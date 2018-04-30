Meral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve şarkıcı İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi. "Sayın Erdoğan'la bir sanatçımızın konuşması oldu geçen gün. Çocuk üşümüş, doğal gaz nasıl bağlanmış. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, bu ülkede 3 milyon çocuk aç ve üşüyor. Bu ülkenin çocukları üşürse o devlet üşür" diyen Akşener, "Yandaş kayıracağına bu ülkenin evlatlarının aç kalmasının üşümesinin önüne geç senin görevin bu" dedi.

Akşener, "Kahkah kihkih diyerek telefon açılıyor, çocuk üşümüş o villaya doğal gaz bağlanıyor. Peki Adana'da çocukları üşüyor diye kendini yan odada asan kadını hatırlıyor musun Sayın Erdoğan? O kadına ne yaptın? Niçin o kadın üşüdü, çocukları aç kaldı. Ve Ayaz bebek soğuktan öldü, senin için yandı mı?" diye konuştu.

kez AK Parti'den milletvekili aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ın İzmir mitingine katılmış ve çok tartışılan bir açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" demişti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Erdoğan, 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı.

T24

