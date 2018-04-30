Meral Akşener’e ilk imza eski MHP’li vekilden

MHP'den 23 ve 24. Dönem Balıkesir milletvekilliği yapan Bulut Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede “24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Meral Akşener'in aday olmasını istiyorum. Gereğini arz ederim” dedi.
Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, 4-9 Mayıs tarihleri arasında tüm vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı teklifi verebilmesi için ikamet ettikleri yerin ilçe seçim kurullarına başvuru yapabileceğini duyurdu. Koncuk, “Müstakbel Cumhurbaşkanımız sayın Meral Akşener için Cumartesi ve Pazar günü de dahil olmak üzere sabah 08.00'den akşam saat 20.00'ye matbu dilekçeyi imzalayabilirsiniz. Memurlarımız da cumhurbaşkanı adayı teklif edebilecek” dedi.
'YİĞİT GENEL BAŞKAN'
Akşener'in başlattığı, “İYİ'ler sandığa sahip çıkacak” sloganı ile başlattığı sandığa sahip çık kampanyasını değerlendiren Koncuk şöyle dedi: “Bu tavır ancak milletine güvenen, kolaycılığa kaçmayan, yiğit bir Genel Başkanın tavrıdır. Bu Aziz millet, bu ahlaki duruşu görecek ferasete sahiptir. Hep birlikte ayağa kalkacak ve birilerine ‘düşün artık yakamızdan' diyeceğiz. Biz haram ve helalin ne olduğunu bilenlerdeniz. Genel Başkanımız söz verdiği gibi 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacak.
'BEDAVADAN ADAY OLMAM'
Akşener geçen hafta Ankara'da bir araya geldiği kadın muhtarlara CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilini daha fazla zorlamak istemediğini belirterek, şu mesajı vermişti: “Ben 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayayım. Onları daha fazla zorlamayı arzu etmiyorum. 100 bin imza ile vatandaşa güvenerek yola çıkıyorum. Ben bu işi bulamıyorsam zaten ne işim var. Grup kurup kendimi bedavadan aday göstermek için yapmadım. Sadece İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için bir fedakarlık var orta yerde. O kardeşlerimi istismar etmeyi istemiyorum. Diğer partiler aday çıkaracaklar gibi görünüyor.”
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