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Meral Akşener Habertürk Tv'deki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 21:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Habertürk Tv'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Meral Akşener Habertürk Tv'deki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplıyor

İşte İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları;

Medyada bir karartma olduğunu biliyorum, eğer medyada görübnemiyorsanız başka yol buluyorsunuz, halka gidiyorsunuz. Yazılı basında yoksanız bile o şehir sizi konuşuyor. Öyle bir yolla bu işi çözüyorsunuz. Siyasetçi bir yol bulur

(Fatih Altaylı'nın "Eskiden AK Parti'liler kendilerini Türkiye'nin zencileri olarak görüyordu. Şimdi siz mi oldunuz" sorusu üzerine) Evet biraz öyle oluyor.

ABD'li bir siyahi siyasetçi iki kat fazla çalıştığını açıklamıştı. Biz de iki kat fazla çalışıyoruz. İç Anadolu'da da saha gözlemi ve anket sonuçlarında şaşırtıcı ilgi var. Adana'da, Hatay Samandağı'nda gördüğüm ilgiden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.

FETÖ İDDİALARI

Bu iki buçuk yıldır bana söyleniyor. MHP'de aday olduğum zamandan başlayan bir süreç bu. Siayasetçi kılıkllı insanlar devamlı dedikodu yaptılar. İftira haline geldi. Elinde bilgi belge olanlar derhal savcılığa başvursunlar. İftiraları ispatlayaman şerefsizdir. Onlar şerefiz olarak geziyorlar. Herkes emrinizde verin talimatı tutuklasınlar ben kimim ki. Bizim teşkilatımızda FETÖ'den tutuklanan yoktur. Kim bana FETÖ'cü diyorsa bilin ki o kriptodur. FETÖ'cüler ile mücadele etmiş ağır ceza hakimi arkadaşımız Hakbankası ile ilgili bir tweet attı, Halkbankası itibarı sarsıldığı gerekçesi ile davacı oldu, şimdi tutuklu.

''DAMADI FETÖ OKULUNDAN MEZUN, BANA FETÖCÜ DİYORLAR''

FETÖ mücadelesi yapıldığı iddia ediliyor. Habire aldatılan arkadaşlar teflon tava gibi üzerine bir şey yapışmayacağını zannediyorlar. Şimdi bu teflon tavayı atma vakti geldi, çizilmeye yapışmaya başladı. Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulunadn mezun aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniyor, her şey ortada.

GÜL'ÜN ADAYLIK SÜRECİ

Gül ile menfi bi düşüncem yok, kendisini sayar severim. Ben aday olacağımı önceden söylemiştim. Hatta bu çatı adayın ben bile olsam kabul etmeyeceğimi söyledim. Şimdi ben sayın Gül'ün Saadet Partisi'nden aday olamasını isterdim. 100 bin imza sınırı geçip aday olmuş biriyim.

15 TEMMUZ VE ERLERİN YARGILANMASI

Bu çocuklar daha beş günlük er, siz de askerlik yaptınız, komutanı hadi şuraya deyince ne diyebilir? Mehmet hapiste komutanlar ne yaptı, bu işlerin sorumluları nerede? 18 yaşında insan bilir mi bunu? Silah mı çekmiş hayır. Bu çocuklar devlete emanet edilmiş. Kendilerine emanet edilen çocukları ziyan ettiler

KERİM ÇORAKLIK'IN TUTUKLANMASI

Ankara il başkanlığının resmi sigortalı çalışanı. Kerim, Benim de tanıdığım sevdiğim bir genç. Kerim, 17-25 Aralık'tan sonra sayın Bahçeli'nin sözlerini tweet haline getirdiği için hapiste. 33 arkadaşımız 15 Temmuz'dan sonra deneme üzerinde tutuklanmıştı. Özel kalem müdürlüğünü arayıp bu arkadaşları bırakın alın beni dedim. FETÖ'cü arayan nereye bensupsa oraya baksın liderlerini görürler. Başkan yardımcılarını görürüler.

Erdoğan benden korkutuğu için beni muhatap olmuyor.

İKİNCİ TURA KALIYORUM

Ben seçimde ikinci tura kalıyorum. Bunu hem anketler söylüyor hem de meydan söylüyor.

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