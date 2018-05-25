Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Kayserili vatandaşlarla bir araya gelen Akşener’i, Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce partili karşıladı.

İşte Akşener'in konuşmasında dikkat çeken o konuşma;

Sen sarı tişörtlü çıkar çekindeki parayı kaç para var cebinde, bizim çocuğumuzun cebinde parası yok ama bakan çocukları, bir baltaya sap olamayanlar cebinde trilyonlarla geziyor.

Eğitimde çocukların yolunu kesen sensin. Durduk yere sistemi değiştiren sensin. Çay içerken öğreniyor Eğitim Bakanı.Ben dedim ki biz çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz ki IMF'de, Dünya Bankası'nda üst düzey yönetici olsun dedim. Dediler ki “Gençlerimize kariyer planlayacağız” günaydın. Bir şey söyleyeyim 4.5 milyon insan kredi borçlarından dolayı takipte bankalar bunları satıyor. Her gün kapılarında avukat itibarları zedelenen vatandaşlarımız var. Biz iktidara geldiğimizde bunları ortadan kaldıracağız.

Ben ailesinde engelli yakını olan bir insanım. En öncelikli iş aileleri rahatlatacak kurum kuruluşların yapılmasıdır. Bakım ücretlerinin devamı gelecek elbet ama sadece parayla olmaz. Onları hayatımızın içine katmak bizim görevimizdir.

