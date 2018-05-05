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Metin Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı, muhalefetin kurduğu ittifaktır!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifakın, 15 Temmuz'un siyasi ayağı olduğunu iddia etti.

Metin Külünk, FOX TV'de İlker Karagöz'e Çalar Saat'in konuğu oldu. Burada 24 Haziran hakkında değerlendirmelerde bulunan Külünk, muhalefetin kurduğu ittifak için şu iddialarda bulundu:

"Kurdukları backgroundlara bakacaksınız. Hangi temelde buluştuklarına bakacaksınız? Tek temeli var, 15 Temmuz'un siyasi ayağını devam ettirmek. 15 Temmuz'un silahlı kanadının başaramadığını, dördünü bir araya getirerek ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız Türkiye hedefine ulaşmak için 15 Temmuz'un devamı olan bir modeldir."

"TÜRKİYE'Yİ ERDOĞANSIZLAŞTIRMAK ÜZERE HAREKET HALİNDELER"

Külünk, İlker Karagöz'ün '15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak karşı ittifakı mı görüyorsunuz?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hiç tereddütsüz. 15 Temmuz'da silahlı kanadının başaramadıklarını siyasal ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak üzere hareket halindeler"

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Metin Külünk ak parti CHP FETÖ İYİ parti Saadet Partisi Demokrat Parti 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
he siz ne oluyonuz...11 sene onun çanağından çorba içtiniz
@kayinet kamer gencin içinizde fetöcü dolu DEDİĞİNDE MECLİSTE ADAMA HUCUM ETMİŞTİNİZ...RAHMETLİNİN HAKLI OLDUGU ORTAYA CIKTI.. HALA OYLE BİR PARTİYE FETÖCÜ DİYEBİLİYORSUNUZ ..SİZİ ANLIYORUMDA YA BUNA GERCEKTEN İNANANLAR BALIK VE KUŞ BEYİNLİLERİ ANLAMAK ZOR...CEHALET DİYİP GECİYORUZ AMA OLAN MEMLEKETE OLUYOR....SIKILDIM BU KADAR CAHİL İNSANIN ETRAFTA OLMASINDAN...ULKEMİ COK SEVİYORUM AMA ÜLKEMİ ER KÖTÜ İSTATİSTİKTE BASLARDA TUTAN BU CAHİLLERDEN BIKTIM
yuhhh be herşey fetö zaten , sizinle aynı görüşte olmayan herkesi fetöcü ilan edin tam olsun !!!
insanda utanma arlanma olur. o da yok.
Bu adam, yolsuzlukları araştırmak insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir demedi mi ?
iyice saçmaladınız artık, akıl dışılık ve gafillik sizde yol olmuş. senin vekillerinden feto ile fotoğraf çektirenlerden bilmem kaç tanesi tekrar aday oldu. sen ne zamandan beri uyuyorsun kendini bilmez lafını bilmez gafil. şu fetö olmasaydı kime yaslanacaktınız.
iftira
hani sallada ölçülü salla bunu artık kimse yemez. hocanın elini başını v.s öpenler belli.
sayın vekilim siz insanları böyle zan altında bırakamazsınız.siz böyle konușmaya devam ettikçe oy vermeyecek insanlar bile oy verecek bu ittifaka yasa çıkarıp ittifakı serbest yapıp ondan sonra ittifak kuranlara fetocu sucu bucu demek yanlıș bir yaklașım.
bu dört partide sizi uyardı bunlarla iş birliği yapmayın diye. Şimdi de çıkıp kendinize bakmadan karşı tarafa suç atıyorsunuz. Bu ne utanmazlık
AKPYE BAKARMISINIZ, MUHALEFETİ FETÖ İLAN ETMİŞ DURUMDA. ALLAH AŞKINA AZ İNSAF YA.. HDP MHP CHP ZAMANINDA FETÖYÜ SÜREKLİ ELEŞTİRİYORDU. AMA AKP KABULLENMİYORDU. SUÇLUYU AKP İÇİNDE ARAYIN. MUHALEFETTE ARAMAYIN. ALLAH KORKUSU YOK MU SİZDE? İNŞALLAH BU SEÇİMDE EN ADALETLİ EN HAYIRLI BİR SEÇİM OLACAK.
Türkiye Cumhuriyeti hiç kimsenin tekeli altında olmadı olamaz. Bu kim olursa olsun farketmez. Bu millet zilleti gören neşteri vuran millettir. Güzel ülkemde şahıslar değil devlet özelinde millet önemlidir !
15 temmuz sizsiniz, nasıl iş anlamıyorum fetö sizden başka herkes oldu size bişey olmadı... cahil toplum isyorsunuzki sizin her dediğinize inansın değilmi biraz okuyan biraz izleyen biraz görebilen ne durumda olduğumuzu çok iyi anlar...
bundan şühpesi olanmi var
Alın bu akıl tutulması yaşayan kişiyi buradan,
sizin ayağınız ne ayak....
Yanlış olmasın sizler fetöyle el eleyken o insanlar feto haindir diyorlardı hala bunlara inanıp insanlar nasıl oy atabiliyor inanılır gibi değil. Aklıma sürekli ne istedinizde vermedik sözü geliyor.. dostlarım unutmayın fetö ile kim beraber yürüdü? Az delikanlı olun be size muhalefet kim varsa hain fetöcü
DOĞRU TESBİT, FETÖ , AMERİKA ,AVRUPA , ERDOĞANA KARŞI.
15 yıldır. AKP nin gizli ortağı fetö olduğunu halk gayet iyi biliyor.....)))))))
YUHH ARTIK BUNLAR İYİCE ŞAŞIRDILAR
ahlaksız onursuz, fetonun esas ayağı sen ve senin gibi hükumet ortaklarıdır, gövdesi ise sarayda yaşıyor, 24 haziranda sandığa gömüldüğünde yasalar işlemeye başladığında kaçacak delik ararsın.
Metin Külünk müsün kütükmüsün bilmem ama dediğin gibi TÜRKİYE BAHSETTİGİN ZATSIZ BİR ÜLKE İSTİYOR.ONA DOĞRU YÖNELME VAR..
gülen ile görüşen adaylar tekrar aday. lamba gibi resimleri var. cevap verin bakalım.
SİZ TÜRK SİYASİ HAYATINA GELMİŞ GEÇMİŞ EN AŞAĞILIK ADAMLARSINIZ. HIRISIZLIK, RÜŞVET, ADAM KAYIRMA DAHİL HER TÜRLÜ PİSLİĞİNİZİ DEVAM ETTİREBİLMEK İÇİN KİMSEYE ATAMAYACAĞINIZ İFTİRA YOKTUR. ÇÜNKÜ SİZ MÜSLÜMAN DEĞİLSİNİZ. ALLAH KORKUNUZ DA YOK. ADİ HERİF, FETOYLA KIRK YIL KOYUN KOYUNA SİZDEN BAŞKA YATAN VAR MIYDI. SİZDEN TÜREYEN PİÇLER DARBE YAPMAYA KALKTI. ÇÜNKÜ PİSLİKLERİ PAYLAŞAMADINIZ. ALLAH SİZİ DE SİZE ÇANAK TUTAN MÜMAFIKLARI DA KAHRETSİN.
hahahahhhh civcivler bile yemez.
bunlar iyice işi çığırından çıkartmaya başladılar..neredeyse memleketin yarısını seçimden sonra kendilerine oy vermediler diye fetöcü ilan edecekler..uyanın aziz Türk milleti uyanın bu gafletten..yüce Atatürkün muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur sözünü hatırlayın..ne olur silkelenin kendinize gelin..başımızdaki bu AKP belasını defetmek için inanın son çaredir bu..bunu iyi değerlendirin..
şahane bir açıklama şeytan bu sefer kendini inkar etmeden konuşmuş ve bu konuşmayı dinleyenler akıl taşıyorsa konuşma yapan o kişiye ve onun bağlı olduğu kurum parti ne kadar iftiracı olduğu belgelenmiş oldu
Yav he he Bi Bitmedi Fetönüz 15 Temmuzlarınız
Salağa bak. tabiki her siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmektir. Recep de seçim kazandığında merhum Ecevit'i başbakanlıktan indirmedimi. Demokrasi bu değil midir? Siz Diktatörlüğe fazla kaptırmışsınız.Onun reisliği size söker anca. Çıkardığınız yasalar kendi ayağınıza dolanınca ne yapacağınızı şaşırdınız.
ne güzel dimi la iftira atmak, nasıl olsa hesap sorulmuyor. Aynı şeyi size soyleseler muebbet verirsiniz. Varsa elinde belge kardeş konuşursun. Ama bu iftiralarınız inşallah hesabı sorulur sizden.
ayıp denen bişey var utanma denen bişey var ama sen bundan bihabersin külünk. 15 temmuzun siyasi ayağını merak ediyorsan sadece başını kaldır etrafına bak, çok yakınındalar merak etme sende bunu adın gibi biliyorsun ama işte döt tutuştu iktidar elden gidiyor artık sizden her türlü çirkeflik beklenir zaten vah güzel ülkem vah...
bu zat insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir diyen kişi değil mi o zaman da saçma konuşmuştu bu gün de saçmalamaya devam etmiş.
Bunlar hangi şaraptan içmişler Ramazan önü
Aman o koltuğu birakman, don de bi zahmet ülkenin ekonomisine bi bak ülke batiyo
ULKEYE KUMPAS KURAN ORTAKLARI SİYASİ KUMPAS KURAN VATAN HAİNLER SİZİ AKP KANDİL GECESİ SURİYE'YE BOMBA ATARKEN ASLINDA O BOMBALARI TÜRKİYEYE MÜSLÜMAN KALBİNE ATILDI O GECE AKP ALKIŞLADI MEMNUNİYET DUYDUK DEDİ GEÇ KALMIŞ BİR BOMBA DEDİ YAHUDİ BOZMA Sİ BUNLAR BOP BAŞKANI ORTADOGUDA MÜSLÜMAN KANI DÖKEN AHLAKSIZLAR
hırsız herkesi kendi gibi s hırsız zannedermiş bunların durumu aynen bu suan
Yine Akpli vekilden beyin yakan iddialar madem öyle herkez fetocu, o zaman niye seçim yapıyorsunuz kardeşim seçimi iptal edin sittin sene bu ülkede iktidar olun aman o koltukları bırakmayın koltuktanda kalkman belki biri oturur
Ayak arıyorsaniz her türlüsü için aynaya bakın. Bir zamanlar herşeyi veren kimdi ayak yapmayın şimdi bize
Diyecek birşey yok ya vallahi aklımızla dalga geçiyor bunlar.Yahu resimleriniz, ziyaretleriniz,yalvarışlarınızın hepsini siz de biliyorsunuz dünya da.İnceöz ziyarete gittiğinden hiç mi bahsetmemiş.
15 temmuzun bir tek siyasi ayağı varsa o da yavuz hırsız ve saz arkadaşlarıdır
Tam aksine Türkiye'yi bu duruma sokan "ne istedilerse veren" fetöcü ve terörist sevici akplilerden kurtarmak amacıyla yola çıktılar. Yolları ve bahtları açık olsun inşallah
Möt gılı metin külooungh. Aynaya bak sıgırım önce.
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