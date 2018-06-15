Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll araştırma şirketi, Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan 30 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 8-11 Haziran tarihleri arasında toplam 2 bin 888 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll , Haziran araştırmasında partilerin tek başına alacakları oy oranları ile ittifak hâlinde alacakları oy oranlarını da ölçtü.

Araştırmanın 1,82 hata payı ile yüz yüze Anket yöntemiyle tamamlandığını hatırlatan Metropoll araştırma şirketinin sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, “Partiler Haziran seçimlerine ittifaklar halinde girecekler, fakat her bir partinin oy desteğinin ne olduğu önemini sürdürüyor” değerlendirmesini yaptı.

Metropoll’ün Haziran 2018 araştırmasında elde edilen sonuçlara göre, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti’nin yüzde 42, CHP’nin yüzde 23, MHP’nin yüzde 6, HDP’nin yüzde 12 ve İyi Parti’nin yüzde 9 oy desteği olduğu ölçüldü. Araştırmada kararsız ve cevap vermeyen seçmenlerin oranı ise yüzde 5 olarak görüldü. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında da AK Parti’nin yüzde 45, CHP’nin yüzde 25, MHP’nin yüzde 6, HDP’nin yüzde 13 ve İyi Parti’nin yüzde oy seviyesine ulaştığı görülüyor.