Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde miting düzenledi. Alana seçim otobüsü ile gelen Akşener, vatandaşları selamladı. Daha sonra miting alanına ulaşan Akşener’i vatandaşlar, “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları ile karşıladı.İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener, kadınların kendisine uzattığı tülbentleri topladı.
'MEGRİ MEGRİ DİYE AĞLAMADIM'
Terör meselesine ilişkin sesini duyurmaya çalışan bir kişinin dinleyen Akşener, “Ben terör sorununu çözdüm oğlum. Bak sizin takım beni nelerle suçluyor bir bilsen. Terör sorunu çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım, çadır mahkemeleri ben kurmadım, Megri megri diye ağlamadım. Barzani'yi ben öpmedim. Oslo'da cıvık cıvık konuşmadım. 29 Ekim’de peşmerge geçerken davulla zurnayla bu ülkeden onları ben geçirmedim” dedi.
'BİR SORU SORDU CEVABINI VERDİM'
Soru soran vatandaşa kalabalık tepki gösterince devreye giren Akşener, “Bir şey yapmayın. Bir soru sordu cevabını verdim” diye konuştu.
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