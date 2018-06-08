Meral Akşener'in Rize mitingi öncesinde gerginlik!

24 Haziran erken seçimi için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Rize mitinginde açıklamalarda bulundu.

RİZE MİTİNGİNDE GERGİNLİK

Akşener'in Rize mitingi öncesinde miting alanı dışındaki bir grup vatandaşla İYİ Partililer arasında arbede yaşandı.

"NE RİZEYMİŞ BE!"

Akşener otobüsle Rizelileri selamlayarak miting alanına geldi, miting öncesinde Rizeli kadınların kendisine getirdiği tülbentleri kabul etti. Akşener konuşmasına ‘Ne Rizeymiş be! Tayyip bey Rizeli, Muharrem Beyin annesi Rizeli, bense Rizelinin gelini. Sizin abiniz var ya has Rizeli. Beni annesiyle aynı evde oturttu. Bunu yapabilen var mı?” diyerek başladı. Akşener bir de anısını paylaştı: Şimdi ben yeni evlendim aynı evdeyiz. İftar saati amcalar falan aynı apartmanda oturuluyor. Rahmetli Özal dönemi içeride bir kavga koptu. Ben de küçük ailenin kızıyım mutfakta tepsi hazırlıyorum. Kayınvalidem geldi dedi ki ne yapıyorsun? İçeride kavga oldu herhalde birlikte oturmazlar diye masayı ayırdım dedim. Yanlış anlamışsın kızım onlar sohbet ediyorlar dedi.



