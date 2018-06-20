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Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 21:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Erzurum’daki mitingi sonrası İYİ Parti taraftarları ve AK Parti taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, etkili olan sağanak yağış nedeniyle konuşmasını kısa kesti. Akşener, “ocağınıza düştüm” diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için mitinge katılan vatandaşlardan oy istedi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Akşener, “Hani var ya ocağınıza düştüm. Cumhurbaşkanlığı için sizden oy istiyorum. Gençlerimiz iş bulana kadar istihdam sağlayana kadar onlara her ay 500 lira maaş bağlayacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı olduğum gün şeker fabrikalarını geri alacağım” diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Erzurum milletvekili adaylarını sahneye davet etti.

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MİTİNG SONRASI GERGİNLİK

İYİ Parti mitingi sonrası AK Parti ve İYİ Parti taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. AK Parti İl Başkanlığı önünde “Recep Tayyip Erdoğan” sloganının atılması üzerine İYİ Parti taraftarları ve karşı taraf arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahalesi sonrası taraflar olaysız şekilde alandan ayrıldı.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş boynuna YAHUDİ tasmasi asılmış haburda pkkyi alkışlayıp megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanı ayetle alay eden makara yapan israilin desteğini açıkladığı PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
Bu çakallar insan mı ya bunlar nasil bir mahluk her yerde saldırıyorlar BOP eş başkanı PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan zatın mitinginde başkası yapıyor mu sarayın soytarilari
emeklilikte yaşa takılmayı kaldıracağım diyen en az 2-3 milyon oyu cebine koyar başa baş giden yarışta ne anlama gelir siz daha iyi anlarsınız
Haberin neresi şok.Miting sonrası Akp liler artan İyi Parti teveccühüne moralleri bozuk,laf atmislar.
Erzurum... yazıklar olsun sana. sen nene hatunları yetiştiren, Erzurum kongrelerine sahne olmuş bir şehirsin he. Evet sana YAZIKLAR OLSUN.
sisirdikleri buyuk balon patlamak uzere bayana verdiler gazi verdiler gazi simdi patlamasini izleyeceğiz. Sadece CHP kazandi erdogani devirmek icin gecmiste katletdigi ulkuculerin oyuna muhtac oldular.
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