Meral Akşener Ekşi Sözlük'te soruları yanıtladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ekşi Sözlük'te kullanıcıların sorularını yanıtladı. Akşener'in 21.00'da başlaması planlanan soru-cevap etkinliği, miting programı nedeniyle geç başladı. Akşener bunun üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Sözlükçüler, mitinglerimizdeki yoğun ilgiden dolayı geç kaldım; kusura bakmayın. Ama merak etmeyin, geliyorum. Çok yakında bilgisayar başındayım :)" ifadelerini kullandı. Akşener'in Ekşi Sözlük kullanıcılarına verdiği cevaplar sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Ekşi Sözlük'te sorulan sorular ve Akşener’in verdiği yanıtlar: “YARGILAYACAK MISINIZ?” (SORU) “Selamlar anne. Güneş gibi doğdun bu yozlaşmış interaktif kahveye. Yolsuzları, hırsızları, memleketi parsel parsel elaleme peşkeş çekenleri, adam kayıranları, torpilcileri, liyakat ve cumhuriyet düşmanlarını, gamsızları, ahlaksızları, dört bir yana beton dökerek cebine para dolduranları, hilecileri, teröristleri, katillerle müzakere edenleri, rantçıları, iki yüzlüleri, türk ulusunu ahlaki çürümeye terk edenleri, iftiracıları ve din tüccarlarını;

Size tek bir sorum var: yargılayacak mısınız? (CEVAP) İyi soruymuş. Adaletin, yargıçların bağımsız, objektif ve tarafsız olmasını sağlayacağım. elbette öyle olunca suçlular yargılanacaktır. (merak etme)” “GAYRİMÜSLİMLER NEDEN OY VERSİN?” (SORU) “Gayrimüslim vatandaşlarımız neden size oy vermeliler? (CEVAP) Kimsenin cb adayına zorunlu şekilde oy vermesi gerekmiyor. hepimizin projelerine, söylediklerine bakacaklar ve en yakın hissettiklerine oy verecekler. dolayısıyla hiç kimseye aidiyet üzerinden bir tanımımız yok. o nedenle alametifarikamız nüfus cüzdanı. bir devleti devlet yapan nüfus cüzdanı ve tapu senetidir. 81 milyon insanın türkiye’nin sahibi olduğuna inanıyoruz.” KADINA ŞİDDET (SORU) “Meral hanım merhaba, öncelikle hoşgeldiniz. sizin gibi güçlü, başı dik, hırslı ve kararlı bir kadın siyasetçiyi görmekten dolayı çok mutluyuz. sizin bu topraklara yakışan gerçek kadın figürünü oluşturduğunuzu düşünüyorum. mert, azimli, çağdaş ve yediden yetmişe herkese dokunabilen. Kadına şiddet konusundaki en radikal projeniz nedir? kadınlarımız sokaklarda özgürlük içinde, huzurla yürüyebilecek mi? şiddet uygulandığında bedelini ödetecek düzenlemeler gelecek mi?