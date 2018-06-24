Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!

Meral Akşener, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Akşener, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, 'Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun.' ifadelerini kullandı.

Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) 24 Haziran 2018







