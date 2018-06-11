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Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde miting düzenledi. Akşener, terör meselesine ilişkin soru soran bir vatandaşa, "Habur rezaletini ben yapmadım, çadır mahkemeleri ben kurmadım, Barzani’yi ben öpmedim. Oslo’da cıvık cıvık konuşmadım. 29 Ekim'de peşmerge geçerken davulla zurnayla bu ülkeden onları ben geçirmedim” diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde miting düzenledi. Alana seçim otobüsü ile gelen Akşener, vatandaşları selamladı. Daha sonra miting alanına ulaşan Akşener’i vatandaşlar, “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları ile karşıladı.İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener, kadınların kendisine uzattığı tülbentleri topladı.

'MEGRİ MEGRİ DİYE AĞLAMADIM'

Terör meselesine ilişkin sesini duyurmaya çalışan bir kişinin dinleyen Akşener, “Ben terör sorununu çözdüm oğlum. Bak sizin takım beni nelerle suçluyor bir bilsen. Terör sorunu çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım, çadır mahkemeleri ben kurmadım, Megri megri diye ağlamadım. Barzani'yi ben öpmedim. Oslo'da cıvık cıvık konuşmadım. 29 Ekim’de peşmerge geçerken davulla zurnayla bu ülkeden onları ben geçirmedim” dedi.

'BİR SORU SORDU CEVABINI VERDİM'

Soru soran vatandaşa kalabalık tepki gösterince devreye giren Akşener, “Bir şey yapmayın. Bir soru sordu cevabını verdim” diye konuştu.


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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Bundan Bi Cacık Olmaz, Ewde Kocasına Hüküm Sürsün bu, 24 hazirandan Snra Meralide C.ewinde Görmek İsdiyoruz
Akşener sonuna kadar haklı vallahi!
SEN DE İÇ İŞLERİ BAKANIYDIN.NE TAPTIN,YA DA NE TAPACAKSIN?
@rbozyigit Persilvanyada FETO diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD haburda pkk vatikanda PAPA ile ittifak yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlara karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyorum !..
Sözlerinin hangisi yalan? Bu rezaletleri bu iktidar bize yaşatmadı mı? Şimdi oy uğruna sözde harekatla boşaltılmış kandilde dağı taşı bombalamaya hazırlanan!!!!
@akkurt55 zamanında bakanlık yaptı. Düzeltseydin. Bitirseydin.
baris sureci donemi ak partinin yuzaki bir donemiydi keske turkiye o huzurlu baris dolu gunlerine donse baris surecini elestirenler vatan hainidir...
abd ajanı meral halk senin ne olduğunu farketti artık
ya bu siyasetçilerde bir alem madem vatandaşa soru sorma imkanı sağlıyorsun vatandaşın sorduğu soru neden çıldırtıyor sizi? soru sormak yasaktır deyin bitsin, 'Soru soran vatandaşa kalabalık tepki gösterince devreye giren Akşener, “Bir şey yapmayın. Bir soru sordu cevabını verdim” Çokj ilginç! bişey yapmayın, ilginç!
YANDAŞA PARA VERMİŞLER ODA ALDIĞI PARA KADAR ÖTMÜŞ.
Kaçak güreşmişsin Meral hanım.Geçmişte birilerinin yapmış olduğu yanlışı anlatma.Sen neler yapacaksın onu konuş.Adam haklı değil mi?Hiçbir muhalefetin ağzından terörle mücadele ile ilgili bir söz duymadık yani.
bu ülkeyi terörü sokan,palazlandıran akşenerdir.yazıklar olsun.
Elbistanda yer yerinden oynadı,Akp ilçe başkanın ayakları titredi kalabalığı görünce..Tayip Erdoğan geldiğinde bu kadar kalabalık olmadı o kadar sivil elbiseli polis asker olmasına ragmen ve yan ilçelerden mibüslerle adam taşımalarına rağmen İYİ partinin kalabalığını yakalayamdılar.
Böyle bir soruyu sıkıysa Erdoğan ' a sorsun.
çok doğru söledin meral teyze de gel bunu aklını kiraya vermişlere anlat.ama uzaya yol yapcam dese inanırım diyen bakan seviyesinde olunca var gerisini sen düşün.
Reis Çözüm süreci ayağına zaman kazandı bir sürü silah helikopter ve Siha yaptı. Hiç devlet aklıyla bu çemberlinin aklı bir olurmu?
fetönün kötü maralına bak sen haha seloya özgürlük isytiyen maral böle sorular sormayın
akp ye acı da gelse bu sözler doğru kimse birşey diyemez
BİR soruda bu kadar agresif yarın bir gün seçilseler soru soranı idam ederler.
Sanki bir de bayrak olayı vardı...
ama abd haçlıyla ortak olup miletini öldüren sendin 15 de fetö seni başbakan yapıcaktı üçün birini alanda sendin 24 de üçün birini halk sana vericek zatide seloya özgürlük istiyende sensin gelince fetöcüleri salıcam diyende sensin gelki kendi kendine konuşuyorsun ya
Konuş MERAL ana konuş düşmanımız çok cahil, çok cühela işimiz zor ALLAH tüm vatanını seven bu vatan hainlerine laf anlatmaya çalışanlara sabır ve kolaylık versin..
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş boynuna YAHUDİ tasmasi asılmış haburda pkkyi alkışlayan şehide kelle apoşa sayın diyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA ile vatikanda aile fotoğrafları veren küresel bir projedir işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur.....
aktroller her yerde.cevabini aldin mi denyo
HABURU, OSLOYU.PEŞMERGEYİ BU ÜLKEDE DAVULLA ZURNAYLA KARŞILAYIP MEGRİ MEGRİ DİYENLER ŞİMDİ VATANPERVER OLMUŞTA BİZLERE VATANPERVERLİK DERSİ VERİP KENDİNDEN OLMAYANI VATANHAİNİ YAFTASI YAPIŞTIRYOR VE BUNA İNANAN HALA BİR KESİM VARKİ ONLARADA CAHİL DEYİNCE ALINIYORLAR.... YAZIK GELECEĞİMİZİ BUNLARIN BELİRLEMESİ KADAR ACI BİR ŞEY OLABİLİRMİ...
en önemlisi kandırılmadın!
On numara cavap vermis
yiyorsa gidip diktatörün karşısında sor o soruyu. Helal sana meral Abla İNŞAALLAH 24 haziranda Cumhurbaşkanı Meral Akşener
Meral senin anladığın siyasete, o beğenmediğin çözüm süreci sayesinde hükümet terör örgütünün kökünü kazıyor hemde Kürtlerinde desteğiyle.
Aktroller olsa orda adami linc eder bir de tutklanirdi ne fetoculugu ne dhkpcligi ne pkk ligi kalirdi. Terorist kelimesinin de icini bosaltti artik kim terorist tartisilir ben arrik inanmiom terorist kelimesine
Merak etme oyunu istediğin vatandaş da sana sandıkta cevap verecek.
KABADAYI LAN BU? BAKSANA BUNDAN CUMHUR MU OLUR.BİŞEY YAPMAYIN VURUNMU DİYCEKTİN DİYO
Persilvanyada FETO diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD haburda pkk vatikanda PAPA ile ittifak yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlara karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyorum !..
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