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Meral Akşener'den sert 'FETÖ' tepkisi: Bu ülkenin Başbakanı boş boş konuşmaz

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Malatya'daki mitinginde vatandaşlara seslendi. Akşener, kendisine yönelik FETÖ iddialarıyla ilgili olarak, 'Şurada duruyorum ve dokunulmazlığım yok, gereğini yap, gel tutukla. Yapamıyorsan iftira ediyorsun demektir' dedi.

Meral Akşener'den sert 'FETÖ' tepkisi: Bu ülkenin Başbakanı boş boş konuşmaz

Meral Akşener, Malatya'daki mitingde halka seslendi. Akşener, FETÖ'nün kendisine talimat verdiğine yönelik iddiaya tepki gösterdi. Akşener, 'Eğer FETÖ bana, terör örgütü lideri talimat vermişse gereğini yapmalısın' diyerek çağrıda bulundu.

Akşener'in açıklamaları:

"Lüks arabalara kendisi biniyor, oğlu biniyor, kızı biniyor, torunu biniyor. Ben onlara diyeceğim ki inin bakayım aşağıya, inin bakayım arabalardan.

Kendi cebini düşünenler elbette milletin cebiyle uğraşmazlar. Bir siyasetçinin en önemli görevi milleti ne yiyor, ne içiyor, ona bakmaktır.

"TİKA'YI KAPATACAĞIM DEMEDİM, İNCELEYECEĞİZ DEDİM"

Son zamanlarda sayın Binali Yıldırım durup duruken beni TİKA'yı kapatmakla suçladı, dün Erdoğan da söyledi. Ben kapatacağım demedim, sadece inceleyeceğiz dedim.

"FETÖ BANA TALİMAT VERMİŞLER GEREĞİNİ YAPMALISIN, DOKUNULMAZLIĞIM YOK"

Eğer FETÖ bana, terör örgütü lideri talimat vermişse gereğini yapmalısın. Bu ülkenin Başbakanı boş boş konuşmaz, iftira etmez, yalan söylemez. Yalanı ve iftirayı meslek haline getirdiniz. Şurada duruyorum ve dokunulmazlığım yok, gereğini yap, gel tutukla. Yapamıyorsan iftira ediyorsun demektir. İddiasını ispat edemeyen şerefsizdir, alçaktır.

"HAVUZ MEDYASINDA GÖRÜNMEYİ KENDİME HAKARET SAYARIM"

Hanımefendi diyor ki, yayını durdurdular. Önemli değil kardeşim. Ben havuz medyasında görünmeyi kendime hakaret sayarım. Milletimle birlikte olmayı şeref sayarım.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Malatya İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş boynuna YAHUDİ tasmasi asılmış haburda pkkyi alkışlayan şehide kelle apoşa sayın diyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ayetle alay eden makara yapan vatikanda ailecek fotoğraf karelerinde yer alan PAPA dostu bir projedir... işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!.. Ne Mutlu Türküm Diyene!..
darbe olduğu gece rte damadı ile gülerek cnn de (düşman gösterilen aydın doğanın tv sinde) canlı yayına çıkıyor planlı ayarlı ...ASIL FETÖ İŞLERİNİN ANLAMI VE PERDE ARKASI BULUNUR HİİÇ TASA ETMEYİN.BU MİLLET BU OYUNU YEMEZ.BU İŞ BASİT FETÖ DİYEREK KENARA ÇAKİLECEK İŞ DEĞİL.ÜLKENİN KANAYAN YARASI.BUNUN DERİNLEMESİNE ANALİZİ YAPILIR.HAK ADALET TECELLİ EDER.KİMİN NE OLDUĞU ANLAŞILIR.FETÖ ÇETÖ ORTAK OYUN KURAN ŞEBEKENİN BAĞLANTILARI UZANTILARI YAKALANMAYIP KONUŞMASIN DİYE SALINANLAR DAHİL...DAVALARIN SAVCISI DAHİL...SIRAYLA YAVAŞ YAVAŞ...AMA ASLAAA AFFFF YOK...İLAHİ ADALET ASLA ZERRE ŞAŞMAZ.
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