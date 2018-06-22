Meral Akşener'in İstanbul'daki mitingleri iptal edildi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekili adayı İbrahim Özyer'in hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul'da yapılması planlanan mitinglerini iptal ettiğini duyurdu. İYİ Parti’nin gerçekleştireceği milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken kaza yapan Samsun 2’nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI



Ankara'da 30 Mayıs’ta İYİ Parti'nin gerçekleştireceği milletvekili aday tanıtım toplantısına Samsun'dan giden minibüs, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve tedavisi Ankara’da bir hastanede devam eden 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, dün hayatını kaybetti.

Akşener, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu:

Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz değerli arkadaşım İbrahim Özyer'in cenazesi nedeniyle 23 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan İstanbul'daki tüm mitinglerimiz iptal olmuştur.

Merhumun naaşı öğle namazını müteakiben Samsun Büyük Cami'den kaldırılacaktır. — Meral Akşener (@meral_aksener) 22 Haziran 2018