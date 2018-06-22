Akşener'in konuşması sırasında elektrikler kesildi

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak’a sert tepki gösterdi. Twitter’dan yaptığı açıklamada Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek “damadınız Anadolu Ajansı’na ’24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin’ dedi mi, demedi mi?” ifadelerini kullanmıştı. Bu tweet üzerine Enerji Bakanı Berat Albayrak, Akşener aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası açacağını söyledi. Akşener, Albayrak’ın bu açıklamasına mitingde cevap verdi ve “Dün Anadolu Ajansı'nın bir anketi düştü medyaya. Ben de sordum damadın Anadolu Ajansı'na talimat verdi mi? Vermedi mi? Bana tazminat davası açmış 1 milyonluk, benim param helal. Yemeye çalışanların sırtı yere gelmez” dedi.

“ABBAS ZORDA”

Seçimlerin yaklaştığını ifade eden Akşener, “İşler ısındı, birçok şeyi arkadaşlar görüyor. 2. Tura kalacağını görüyor. Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini görüyor. 2. Turda karşına Meral Akşener çıkarsa, yenileceğini görüyor. Gençlerimiz, işsiz umutsuz. Kadınlar korkuyor.Çok engelle karşılaştık. Engelleri aşa aşa geliyoruz. Madem ben FETÖ'cüyüm dokunulmazlığım yok, gelin tutuklayın. Gereğini yapın kardeşim. Bana bugüne kadar talimat verecek adam anasının karnından doğmadı. Bana iftira atanlar şerefsizdir. Şimdi sıkıştılar, Abbas zorda. Hapishaneye giderken herkes çil yavrusu gibi dağılmıştı. Yanında kim vardı unuttun. Ne il başkanlarının, ne ilçe başkanlarının içinde bir tane FETÖ'cü bulunmadığı bir partidir, İYİ Parti” dedi.

“CEVABINI SANDIKTA VERECEĞİZ”

Erdoğan’a eleştirilerini sürdüren Akşener, “Biz gayrı milli oluyoruz, muhterem yerli ve milli. Sahili peşkeş çekerken sen yerli ve milli oluyorsun. Bir tarih esere dokunmayan Meral Akşener, gayrı milli öyle mi? Benim eşim Arap, Ben Rizeliyim diyeceksin. ‘Bu ne demek? diye sordum Rizeli olan eşime. O da dedi ki Pontemyalı'yım demek istiyor. Bir tane hoca geçinen adam, ‘Rüşvetin hediye olduğunu' alınabileceğini belirtti. Ülkeye dair maddi olan ne varsa yükseldi, manevi olan ne varsa ucuzladı. Bize Fırat'ın doğusuna geçemez, diyorlardı. Biz oralarda teşkilatlandık. Göreceksiniz, oralardan milletvekili çıkaracağız.