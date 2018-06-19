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Meral Akşener'in başkan yardımcıları kim olacak? Açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde başkan yardımcılarının kim olacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını ve Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı.

Meral Akşener'in başkan yardımcıları kim olacak? Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Yazarlar, Akşener'e ‘Anne' diye hitap etti. Akşener en sevdiği lakabın ‘anne' olduğunu söyleyerek sözlük kullanıcılarına “Oğlum da müsaade ediyor. Anne diyebilirsiniz” dedi.

TARZAN ZORDA ABBAS YOLCU

Akşener, havuz medyasından kendisine program teklifi gelmediğini belirterek, “Gelseydi de çıkmazdım. Saray’ın ekranlarına çıkmak yerine milletin kalbinde olmayı tercih ederim” dedi. ‘'Bir grup gazeteci, yazar, siyasi vs, AKP ve Erdoğan kaybederse iç savaş çıkar algısı yaratmaya çalışıyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise “Bu yaratılmaya çalışılan algının sebebi tarzan zorda, Abbas yolcu” yanıtını verdi.

BAŞKAN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

“İkinci tura sizin kalmanız durumunda Sayın İnce ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya Sayın İnce kalırsa sizin ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir?” sorusuna Akşener ‘'2. tura ben kalacağım ve elbette kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım” dedi. Akşener ‘'2. tura İnce'nin kalması halinde destek verir misiniz?” sorusuna da “Ben bu soruya ‘evet' cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye yanıt verdi.

DUMAN, PAŞA, ŞEKER, PIRTIK…

Akşener ‘'Tayyip Erdoğan'a rakip olmak nasıl bir duygu?'' sorusuna ‘'Harika bir duygu. Hele yenmek daha da harika bir duygu'' derken, ‘'Kaç adet evcil hayvanınız var, isimleri ne? Onlara karşı olan hislerinizi öğrenmek de güzel olurdu'' diyen bir yazara da ‘'Epeyce çok. Badem, Duman, Şirin, Paşa, Şeker adlı kedilerimiz var. Koska vardı maalesef öldü. Ayrıca sokakta baktığımız Şanslı, Gece, bir de Pırtık adında köpeklerimiz var'' cevabını verdi.

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Meral Akşener başkan yardımcıları İYİ parti muharrem ince temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
maksat türkiyeyi eski günlere geri döndürmek yoklarkuyruklar ülkesi haline getirmek bunlar ancak onu yapar başka bir şey yapamaz birde terör tekrar hortlar
meral akşener nasılda inanıyor seçimlerı kazanacagını aklım ermıyor :)
allah yolunu açık etsin inşallah herşey İYİ olacak yüzümüzü güneşe döndük
dereyi görmeden paça sivamalar başlamış, gülünç..
İki birden,üç ikiden iyidir birleşiniz.
turkiyeyi kac günde satarsiniz acaba cok merak ettim suan
@zkarakoc_1987 Satacak bir yer kaldımı?
Allah korusun!! ittifaka bak. karanlık günlere geri dönüş!
AKŞENER'İ İNCE'Yİ KARAMOLLAOĞLU'NU YAPICI YAKLAŞIMDAN DOLAYI AYAKTA ALKIŞLIYORUM
Selahattin Demirtaşın günahı ne ... onu da kadroya al doğu bölgesini ver
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ GÜNEŞLİ GÜNLER BAYRAMIN YAKINDIR TÜRKİYEM... PRANGALARINDAN KURTULMA VAKTİ...
Yav ne diyor bu kadin neyin secimini kazanicak senden once ince var alacagin yuzde 10 uzeri bisey benim tanidigim akp liler hala akp li hicbirinde bi degisiklik yok dolayisiyla yine akp kazancak azicik beyni olan bunu anlar zaten
HA AKŞENER SEÇİLMİŞ HA İNCE...GÖNLÜMÜZ İKİNİZE DE RAZI YÜREĞİ GÜZEL ANADOLU İNSANLARININ GÖNÜLLERİNİ FETHETTİNİZ
@efekentliasivemavi Sorun Türkiye değil, sorun RTE
SAĞ SOL KAVRAMLARINI ORTADAN KALDIRAN 2 LİDER MÜTHİŞ PERFORMANS SERGİLİYORLAR
nıhahahaaaaaa gülmekten bayılacam.sen değil cumhur ilkokuluna bile başkan olamassınki dömelettinden farkın yokki hatta ondanda az oy alacağına kalıbımı basarım medya maymunu abd.fetöş güzellemesi
meral hnm, parlamenter sisteme geçiş yapacaktınız hayırdır.
inşallah hadi hayırlısı
UMUDUMUZ AKŞENER UMUDUMUZ İNCE UMUDUMUZ SAADET...
8 TEMMUZDA AKŞENER - İNCE FİNALİ NE GÜZEL OLUR
Akşener başkan olduğunda arap yalamaları kaçacak delik arayacak.
NE GÜZEL HABER...ARTIK SAĞ SOL KAVRAMLARINI RAFA KALDIRDIK ÇÖPE ATTIK YAPICI UZLAŞMACI SİYASET AYRIŞTIRICI DEĞİL...
Tebrikler, diğer adaylarda yardımcılarını açıklamalı.
25 Haziranda kimin yolcu olduğunu göreceğiz.
VATANDAŞINDAN 18 LİRA KİMLİK BEDELİ ALAN BİR ANLAYIŞA KARŞIYIM!
Küçük hesapların, kısır düşüncelerin ülkesi olamayız artık. Bu ülkeye en yakışan şey, şerefli mazimize layık bir yeniden uyanıştır.Güçlü lider Güçlü Türkiye. Bu nedenle Recep Tayip ERDOĞAN
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