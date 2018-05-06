Meral Akşener'in Kahramanmaraş mitinginde korkutucu iddia: Bizi tehdit ediyorlar

Meral Akşener, Kahramanmaraş’ta konuşurken, kendisini izleyen partililerden biri bağırarak önemli bir iddiada bulundu. Akşener konuşmasını yarıda keserek, vatandaşın bu iddiasını kürsüden şöyle tekrarladı:
“Arkadaşımız diyor ki, imza vermeye gidiyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Bürokrat yetkili, ‘Attığınız imzanın sonucuna katlanacaksınız’ diyormuş.”
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu iddiayı tekrarladıktan sonra, “Bunlar korkaklar. Korkaklara, bürokratlara sesleniyorum. Bu iktidar sizi ortada bırakır. Öylece ortada kalırsınız. Bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Kimseyi imza veriyor diye tehdit edemezsiniz” dedi.
İMZA VERENLERLE TARTIŞAN POLİSE DE İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Kartal'daki Anadolu Adliye'sinde bir Polisin imza atanlarla tartıştığı iddialarıyla ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.
100 bin imza ile cumhurbaşakanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası açılışı için geldiği kentte kalabalığa seslendi.
ERDOĞAN’A SESLENDİ
Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Akşener, şöyle dedi:
“Bu seçimleri sen istedin. Bu seçimlere ittifak organizasyonunu sen yaptın. Sen ittifak konusunda uzmansın. Önce PKK ile ittifak yaptın ‘Çözüm ittifakı’ dedin adına, olmadı sonra bir baktık FETÖ ile çukur ittifakı yapmışın. Devleti yargıyı, her şeyi paylaşmışsın, sonra ABD ve Rusya ile ne olduğu belirsiz ittifaklar yaptın. Onlar için ‘Heyt’ dedin ama heytlerin arkasından Elbistan Şeker Fabrikası satıldı. Bu arkadaş ittifaklara alışık. Şimdi kurdukları ittifakın adı cumhur ittifakıymış. Cumhur ittifakının yerli ve milli olduğu iddia ediliyor biz de gayri milli. Hadi oradan be. Pensilvanya’yı yol edinenler hadi oradan be.”
“DP, İYİ PARTİ’DEN SEÇİME GİRECEK”
Kendilerinin de içinde olduğu ve ‘Millet ittifakı’ adını verdikleri ittifakın detaylarını da anlatan Akşener, şöyle devam etti:
“Biz de, Saadet Partisi, Demokrat Parti bizim listemizden, CHP ile bir ‘Millet ittifakı’ kurduk. Milletvekilliği seçimlerinde herkes kendi oyunu alacak, ama bunların kurduğu tuzağı ortadan kaldırmak için listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında millet ittifakı yazacak, siyasi partilerin bütün amblemleri orada olacak ve İyi Partili İyi Parti’ye, CHP’li CHP’ye, SP’li de SP’ye mührünü vuracak. Bundan çok bozuldular, çok üzüldüler. İttifak onlara serbest, geri kalanlara yasak.”
“İMZACILARA ‘FETÖ’CÜ’ DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM”
Özelleştirilen şeker fabrikalarını alan firmalara da seslenen Akşener, 24 Haziran’da fabrikaları alıp millete vereceğini söyledi. Konuşması sırasında bir vatandaşın ‘Dolar FETÖ’cü, benzin FETÖ’cü, imzacılar FETÖ’cü’ demesi üzerine Akşener, “Doların yükselmesi FETÖ’nün işi, benzinin artması FETÖ’nün işi, zamların gelmesi FETÖ’nün işi. Ulan ne FETÖ’ymüş be. İmzalara FETÖ’cü dedirtmem. Vallahi, billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacılara ‘FETÖ’cü’ diyenin alnını karışlarım” dedi.
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