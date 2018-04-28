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Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

CHP'nin, Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan Akşener'den 15 vekilini geri alacağı geri alacağı iddiaları üzerine rest çeken Meral Akşener "O grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum çünkü benim sözüm var 100 bin imzayla aday olacağım" dedi.

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nca kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık altı aydır bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. Bu yolculuğun zorlu olduğunu dile getiren Akşener, "Biz milletimizin emrini düşündük, aldık ve yaslandığımız yer milletimizdi ve yola çıktık." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU VE 15 VEKİLE TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün itibarıyla altı ay içerisinde 55. ile geldiğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Biz hazırız, canlıyız ve çalışmaya hevesliyiz. Milletimiz hadi dedikçe koşmaya razıyız. Dolayısıyla sorunumuz yoktur. Sonra bir baktık İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi tartışmaları yapılıyor. Yargıtay'dan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) resmi yazı gitti. İYİ Parti bütün teşkilatlarını kurmuş, bütün kongrelerini yapmış, seçime girebilir resmi yazısı gitti. Sonra YSK toplandı. Beşi 'hayır', beşi 'evet' kararı verdiler. Birisi yok. Burada huzurunuzda CHP Genel Başkanı'na ve 15 değerli milletvekili kardeşime teşekkür ediyorum."

"ONLARIN İMZASIYLA ADAY OLMAM"

Ancak bu teşekkür konuşmasından sonra o vekillerin imzasını istemediğini belirten Akşener, "Benim bir sözüm var milletime. Bugün biz grup kurmuş durumdayız ama o grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum çünkü benim sözüm var 100 bin imzayla aday olacağım." ifadelerini kullandı.


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