MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve Abdullah Gül açıklaması

RUHEN SEÇİME HAZIR HALE GELMİŞTİ MHP de seçim çalışmaları nasıl gidiyor. Bugün aday adayları başvurularını yerinde gördünüz. Neler oluyor MHP’de? Türkiye’de bir Anayasa değişikliği ile başlayan, halk oylamasıyla devam eden ve bir yönetim sistemi değişikliğini öngören sürecin içerisinde MHP, çok yönlü bir faaliyet ortaya koymuştur. Bu faaliyetin içerisinde önümüzdeki üç önemli seçimin yanında her an bir erken seçim olabileceği düşüncesiyle hareket etmiştir. Fakat bu hareketi düzenlerken, kendisinin yaşadığı önemli sıkıntılar da olmuştur. Bunu en son Başkanlık divanı üyesi, milletvekili, MYK üyesi ve il başkanlarımızla beraber düzenlediğimiz Kızılcahamam’daki ortak toplantıda da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Söylemek istediğim şey şu; bir tarafta uluslararası gelişmeler, bir tarafta yurtiçinde sosyal, ekonomik ve buna paralel olarak da terör faaliyetlerinin olduğu bir dönem.. Ama aynı zamanda MHP ile aşırı derecede uğraşan odaklar…MHP olarak bütün bunların altından nasıl kalkacağımızı düşünerek, bazı faaliyetler öngörmek suretiyle çalışmalar sürdürüldü. Yani MHP’de görülmeyen, fark edilmeyen bir dinamizm kendi kendine oluşmuştur. Biran şöyle düşünün: 793 gün, içerden ve dışarıdan MHP’yi itibarsızlaştırmak, MHP’yi bölmek, MHP üzerinden fitne fesat yaymak suretiyle ne gibi olayların yaşandığına herkes şahit olmuştur. Korsan toplantılar, korsan kurultaylar, tarlalarla buluşmalar, tellere çıkmalar… vesaire vesaire…Bu durum karşısında MHP varlığını sürdürmek, hedefe erişmek açısından sürekli kendi iç dinamikleriyle proje üreten, faaliyetlerini yönlendiren, kongrelerini yapan ve 18 Mart’ta da büyük kurultayını gerçekleştiren bir siyasi parti olarak herhangi bir seçime ruhen hazır hale gelmiştir. Şimdi ise erken seçim sürecinde MHP teşkilatlarını tamamlamış, seçime hazır hale gelmiş seçimi gerektirecek ön çalışmalara, propaganda araçları, seçim beyannamesi de dahil olmak üzere hazırlıklarını yapmış vaziyettedir.

BOYNU BÜKÜKLER OYUNUNA SON VERSİN CHP’nin ve diğer partilerin aday arayışı sürüyor. Henüz bir netlik yok. Bu bir plan mıdır? Veya muhalefette bir şaşkınlık hali mi vardır? Bir de Kılıçdaroğlu sizce aday olabilecek mi? Öncelikle bir siyasi proje iç ve dış odaklar tarafından Türkiye de uzun zamandır uygulanmaktadır. Biran düşünelim- bunu bir siyasi parti mensubu olarak değil, bu ülkenin bir evladı olarak ifade etmek istiyorum. Bir seçime girebilme imkanına dayalı kongre sürecini tamamlamış olan bir partinin bir iki gün içinde bir başka partiden 15 milletvekili alması hali çok yönlü düşünülecek, arkası önü iyi araştırılabilecek bir uygulamadır. Yani seçime girmeyle alakalı herhangi bir kaygınızın olmadığını bilmenize rağmen, 15 milletvekilini gönderen ve 15 milletvekilini kabul edenlerin, hangi gerekçe ile bu eylemi gerçekleştirdiklerini düşündüğünüzde bir proje olduğu anlaşılıyor. Ama arkası nedir önü nedir onu ancak proje kurgulayanlar bilir. Biz de zaman içerisinde öğrenebiliriz. Çünkü her zaman ifade ettim, tekrar ediyorum: “Türkiye de mutlaka 15 Temmuz da erken seçim olması lazımdır”diyorsunuz. Partileşme sürecine giriyorsunuz, kurucular kurulunun olağan kongresini yapıyorsunuz, Türkiye genelinde teşkilatlanmalara gayret gösteriyorsunuz. Ve arkasından “Ben cumhurbaşkanı olacağım” diyorsunuz ve 15 Temmuz için erken seçim talebinde bulunuyorsunuz. 15 Temmuz’da erkenseçim talebinde bulunmak, erken seçime hazır hale gelmek anlamı taşır. Demek ki hazırlık yok ortada. O zaman bunu niye tekrar edip duruyorsunuz sorusuyla insan karşı karşıya kalır. Şimdi teşkilatlanmalar YSK tarafından kabul edilmiş, ilave partiler olmuş ; HÜDA PAR. O da on birinci parti olarak seçime giriyor. Bu durumda seçime girme yeterliliği YSK tarafından kabullenilmiş bir siyasi partinin, kendisini ve Türkiye yi siyasi etik yönüyle zedeleyecek bir davranışta bulunmaması gerekir. Kalkıp “Demokrasi için teşekkür ediyorum” diyeceği yerde, “Biz sorunumuzu çözdük, seçime giriyoruz. Nazik davranışınızdan, bizi kurtaracak yaklaşımınızdan dolayı CHP ye demokrasi adına teşekkür ediyorum” diyerek 15 CHP’li milletvekilini geldiği yere gönderip, boynu bükükler oyununa son vermek lazım.

GÜL "KARDEŞİN OLARAK SENİ DESTEKLİYORUM" DEMESİ GEREKİR



Gül’ün ısrarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Çok yanlış bir tutum. Twitterda da bunu çok yönüyle ele aldık,ağır ifadeler de kullandık. (Yusuf Has Hacip’ten örnekler de verdik. Bizim siyasette ki el kitabımız odur) Sayın Abdullah Gül bey hangi süreçten gelmiştir? AKP’nin 5 kurucusundan biridir. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili olmaması nedeniyle Meclis’te temsil edilememesinden dolayı -parti genel başkanlığı devam etmesine rağmen- başbakanlık görevini üstlenmiş olan birisidir. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olduğunda dışişleri bakanı olmuş bir şahsiyettir. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’nin adayı olarak taktim edilmiştir. Düşünün bir partinin kurucususunuz, partinin başbakanı olmuşsunuz, dışişleri bakanı olmuşsunuz ve bir Meclis grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan sizi, “Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimiz Abdullah Gül” diye taktim ediyor. “Kardeşim Abdullah Gül” ifadesiyle taktimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır, sevgi vardır, saygı vardır, sadakat vardır. Bunu dikkate almak lazım. Bu sebepten dolayı Recep Tayyip Erdoğan beyin şuan cumhurbaşkanı olarak görevini üstlenirken, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine yönelik bir sürecin içerisinde, bu süreci tamamlayabilecek bir seçimi düşündüğü sırada, sizin isminizi dolandırıp, kendinizi göstermeyen bir yaklaşımdan vazgeçmeniz gerekir. Ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gidip, “Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin. Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum” demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini -Şimdi yeni tabir var ya sıfır baraj- sıfırlamış olur. İsmini fazla dolandırmamasında, kendisini istismara yönelik kişilerle olan temaslarını mesafeli bırakmasında yarar vardır diye düşünürüm. Çünkü bir siyasetçi ülkede zor yetişiyor. Önemli görevlerde her insana nasip olmuyor. Yani parti kuruyorsun,başbakan oluyorsun, dışişleri bakanı oluyorsun,cumhurbaşkanı oluyorsun… Bunlar önemli makamlar hepimize nasip olmuyor. Bunu hazmetmek lazım. Siyaseti yozlaştırmadan, siyaset irtibatlarını bazı kırgınlıklara sebebiyet vermeyecek boyutta sürdürmekte yarar vardır. Türkiye’nin de buna ihtiyacı vardır. Genel tabloyu hepimizden fazla onların görmesinde yarar var. Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi kafasında oluşabilecek her türlü soruyu açıklığa kavuşturabilmek için devletin tüm kademelerine müracaat ederek bilgi sahibi olabilir. Bunları yaparak hala çatıydı, şuydu diyerek bir takım şeylere giriyorsa o zaman söyleyecek bir şey kalmıyor. Ben aday olacağına ihtimal vermiyorum. Vermiyorum çünkü yanlış olur. Ama ille de aday olmayı düşünüyorum diyorsa Allah yolunu açık etsin. Kim aday yapacaksa yapsın.