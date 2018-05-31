Meral Akşener ve Muharrem İnce akraba çıktı!

Muharrem İnce daha önceki açıklamalarında anne tarafından Rizeli, baba tarafından ise Selanikli göçmen olduğunu söylemişti.
Mert Taşçılar'ın Odatv'yer yer alan yazısına göre, Vedat Erbaş’ın “Türk Siyasetinde Meral Akşener” kitabında, Meral Akşener’in de anne tarafından Selanik’ten geldiklerinden bahsediliyor. Kitapta Akşener’in soyu üzerine yazılan satırlarda, Akşener’in Diyarbakır’ı ilk fetheden Türklerin Savcı Boyu’na mensup olduğu belirtildi. Daha sonraları Fatih Sultan Mehmet ile anlaşmazlık yaşan Türk boyunun, Diyarbakır’ı Uzun Hasan Devleti’ne bıraktığı aktarılıyor. Kitapta, Diyarbakır’ı bırakan Savcı Boyu mensuplarının buradan Selanik’in Drama ilçesinin Hüseyin Köyü’ne göç ettikleri belirtiliyor.
Kitapta yer alan ifadeler göre Meral Akşener’in anne tarafından dedesi Hüseyin Özbay, bugünkü Yunanistan’ın Selanik şehrinin Drama ilçesinin Kullar Köyü’nde doğdu. Kökleri Konya’ya, Karamanoğlu Beyliği’ne kadar uzandığı belirtilen Akşener’in dedesi hem çiftçilik hem de esnaflık yaptığı ve eğitim almış bir molla olduğu da aktarılan bilgiler arasında. Akşener’in dedesi Hüseyin Özbay’ın abisi İdris Özbay ise Yemen’de şehit düşen bir Türk askeri olduğu belirtiliyor. Kitapta Akşener’in anneannesi Ayşe Özbay da Yeniköylü Hacı Hüseyin Özbay’ın iki kızından biri olduğu aktarılırken, Özbay’ın bir de oğlu olduğu aktarılıyor.
Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin annesi Zekiye İnce'nin de ailesinin Rize'nin Çayeli ilçesinden 1922 yılında Yalova'ya göç ettiği ve asıl köklerinin Çayeli ilçesi Büyükköy'e dayandığı biliniyor. Ancak buna ek olarak Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de Rize Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olması iki Cumhurbaşkanı adayının hem Selanik’ten hem de Rize’den hemşeri olması gibi tesadüfü de ortaya çıkardı.
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