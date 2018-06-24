HABER

Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Twitter üzerinden seçimle ilgili bir açıklamada bulundu.

Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!

Meral Akşener, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Akşener, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, 'Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun.' ifadelerini kullandı.

semim nabızı


PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Erdoğan seçimi nerede takip edecek?Erdoğan seçimi nerede takip edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akşener İYİ parti meral Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 2 yorum
benim oy kullandığım sınıfı bile karıştırdı bu chp iyi parti vs, dışarıdan gelmişler, sınıfa oturmuşlar, insanları tahrik ediyorlar, sizler çok namuslu , ahlaklı insanlarsınız değil mi? tabi ki de değil , sizler demokrasi dışı yollarla iktidarı ele geçirmek isteyen kişiliklersiniz, sizlerden her şey bekliyorum, istisnalar hariç ,
ALLAH SENDEN RAZI OLSUN ANATÜRK....DAİMA CUMHURBAŞKANIM MERAL AKŞENER.....
Diğer Haberler
Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.