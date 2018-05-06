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Meral Akşener: Siz bağırıyorsunuz, olan Binali Bey’e oluyor. Onu azarlıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 13:06 | Son Güncelleme

Mersin’deki seçim mitinginde 'Devletin başına Meral geçecek' şeklinde slogan atılmasının ardından konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Böyle diyorsunuz, birileri üzülüyor. Siz bağırıyorsunuz. Olan Binali Bey’e oluyor. Onu azarlıyor. Yazıktır, yazık… ' dedi.

Meral Akşener: Siz bağırıyorsunuz, olan Binali Bey’e oluyor. Onu azarlıyor

İYİ Parti'nin Mersin'deki seçim mitinginde konuşan İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

-("Devletin başına Meral gelecek" sloganlarının ardından) “Böyle diyorsunuz, birileri üzülüyor. Siz bağırıyorsunuz. Olan Binali Bey’e oluyor. Onu azarlıyor. Yazıktır, yazık… “

-Sen askerliğini nerede yaptın. Kantinde kantinde. Onun için bilmiyor. Onun için FETÖ’cülere inandı, gitti Genelkurmay Başkanı’nı hapsetti. Bu adam ittifak ustası. Önce PKK’yla ittifak yaptı; çözüm dediler, yıkım oldu. Sonra FETÖ’yle çukur ittifakı yaptı; devletin askerini, üniversitesini, memurunu FETÖ’cü yaptı. Sonra baktı ki seçilemiyor; Cumhur İttifakı yaptı. Şimdi soru şu. Sonra döndün Allahım beni affetsin, milletim beni affetsin dedin. Şimdi neyi affedeceğiz, göreceğiz. Aldatılıyor ya bu ikide bir, kandırılıyor ya. Yazıkkkk…

-Şimdi bu ittifak yaptıklarına ne verdin? Anlaşılıyor ki bir şey vermemiş. Onları da münafık ettin. Bununla el sıkışıp aynı yolda yürümenin mümkünatı yok.

-Biz de bir ittifak yaptık, adını Millet İttifakı koyduk. Sinirleri çok bozuldu. Ya ittifak mevsimini açan sensin! Şimdi buna önlem geliştirenler vatan haini. Hadi be oradan! Bak aynaya, kim hain göreceksin.

Ayrıntılar geliyor...

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Meral Akşener binali İYİ parti Mersin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU NA PAKET 100 BİN OY VERENLERLER KESİN FETÖCÜDÜR ARAŞTIRIILSIN
Çatlasalarda, patlasalarda, kudursalarda, devletin başına Meral gibiler gelecek. Devlet aslına dönecek.
Kadın doğruları söylemiş
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