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Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri

SEÇİM HABERLERİ  | 29.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncaya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.

Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Niğde'de, Şadırvan Parkı'nda seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi.

'ZORLU BİR SEÇİM GEÇİRECEĞİZ'

Gençlerden ve kadınlardan sandıkları gönüllü olarak korumalarını isteyen Akşener, "Zorlu bir seçim geçireceğiz. Bu zorlu seçimde en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bütün abidik gubidik hileler seçim sandığında yapılır. Biz seçim sandığını koruyacağız. Özellikle gençler ve kadınlar. Gönüllü olmanızı istiyorum. Sandıklarınızı korumanızı istiyorum. Dolayısıyla sandıklarımızı koruyacağız" diye konuştu.

'SİZE MERAL AKŞENER SÖZÜ'

Kullanılan oyun, namus olduğunu söyleyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size, Meral Akşener sözüdür. Sandık emniyeti, devletin namusudur. Bu namusu koruyamayacakları için bu namusa el uzatacakları için de burada, huzurunuzda onları uyarıyorum. O sandıkları korumak için göze aldığım konuları bir bilseniz, titrerdiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biz sandıkları koruyacağız. Ondan sonra sizden bir şey istemiyorum. YSK'da abidik gubidik olursa o YSK'nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncıya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.

'25 HAZİRAN'DA ONLARI GERİ ALACAĞIZ'

Akşener, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili ise "Şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum. Onlara 25 Haziran'a kadar el sürmesinler; çünkü 25 Haziran'da onları geri alacağız" diye konuştu. Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Niğde il teşkilat binasının açılışını yaptı.

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İYİ parti Meral Akşener 24 haziran YSK erken seçim

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