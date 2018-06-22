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Meral Akşener'in İstanbul'daki mitingleri iptal edildi

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

Meral Akşener, İYİ Partili milletvekili adayının hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul mitinglerini iptal etti.

Meral Akşener'in İstanbul'daki mitingleri iptal edildi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekili adayı İbrahim Özyer'in hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul'da yapılması planlanan mitinglerini iptal ettiğini duyurdu. İYİ Parti’nin gerçekleştireceği milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken kaza yapan Samsun 2’nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Ankara'da 30 Mayıs’ta İYİ Parti'nin gerçekleştireceği milletvekili aday tanıtım toplantısına Samsun'dan giden minibüs, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve tedavisi Ankara’da bir hastanede devam eden 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, dün hayatını kaybetti.

Akşener, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu:


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Meral Akşener İYİ parti iyi parti istanbul mitingi

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Baktı ki hiiiç ümit yok. Ne yapacak mecbuur.
Allah rahmet eylesin
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