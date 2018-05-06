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Meral Akşener'in Kahramanmaraş mitinginde korkutucu iddia: Bizi tehdit ediyorlar

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta konuştuğu sırada kendisini izleyen partililerden biri bağırarak önemli bir iddiada bulundu. Akşener, konuşmasını kesip, dinledi ve "Hesabını soracağım" dedi.

Meral Akşener'in Kahramanmaraş mitinginde korkutucu iddia: Bizi tehdit ediyorlar

Meral Akşener, Kahramanmaraş’ta konuşurken, kendisini izleyen partililerden biri bağırarak önemli bir iddiada bulundu. Akşener konuşmasını yarıda keserek, vatandaşın bu iddiasını kürsüden şöyle tekrarladı:

“Arkadaşımız diyor ki, imza vermeye gidiyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Bürokrat yetkili, ‘Attığınız imzanın sonucuna katlanacaksınız’ diyormuş.”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu iddiayı tekrarladıktan sonra, “Bunlar korkaklar. Korkaklara, bürokratlara sesleniyorum. Bu iktidar sizi ortada bırakır. Öylece ortada kalırsınız. Bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Kimseyi imza veriyor diye tehdit edemezsiniz” dedi.

İMZA VERENLERLE TARTIŞAN POLİSE DE İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Kartal'daki Anadolu Adliye'sinde bir Polisin imza atanlarla tartıştığı iddialarıyla ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.

100 bin imza ile cumhurbaşakanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası açılışı için geldiği kentte kalabalığa seslendi.

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ERDOĞAN’A SESLENDİ

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Akşener, şöyle dedi:

“Bu seçimleri sen istedin. Bu seçimlere ittifak organizasyonunu sen yaptın. Sen ittifak konusunda uzmansın. Önce PKK ile ittifak yaptın ‘Çözüm ittifakı’ dedin adına, olmadı sonra bir baktık FETÖ ile çukur ittifakı yapmışın. Devleti yargıyı, her şeyi paylaşmışsın, sonra ABD ve Rusya ile ne olduğu belirsiz ittifaklar yaptın. Onlar için ‘Heyt’ dedin ama heytlerin arkasından Elbistan Şeker Fabrikası satıldı. Bu arkadaş ittifaklara alışık. Şimdi kurdukları ittifakın adı cumhur ittifakıymış. Cumhur ittifakının yerli ve milli olduğu iddia ediliyor biz de gayri milli. Hadi oradan be. Pensilvanya’yı yol edinenler hadi oradan be.”

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“DP, İYİ PARTİ’DEN SEÇİME GİRECEK”

Kendilerinin de içinde olduğu ve ‘Millet ittifakı’ adını verdikleri ittifakın detaylarını da anlatan Akşener, şöyle devam etti:

“Biz de, Saadet Partisi, Demokrat Parti bizim listemizden, CHP ile bir ‘Millet ittifakı’ kurduk. Milletvekilliği seçimlerinde herkes kendi oyunu alacak, ama bunların kurduğu tuzağı ortadan kaldırmak için listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında millet ittifakı yazacak, siyasi partilerin bütün amblemleri orada olacak ve İyi Partili İyi Parti’ye, CHP’li CHP’ye, SP’li de SP’ye mührünü vuracak. Bundan çok bozuldular, çok üzüldüler. İttifak onlara serbest, geri kalanlara yasak.”

“İMZACILARA ‘FETÖ’CÜ’ DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM”

Özelleştirilen şeker fabrikalarını alan firmalara da seslenen Akşener, 24 Haziran’da fabrikaları alıp millete vereceğini söyledi. Konuşması sırasında bir vatandaşın ‘Dolar FETÖ’cü, benzin FETÖ’cü, imzacılar FETÖ’cü’ demesi üzerine Akşener, “Doların yükselmesi FETÖ’nün işi, benzinin artması FETÖ’nün işi, zamların gelmesi FETÖ’nün işi. Ulan ne FETÖ’ymüş be. İmzalara FETÖ’cü dedirtmem. Vallahi, billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacılara ‘FETÖ’cü’ diyenin alnını karışlarım” dedi.

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Meral Akşener Kahramanmaraş tehdit İYİ parti 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Konuşmasını kesip cevap verdiğine göre kesin kendi adamıdır :))) buna inanan da safın önde gidenidir :))))))
@nryakn Sizden ala saf mı var donunuza kadar aldılar daha farkında değilsiniz .
seçimi kaybedince de oyları çalıyorlar dersiniz..
İŞTE DEVLETİNİ MİLLETİNE SEN BİR LİDERİMİZ OLDU ARTIK GÖZÜMÜZ ARKADA OLMUYACAKTIR
İnsanoğlu tevehhum-u ebediye ile hiçbir şeyin sona ermeyecegi kuruntusuna kapılıyor... Tayyib dönemi bitti. Uyanın artık..
çok doğru söyledin kardeşim. bu iş bitti.
Herkes fetocu bir bunlar fetocu değil. Adamları kozmik odaya kadar soktu bu iktidar hala bunlara oy atanın ben cahilliğine tüküreyim.
He meral he,ver gazı ver gazı,25 haziranda göreceğiz yüz ifadeni :)
ASENA ! ŞİMDİDEN ÇAMURA YATMA, YENİLECEKSEN ADAM GİBİ YENİL, KAÇAK GÜREŞME.
Eziliyormuş imajını aman bırakma. Seçim Paraları neden geldi meral hanım. Ananaslar size mi transfer edildi.
Tehditlerle bir yere varılmayacağını herkesin bilmesi gerekir. diktatörlük bir yere kadar..
Ülkemiz için hayr olsun. Kim Allah ın rızasına göre yönetebilecekse o gelsin.
Şu Şov amaçlı tehdit dili yokmu.Sinekten medet umar oldular.
Bunların tehdit etmediği kurum veya insan varmi
İmza faslı bitti 60 dakikanın yarı imza muhappeti yarısı Mhp.Devlet millet için ne yapacan onu bir anlat suriye politikası göçmen mesesi,Abd Rusya ile ilişkilerimiz hakkında ne yapacan Ekonomi ile ilgili işsizlik k;nusu ne olacak tık yok.
GÜMBÜR GÜMBÜR TÜM YURTTA DALGA DALGA GELİYORUZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYORUZ İNADINA AKŞENER İNADINA ÖZGÜRLÜK İNADINA İYİLİK HAREKETİ!
bu millet gaflet uykusundsn uyansın artık
GÜZEL YURDUMUN GÜZEN İNSANI 16 YILDIR GİDİŞATTAN MEMNUNSAN BUYUR DEVAM ET RANTA TALANA ÖZELLEŞTİRENLERE OY VERMEYE! YOK GİDİŞAT HİÇ İYİ DEĞİL DİYORSAN BUYUR GEL İYİ İNSANLAR KERVANINA...
muz cumhuriyetimi burasi onlar gecen yuzyilda kaldi kendini hala 80ler de gibi hissedenler var
EKONOMİ İYİYSE NEDEN BASKIN SEÇİM; KÖTÜYSE SİZİ NEDEN BİR DAHA SEÇELİM? İSTİKRAR DİYE DİYE YILLARDIR SÖMRÜLDÜK SAVRULDUK
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