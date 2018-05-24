Meral Akşener, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Muharrem İnce'nin Amasya mitinginde "Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır" sözlerinin ardından başlayan 'ateşleyin' furyasına İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de katıldı.

IBAN NUMARALARINI PAYLAŞTI

Akşener sosyal medya hesabından IBAN numaralarını paylaştı ve "Bağışlarınızın kabul edilmesi için T.C. Kimlik numarasının mutlaka bildirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DA BAŞLATMIŞTI

Muharrem İnce'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası başlatmış ve kampanyanın sloganını 'Sen de destek ol' olarak açıklamıştı.



