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Meral Akşener'in Denizli mitinginde ilginç diyalog: Bacım senin oğlum ata biniyor mu?

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 21:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Denizli'de düzenlediği mitingde konuştu. Akşener'in konuşması sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Meral Akşener'in Denizli mitinginde ilginç diyalog: Bacım senin oğlum ata biniyor mu?

Meral Akşener konuşmalarına, yoğun yağış nedeniyle geç kalmasından ötürü özür dileyerek başladı.

Denizli mitinginden satır başları şöyle;

“Bu yola beni siz çıkardınız. Eğer aday ol dediğinizde aday olmasaymışım, eğer parti kur dediğinizde kurmasaymışız, bugün seçimlerde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı görecektik. Ben milletimin ferasetine güvendim Allah bizi mahçup etmesin”

“BACIM SENİN OĞLUN ATA BİNİYOR MU?”

“Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaşı şuan liderler arasında ilk 10 zengin arasına giriyorsa. Yıllar önce o yüzüğü gösterip, “Bunun dışında malım olursa bilin ki hırsızlık yapmışımdır” demişti. El hak doğru söylemiş.Sarayın 500 tane garsonu varmış. 1500 TL'lik bardakları biliyorsunuz, onlar ayrı. Sarayın 11 günlük masrafı satılan şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit.Çocukları sıkılmasın diye Saray'a at binme yerleri yapmışlar. Bacım senin oğlun ata biniyor mu? Ya seninki? Bir ordu dolusu korumayla geziyorsun. Kimden korkuyorsun? Sizden korkuyor. İşte benim 4 tane korumam var.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak.....
erdoğan kendisine rakip olarak inceyi görmek istiyor senelerce chp yi öyle öcü gösterdi ki artık anadoludan chpye o çıkmayacağını biliyor. lütfen bu tuzağa düşmeyelim inceyi severim ama ikinci tura meral hanım yerine o kalırsa erdoğan fark yapar başkan olur hem istediği ikili parti düzenini getirir.
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