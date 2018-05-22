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Mersin AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

AK Parti, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Mersin AK Parti milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte AK Parti'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Mersin adayları. Mersin AK Parti milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Mersin AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. AK Parti milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki AK Parti Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

MERSİN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Mersin AK Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Mersin AK Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

Lütfi Elvan
Ali Cumhur Taşkın
Zeynep Gül Yılmaz
Hacı Özkan
Bilal Özkan
Ali Keser
Zeynep Şemsi Aysalar
Orhan Kemal Yüksel
Güllü Can
Mehmet Sait Kayan
Naci Durmaz
Rabia Nur Şenlik
Muhammed Emin Erden

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna göre, 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURT DIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ

Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI

Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.

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