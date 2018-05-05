Metin Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı, muhalefetin kurduğu ittifaktır!

Metin Külünk, FOX TV'de İlker Karagöz'e Çalar Saat'in konuğu oldu. Burada 24 Haziran hakkında değerlendirmelerde bulunan Külünk, muhalefetin kurduğu ittifak için şu iddialarda bulundu:

"Kurdukları backgroundlara bakacaksınız. Hangi temelde buluştuklarına bakacaksınız? Tek temeli var, 15 Temmuz'un siyasi ayağını devam ettirmek. 15 Temmuz'un silahlı kanadının başaramadığını, dördünü bir araya getirerek ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız Türkiye hedefine ulaşmak için 15 Temmuz'un devamı olan bir modeldir."

"TÜRKİYE'Yİ ERDOĞANSIZLAŞTIRMAK ÜZERE HAREKET HALİNDELER"



Külünk, İlker Karagöz'ün '15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak karşı ittifakı mı görüyorsunuz?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hiç tereddütsüz. 15 Temmuz'da silahlı kanadının başaramadıklarını siyasal ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak üzere hareket halindeler"

