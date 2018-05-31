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Meral Akşener ve Muharrem İnce akraba çıktı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile hemşehri olduğu ortaya çıktı.

Meral Akşener ve Muharrem İnce akraba çıktı!

Muharrem İnce daha önceki açıklamalarında anne tarafından Rizeli, baba tarafından ise Selanikli göçmen olduğunu söylemişti.

Mert Taşçılar'ın Odatv'yer yer alan yazısına göre, Vedat Erbaş’ın “Türk Siyasetinde Meral Akşener” kitabında, Meral Akşener’in de anne tarafından Selanik’ten geldiklerinden bahsediliyor. Kitapta Akşener’in soyu üzerine yazılan satırlarda, Akşener’in Diyarbakır’ı ilk fetheden Türklerin Savcı Boyu’na mensup olduğu belirtildi. Daha sonraları Fatih Sultan Mehmet ile anlaşmazlık yaşan Türk boyunun, Diyarbakır’ı Uzun Hasan Devleti’ne bıraktığı aktarılıyor. Kitapta, Diyarbakır’ı bırakan Savcı Boyu mensuplarının buradan Selanik’in Drama ilçesinin Hüseyin Köyü’ne göç ettikleri belirtiliyor.

DEDESİ SELANİK'TE DOĞDU

Kitapta yer alan ifadeler göre Meral Akşener’in anne tarafından dedesi Hüseyin Özbay, bugünkü Yunanistan’ın Selanik şehrinin Drama ilçesinin Kullar Köyü’nde doğdu. Kökleri Konya’ya, Karamanoğlu Beyliği’ne kadar uzandığı belirtilen Akşener’in dedesi hem çiftçilik hem de esnaflık yaptığı ve eğitim almış bir molla olduğu da aktarılan bilgiler arasında. Akşener’in dedesi Hüseyin Özbay’ın abisi İdris Özbay ise Yemen’de şehit düşen bir Türk askeri olduğu belirtiliyor. Kitapta Akşener’in anneannesi Ayşe Özbay da Yeniköylü Hacı Hüseyin Özbay’ın iki kızından biri olduğu aktarılırken, Özbay’ın bir de oğlu olduğu aktarılıyor.

İKİ ADAY DA SELANİK KÖKENLİ

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin annesi Zekiye İnce'nin de ailesinin Rize'nin Çayeli ilçesinden 1922 yılında Yalova'ya göç ettiği ve asıl köklerinin Çayeli ilçesi Büyükköy'e dayandığı biliniyor. Ancak buna ek olarak Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de Rize Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olması iki Cumhurbaşkanı adayının hem Selanik’ten hem de Rize’den hemşeri olması gibi tesadüfü de ortaya çıkardı.

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Meral Akşener muharrem ince Selanik CHP İYİ parti parti akraba

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
tesadufmu aksener ve karamanoglu inceye calisiyor bunu bilmeyenmi var iyi parti proje partisi mhp yi tasviye edip akp nin cecimi kaybetmesi icin oynanan siyasi oyun bunu gormeyene zaten lafimiz yok...
sizin kadar komplo teorisi ureten, ve buna inanan baska bir secmen yok bil istedim. Paranoya oldunuz artik bir yerlerinizden senaryo uydura uydura.
bunun ataları fatih sultan mehmetle anlaşmazlık yaşamışsa bozukluk oradan geliyor demek ki
MEVCUT CUMHYRBAŞKANININ KÖKLERİNİDE ARAŞTURSANIZA
YAŞA AKŞENER....ATATÜRK GİBİSİN....
Yahu bize ne kimin soyundan, sopundan, ecdadından, kökünden kökeninden.. Bize icraatları lazım, bunları konuşalım. Çok gerilere gidersek hepimiz kardeşiz. Önemli olan bu kardeşliği nasıl devam ettireceğimizdir. Boş şeylerle gündemi meşgul etmeyelim. Yaradılanı sevelim Yaradandan ötürü, gerisi hikaye..
he canım he bizanstan kalanlardan desen anlardım
tayyıp da Rizeli seçimde muhalefet zaferle çıksa aynı politikaları izlemezsiniz umarım:)
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