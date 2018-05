Meral Akşener: İkinci tura İnce kalırsa Erdoğan farkla kazanır

O kadar yorgun bir şoförün kullandığı otobüsteyiz ki ülke olarak her an bir uçuruma yuvarlayabilir hepimizi ki gidişat da bunu gösteriyor. Biz seçilirsek ki öyle olacak, ekonomi güvenli bir temele oturacak. Ekonomide en büyük sermaye güvendir. Son yıllarda en çok güven sarsıldı hem iç hem dış piyasalarda. Biz diyoruz ki hiçbir sorun onu meydana getirenler tarafından çözülemez. Hem bir kişi de her zaman her konuyu bilemez, bilmemeli de. Bir devlet yöneticisi ekonomiyi yönetmemeli, ekonomiyi yönetenleri yönetmeli. Ben öyle yapacağım. Her işin ehli kimse onlara bırakacağım. Ekonominin bu hale gelişinin tek müsebbibi Sayın Erdoğan’dır. O gider her şey anında düzelir. Türkiye şu anda bulunduğu yeri hak etmiyor.

“Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracağız” dediniz. Bunun için de ekstra kaynağa ihtiyaç olmadığını, bütçedeki israf kalemlerinden tasarruf edilerek kaynak yaratılabileceğini belirttiniz. Borçları üstlenmek devlete nasıl yük getirmez?



Kredi kartı, tüketici kredileri vb. uygulamalar sözleşmeye dayanırlar ve tarafların sözleşme koşullarına uyması lazımdır. Ancak uygulamada devletin üzerine düşeni (istihdam, gelir adaletsizliği vs.) yapmaması insanlarımızı sıkıntıya sokuyor. Bizim Türkiye Dayanışma Fonu ile hedeflediğimiz 4,5 milyonu aşkın kitle, çoğu kez taraf olduğu sözleşmenin yükümlülüklerini kestiremeyen, ekonomik yeterliliği de olmayan ancak yaşamını sürdürmek için çaba sarf eden insanlarımızdan oluşuyor. 25 milyondan fazla icra dosyası var. Bütçeler, siyasi iktidarların harcama ve bu harcamanın nasıl finanse edileceğini gösteren belgelerdir. Harcama tercihinin değiştirilmesi ilave kaynak ihtiyacı doğurmaz.