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Meral Akşener ittifak listesini açıkladı! DP ve Saadet var ama CHP yok

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ziyareti sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim ittifakı konusunda "DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ediyoruz" dedi. Akşener'in CHP'yi telaffuz etmemesi dikkat çekti.

Meral Akşener ittifak listesini açıkladı! DP ve Saadet var ama CHP yok

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Uysal, Akşener ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşme sonrası iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN KLAVUZU OLMAK İSTİYORUZ"

İttifaklar ve seçimlerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten DP Lideri Uysal, “Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerimizi yaparak, inşallah Türkiye’nin altını çizmeye, kılavuzu olmaya gayret olduğumuz noktada, potansiyelini açığa çıkarabilmek, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına bir iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum” dedi.

AKŞENER: DP İLE YOL YÜRÜMEYİ ARZU ETTİM

Partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ettiğini belirten İYİ Parti Lideri Akşener ise şunları söyledi:

“Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye’ye getirmek zorundayız. Açıklık, şeffaflık üzerine bir siyasi anlayışı, bir görüşü ve bu görüşe uygun davranmayı getirmek zorundayız. Gültekin Uysal, benim Türk siyasetinde çok önem verdiğim bir kişidir. Ben bir kere de daha huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de yalnızken başbaşa görüşmemizde ifade ettim. İnşallah, her şey umduğumuz gibi olacak ve sayın genel başkanımızın söylediği gibi Türkiye’nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bakış açısıyla bir yol açılacak.”

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hani % 20 oyunuz vardı niye ittifak yapıyorsun. boşuna çabalıyorsun % 5 alsan secdeye kapan
talimat gelmiştir. Daha önce CHP ile çalıştık işe yaramadı demiştir birisi.
@esen_b_1992 ZATEN DOGRUSU BU ..İTTİFAK OLMAZ KOALİSYON OLUR...
CHP ile IYI parti ittifaki sandıkta ve millet nezdinde olur..olacaktır..
boşu boşuna masraf.
SAYIN AKŞENER PİYASADA DP DİYE BİR PARTİ YOK.. SP TAMAM... DP YERİNE KAFANIZ ÇALIŞIYORSA BTP HAYDAR BAŞ İLE İTTİFAK YAP.
boşu boşuna masraf
Meral teyze, sağcılar seni kovuyor, solcular seni kolluyor ve hayırdır daha iki hafta içerisinde burnun KAF dağında. Aklını başına topla yoksa yine boşta gezip durursun...
AKŞENER seni kim gaza getiriyor bilmiyorum. Söyleyeceğin cümle şu: Türkiye de yaşayan herkesin ANASIYIM. Herkesten oy istiyorum. Bu kadar. Ayrımcılığın zamanı mı şimdi???
iyilik yap kötülük gör benim ülkemin gerçeği
Saadet ak partiden hatiri sayilir oy alacaktir. Iyi parti de mhp nin oylarini aldi bile. Mecliste akp simdiden kaybetti. Insallah cb secimi de hayirla sonuclanir.
Aklı sıra Ak Partinin alternatifiyim demek istiyor. Chp yine muhalefet, iyi parti iktidar olacak demek istiyor. Bu nedenle Chp ile ittifak yapmak istemiyor. Akpartinin yıllardır chpnin becereksiz muhalefetinden kazandığı oyları kendi kazanmak istiyor.
hadi hadi chp hdp iyi parti ittifakı var 15 millet vekili neden verildi taban tepki göterince ittifak yok yersen chp de neden hala aday yok o zaman
Olası bir ikinci tur şansını ilk turdan kaybetmemek için en doğru yol chp ile ittifak yapmamak. Seçmen psikolojisi ilk turda oy vermem diyebilir ama ikinci turda kim kalırsa ona kesin oy verir. Dp ve Sp hitab ettiği seçmenden dolayı mantıklı tercih.
ŞU MÜBAREK GÜNDE BARİ NİFAK SOKMADAN DURUN YALAN RİYA HABERLER OKUMAMAK LAZIM
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