Meral Akşener Habertürk Tv'deki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplıyor

İşte İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları;

Medyada bir karartma olduğunu biliyorum, eğer medyada görübnemiyorsanız başka yol buluyorsunuz, halka gidiyorsunuz. Yazılı basında yoksanız bile o şehir sizi konuşuyor. Öyle bir yolla bu işi çözüyorsunuz. Siyasetçi bir yol bulur

(Fatih Altaylı'nın "Eskiden AK Parti'liler kendilerini Türkiye'nin zencileri olarak görüyordu. Şimdi siz mi oldunuz" sorusu üzerine) Evet biraz öyle oluyor.

ABD'li bir siyahi siyasetçi iki kat fazla çalıştığını açıklamıştı. Biz de iki kat fazla çalışıyoruz. İç Anadolu'da da saha gözlemi ve anket sonuçlarında şaşırtıcı ilgi var. Adana'da, Hatay Samandağı'nda gördüğüm ilgiden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.

FETÖ İDDİALARI

Bu iki buçuk yıldır bana söyleniyor. MHP'de aday olduğum zamandan başlayan bir süreç bu. Siayasetçi kılıkllı insanlar devamlı dedikodu yaptılar. İftira haline geldi. Elinde bilgi belge olanlar derhal savcılığa başvursunlar. İftiraları ispatlayaman şerefsizdir. Onlar şerefiz olarak geziyorlar. Herkes emrinizde verin talimatı tutuklasınlar ben kimim ki. Bizim teşkilatımızda FETÖ'den tutuklanan yoktur. Kim bana FETÖ'cü diyorsa bilin ki o kriptodur. FETÖ'cüler ile mücadele etmiş ağır ceza hakimi arkadaşımız Hakbankası ile ilgili bir tweet attı, Halkbankası itibarı sarsıldığı gerekçesi ile davacı oldu, şimdi tutuklu.