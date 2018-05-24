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Meral Akşener, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Meral Akşener'in seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı.

Meral Akşener, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Muharrem İnce'nin Amasya mitinginde "Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır" sözlerinin ardından başlayan 'ateşleyin' furyasına İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de katıldı.

IBAN NUMARALARINI PAYLAŞTI

Akşener sosyal medya hesabından IBAN numaralarını paylaştı ve "Bağışlarınızın kabul edilmesi için T.C. Kimlik numarasının mutlaka bildirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

aksener bagıs

ERDOĞAN DA BAŞLATMIŞTI

Muharrem İnce'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası başlatmış ve kampanyanın sloganını 'Sen de destek ol' olarak açıklamıştı.


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24 haziran erken seçim Meral Akşener bağış kampanyası seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neo fetö göndermiyormu otobüsler alındı parti binası alındı
hangisine olursa olsun bağış yapmanların parası boka gidiyor gidin bi garibana yardım edin
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