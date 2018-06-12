Meral Akşener'den sert 'FETÖ' tepkisi: Bu ülkenin Başbakanı boş boş konuşmaz

Meral Akşener, Malatya'daki mitingde halka seslendi. Akşener, FETÖ'nün kendisine talimat verdiğine yönelik iddiaya tepki gösterdi. Akşener, 'Eğer FETÖ bana, terör örgütü lideri talimat vermişse gereğini yapmalısın' diyerek çağrıda bulundu.

Akşener'in açıklamaları:

"Lüks arabalara kendisi biniyor, oğlu biniyor, kızı biniyor, torunu biniyor. Ben onlara diyeceğim ki inin bakayım aşağıya, inin bakayım arabalardan.

Kendi cebini düşünenler elbette milletin cebiyle uğraşmazlar. Bir siyasetçinin en önemli görevi milleti ne yiyor, ne içiyor, ona bakmaktır.

"TİKA'YI KAPATACAĞIM DEMEDİM, İNCELEYECEĞİZ DEDİM"



Son zamanlarda sayın Binali Yıldırım durup duruken beni TİKA'yı kapatmakla suçladı, dün Erdoğan da söyledi. Ben kapatacağım demedim, sadece inceleyeceğiz dedim.

"FETÖ BANA TALİMAT VERMİŞLER GEREĞİNİ YAPMALISIN, DOKUNULMAZLIĞIM YOK"



Eğer FETÖ bana, terör örgütü lideri talimat vermişse gereğini yapmalısın. Bu ülkenin Başbakanı boş boş konuşmaz, iftira etmez, yalan söylemez. Yalanı ve iftirayı meslek haline getirdiniz. Şurada duruyorum ve dokunulmazlığım yok, gereğini yap, gel tutukla. Yapamıyorsan iftira ediyorsun demektir. İddiasını ispat edemeyen şerefsizdir, alçaktır.

"HAVUZ MEDYASINDA GÖRÜNMEYİ KENDİME HAKARET SAYARIM"



Hanımefendi diyor ki, yayını durdurdular. Önemli değil kardeşim. Ben havuz medyasında görünmeyi kendime hakaret sayarım. Milletimle birlikte olmayı şeref sayarım.

