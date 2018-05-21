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Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 22:10 | Son Güncelleme

Meral Akşener, katıldığı bir TV programında, medya özgürlüğüyle ilgili bir soruya, "1994-1999 arasında büyük bir karartma yaşmıştık şimde de yaşıyoruz. Sermaye sahipleri korkuyorlar" dedi. Ancak Akşener, eleştirdiği ve "medyada karartma vardı" dediği dönemde bir süre İçişleri Bakanlığı da yapmıştı. Akşener görevden ayrıldıktan sonra da, bir basın toplantısında tapeler dinletmişti.

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı bir TV programında seçim vaatlerini anlattı.

“FINDIK FISTIK PARASINI VATANDAŞA DAĞITACAĞIZ”

Akşener, “Türkiye dayanışma fonu kuracağız. 4,5 milyon insan borç takibinde. İşsiz kalanlar borcunu ödeyemiyor, rezil oluyor, mahçup oluyor. İşszilerin yaşlıların, öğrencilerin, gazi ve şehit yakınlarının bir defaya mahsus borcunu siliyoruz. Bunun maliyeti 8 milyar TL. Bunun kaynağı olarak da makam araçlardan karşılayacağız. Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti biz bu fındık fıstık parasını vatandaşlarımıza dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

İŞ KURMAK İSTEYENLERE YARDIM

Meral Akşener ayrıca iş kurmak isteyen gençlere yönelik olarak, “İş kurmak isteyenlere engel olmadan, fikrinin önemine göre 50 ile 100 bin TL kredi vereceğiz” açıklamasını yaptı. Akşener kadınların iş kurmalarını kolaylaştırılacağını söylerken Türkiye’de kadın işsizlerin oranını yüzde 38 olarak açıkladı.

İNTERNET ÜNİVERSİTESİ

Yayın sırasında internet üniversitesiyle ilgili gelen bir soruya Akşener “Projelerimiz arasında var. Harvard’da, Stanford’da Koç Üniversitesi’nde… iyi üniversiteler olarak kabul edilen üniversitelerden hocalar internetten bu şekilde ders verebilir” dedi.

“MİTİNGİ 10 SANİYE GÖSTEREN KİŞİLER İŞİNDEN OLDU”

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener medya ile ilgili, “Medyanın bağımsız olması lazım. Yalnızca görsel basından da bahsetmiyorum. Orda çalışan insanların kendi kafalarında bir sansür olmaması gerekiyor. Medyayı büyük sermayenin eline vermemek gerekiyor. 1994-1999 arasında büyük bir karartma yaşmıştık şimde de yaşıyoruz. Sermaye sahipleri korkuyorlar, ismini vermeyeceğim bir kanalda bizim mitingimiz 10 saniye gösterildi. Mitingi 10 saniye gösteren kişiler işten atıldı. Ayıptır” açıklamasını yaptı.

O DÖNEM İÇİŞLERİ BAKANIYDI

Meral Akşener, yayın sırasında eleştirdiği 1994-1999 yılları arasında yaklaşık 1 yıl İçişleri Bakanlığı yapmıştı.

İŞTE AKŞENER'İN O DÖNEMKİ GÖREVLERİ

1995 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak meclise girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti'nden 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek Türkiye tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 28 Şubat süreci'nin yaşanması ile 54. Türkiye Hükümeti'nin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997 tarihinde son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise DYP %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.

TAPELERİ DİNLETMİŞTİ

1998'te Doğru Yol Partisi'nden milletvekiliyken dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün, eski Devlet Bakanı Güneş Taner ile yaptığı telefon konuşması bandını bir basın toplantısıyla gazetecilere dinletti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Komşumun kızı 22 yaşında sigortacılık mezunu acente olacak ama 10 bin TL iade edilmemek üzere kayıt ücreti istiyorlarmış. Bu genç nasıl İş kurabilir ki?
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