalefet sizde biliyorsunuzki ülke sizlerin eline geçerse hallaç pamuğuna dönecek bu iş sizin işiniz değil sizler gidin batılılara diğer yönlü çalışın, yeter aynı argumanlarla iftiralarla ülkeyi kaosa kargaşaya pisliğe sürüklemeye hakkınız yok halk sizi istemiyor diye yıllarca halka bidon kafalı, koyun, göbeğini kaşıyan gibi aleni ve ağza alınmayacak hakaretleride gizli olarak yaptınız buna rağmen bu ülkenin yöneticileri hizmet etmekten çekinmedi 80 yılda yapılanların daha fazlasını 15 yılda ülkemize kazandırdı nankörlük ederken hiçmi yüzünüz kızarmıyor.
aman yeterki ido üşümesin gerisinin hiçbir önemi yok
ido üşümesin ido aç kalmasın ido bedelli askerlik yapsın ido ihallerleri alsın ido man adasıda şirket açsın ne diyelim erdogan idolara iyi bakıyor. Allahım sen yukarda bunları görmüyormsun benim cocugum üşüyordu 2 torba kömürü benden esirgeyen devlet ido üşümesin diye seferber olan büyük türkiye cumhuriyeti Allahın varmı senin?
O DURUM BELEDİYE BAŞKANI İKEN OLMUŞ BİR ŞEY.ADANADA Kİ OLAY DA ADANA BELEDİYE BAŞKANI NERDEYMİŞ ONA HESAP SORSANA.İŞİN GÜCÜN ÇAMUR SİYASETİ MERAL TEYZE
tansu cillerle bir olup azmi cocugu babasiz biraktiniz
ne yaptı ?????? en azından 15 de basbakan olacağım demedi yurt,ta sulh demedi feto kölesi seni...
malın önde gideni konuşmuş her dediği konuştuğu doğru olsa bilse ne yazar KIBLESİ yanlış tıpkı FETÖŞÜN zurnası.Vatan ,Bayrak,Din düşmanlarımızın KANKİSİ hatta eniği.sana oy verecek olan hainlere konuş bizden sana zırnık çıkmaz.
şarlatanlar cok ülkede hatırla iş yapanlar bol
İbrahimin üşüyen çocuğu gibi bir çocuk mu yok ? Bu zevat bulunmaz hint kumaşımı ? O aç ve üşüyen çocukların vebali üstündedir İbrahim.
makarnada bağlatsaydın villaya, ido aç kalmasın
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