Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı bir TV programında seçim vaatlerini anlattı.

“FINDIK FISTIK PARASINI VATANDAŞA DAĞITACAĞIZ”

Akşener, “Türkiye dayanışma fonu kuracağız. 4,5 milyon insan borç takibinde. İşsiz kalanlar borcunu ödeyemiyor, rezil oluyor, mahçup oluyor. İşszilerin yaşlıların, öğrencilerin, gazi ve şehit yakınlarının bir defaya mahsus borcunu siliyoruz. Bunun maliyeti 8 milyar TL. Bunun kaynağı olarak da makam araçlardan karşılayacağız. Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti biz bu fındık fıstık parasını vatandaşlarımıza dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

İŞ KURMAK İSTEYENLERE YARDIM

Meral Akşener ayrıca iş kurmak isteyen gençlere yönelik olarak, “İş kurmak isteyenlere engel olmadan, fikrinin önemine göre 50 ile 100 bin TL kredi vereceğiz” açıklamasını yaptı. Akşener kadınların iş kurmalarını kolaylaştırılacağını söylerken Türkiye’de kadın işsizlerin oranını yüzde 38 olarak açıkladı.

İNTERNET ÜNİVERSİTESİ

Yayın sırasında internet üniversitesiyle ilgili gelen bir soruya Akşener “Projelerimiz arasında var. Harvard’da, Stanford’da Koç Üniversitesi’nde… iyi üniversiteler olarak kabul edilen üniversitelerden hocalar internetten bu şekilde ders verebilir” dedi.