Meral Akşener'in Denizli mitinginde ilginç diyalog: Bacım senin oğlum ata biniyor mu?

Meral Akşener konuşmalarına, yoğun yağış nedeniyle geç kalmasından ötürü özür dileyerek başladı.

Denizli mitinginden satır başları şöyle;

“Bu yola beni siz çıkardınız. Eğer aday ol dediğinizde aday olmasaymışım, eğer parti kur dediğinizde kurmasaymışız, bugün seçimlerde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı görecektik. Ben milletimin ferasetine güvendim Allah bizi mahçup etmesin”

“BACIM SENİN OĞLUN ATA BİNİYOR MU?”

“Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaşı şuan liderler arasında ilk 10 zengin arasına giriyorsa. Yıllar önce o yüzüğü gösterip, “Bunun dışında malım olursa bilin ki hırsızlık yapmışımdır” demişti. El hak doğru söylemiş.Sarayın 500 tane garsonu varmış. 1500 TL'lik bardakları biliyorsunuz, onlar ayrı. Sarayın 11 günlük masrafı satılan şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit.Çocukları sıkılmasın diye Saray'a at binme yerleri yapmışlar. Bacım senin oğlun ata biniyor mu? Ya seninki? Bir ordu dolusu korumayla geziyorsun. Kimden korkuyorsun? Sizden korkuyor. İşte benim 4 tane korumam var.”

