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Meral Akşener'in Rize mitingi öncesinde gerginlik!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine Karadeniz’de devam ediyor. Akşener bugün rakiplerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’deydi. Miting öncesinde miting alanı dışındaki bir grup vatandaşla İYİ Partililer arasında arbede yaşandı.

Meral Akşener'in Rize mitingi öncesinde gerginlik!

24 Haziran erken seçimi için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Rize mitinginde açıklamalarda bulundu.

RİZE MİTİNGİNDE GERGİNLİK

Akşener'in Rize mitingi öncesinde miting alanı dışındaki bir grup vatandaşla İYİ Partililer arasında arbede yaşandı.

meral aksener rize mitingi

"NE RİZEYMİŞ BE!"

Akşener otobüsle Rizelileri selamlayarak miting alanına geldi, miting öncesinde Rizeli kadınların kendisine getirdiği tülbentleri kabul etti. Akşener konuşmasına ‘Ne Rizeymiş be! Tayyip bey Rizeli, Muharrem Beyin annesi Rizeli, bense Rizelinin gelini. Sizin abiniz var ya has Rizeli. Beni annesiyle aynı evde oturttu. Bunu yapabilen var mı?” diyerek başladı. Akşener bir de anısını paylaştı: Şimdi ben yeni evlendim aynı evdeyiz. İftar saati amcalar falan aynı apartmanda oturuluyor. Rahmetli Özal dönemi içeride bir kavga koptu. Ben de küçük ailenin kızıyım mutfakta tepsi hazırlıyorum. Kayınvalidem geldi dedi ki ne yapıyorsun? İçeride kavga oldu herhalde birlikte oturmazlar diye masayı ayırdım dedim. Yanlış anlamışsın kızım onlar sohbet ediyorlar dedi.


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Okuyucu Yorumları 23 yorum
terbiyesizler. sadece akp mi miting yapacak. iyi partiyi desteklemeyebilirsiniz. ama onlara karşı insan olabilirsiniz. ya da denemekte fayda olabilir
rize pek hain kaldırmaz özellikle feto cariyesiysen
@tahsin.ozkara fetönün kimlerden oluştuğunu biz çok iyi biliyoruz
@murat525 ESAS FETÖNÜN MERKEZİ RİZEDİR RİZE...
fanatik bilinçsizce hır gür çıkarmaları normal sanıyorlar akp çöküşü başladı ne yapacaklarını şaşırdılar
Bir grup vatandaş demeyin. Orada o mitingi provake etmek isteyen bir grup terörist deyin.
Rizeli Rizeliye ihanet etmeeezz ama sen bunu anlamazsın çünkü el kızısın
Eeeee bumu haber. Masal analtıyo. Ülkeyi çıkmaza sokacaklar. Amaçları Ak partinin tek başına çıkmaması. 30 tane milletvekili çıkaracaklar. Milletvekili parası yiyecekler hava atacaklar. Sonra tırıs. Ülkenin güçlü iktidara ihtiyacı var
@birgunsende0134 SİZE VARYA İYİ Bİ SOPA ÇEKMEK LAZIM. ARKADAŞ BELA MISINIZ SİZ MİLLETİN BAŞINA YAV? RAHAT BIRAKSANIZA MİLLETİN MİTİNGLERİNİ İT SÜRÜLERİ
@birgunsende0134 Aktrol olduğunu çok belli etme. Biraz kafanı çalıştır daha iyi yalan söylemeye çalış.
etraf saldırgan AKP li faşistlerle dolu.
orduya bekliyoruz bu iş tamam
meral hanim o cemberler muze yapmak icin deyil kafana koymak icin bilmiyorsan ogren eger icinde biraz musmanlik varsa bunu bilirsin
ak teröristler
çaya tütüne fındığa devlet para vermiyor diye ağlama sonra rize
mitingine katılan kisilerde cevre illerden geldiler üzücü bir tablo toplasan 1000 kişi yok
MİTİNGİ PROVEKE EDEN BİR GRUP TERÖRİST.
Sen ağzınla kuş tut..pkk nın siyadi temsilcisi terörist sevicisi Denirtaş tahliye edilsin dediğin için sana oy moy yok.senin de dünyadan haberin yok bu açıklamandan sonra parti tepetaklak oldu haberin yok.
Esas büyük şoku 24 haziran akşamı yaşayacak.partisini tahliye edilsin dediği Demirtaş bile kurtaramayacak..
Akplilere saldırı olmuyor hiç OHAL akpyi mi koruyor yoksa, arkadaş Saadete saldırıyorlar İyi partiye saldırıyorlar İzmir'de vapurda akpli propaganda yapıp tahrik ediyor Chp'li insanları, Hdp'de miting yapacak bırakmadılar yoksa yine saldırırlardı neyse susup sandıkların açılmasını bekleyelim
ülkücü hareket engellenemez
eyyy rizrli sonra hayat pahalılığından yollarının çökmesinden fındığının para etmemesinden dolayı şikayet etme.
Bos konusma laf kalabalikligi baska birsey yok devlete yazik
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