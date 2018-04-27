MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve Abdullah Gül açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, , önceki akşam gazetecilerle akşam yemeğinde buluştu ve soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la erken seçim konusunda "danışıklı dövüş" yapmadıklarını "biz o karakterde parti değiliz" diyerek reddeden Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda "Sayın Gül'ün Sayın Erdoğan'a varıp, 'Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşim olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım" ifadesini kullandı. İşte MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin soruları verdiği yanıtlar: RUHEN SEÇİME HAZIR HALE GELMİŞTİ



MHP de seçim çalışmaları nasıl gidiyor. Bugün aday adayları başvurularını yerinde gördünüz. Neler oluyor MHP’de?



Türkiye’de bir Anayasa değişikliği ile başlayan, halk oylamasıyla devam eden ve bir yönetim sistemi değişikliğini öngören sürecin içerisinde MHP, çok yönlü bir faaliyet ortaya koymuştur. Bu faaliyetin içerisinde önümüzdeki üç önemli seçimin yanında her an bir erken seçim olabileceği düşüncesiyle hareket etmiştir. Fakat bu hareketi düzenlerken, kendisinin yaşadığı önemli sıkıntılar da olmuştur. Bunu en son Başkanlık divanı üyesi, milletvekili, MYK üyesi ve il başkanlarımızla beraber düzenlediğimiz Kızılcahamam’daki ortak toplantıda da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Söylemek istediğim şey şu; bir tarafta uluslararası gelişmeler, bir tarafta yurtiçinde sosyal, ekonomik ve buna paralel olarak da terör faaliyetlerinin olduğu bir dönem.. Ama aynı zamanda MHP ile aşırı derecede uğraşan odaklar…MHP olarak bütün bunların altından nasıl kalkacağımızı düşünerek, bazı faaliyetler öngörmek suretiyle çalışmalar sürdürüldü. Yani MHP’de görülmeyen, fark edilmeyen bir dinamizm kendi kendine oluşmuştur. Biran şöyle düşünün: 793 gün, içerden ve dışarıdan MHP’yi itibarsızlaştırmak, MHP’yi bölmek, MHP üzerinden fitne fesat yaymak suretiyle ne gibi olayların yaşandığına herkes şahit olmuştur. Korsan toplantılar, korsan kurultaylar, tarlalarla buluşmalar, tellere çıkmalar… vesaire vesaire…Bu durum karşısında MHP varlığını sürdürmek, hedefe erişmek açısından sürekli kendi iç dinamikleriyle proje üreten, faaliyetlerini yönlendiren, kongrelerini yapan ve 18 Mart’ta da büyük kurultayını gerçekleştiren bir siyasi parti olarak herhangi bir seçime ruhen hazır hale gelmiştir. Şimdi ise erken seçim sürecinde MHP teşkilatlarını tamamlamış, seçime hazır hale gelmiş seçimi gerektirecek ön çalışmalara, propaganda araçları, seçim beyannamesi de dahil olmak üzere hazırlıklarını yapmış vaziyettedir.

21 MAYIS’TA ADAYLARIMIZI TAKTİM EDECEĞİZ



Adaylarınızı ne zaman açıklayacaksınız, takvim nasıl işleyecek?



Beklenen şey seçim ne zaman olacaktı; bu bir. Bu süreçte karşımızda üç siyasi olaydan biri olarak mahalli idareler seçimi arkasından milletvekilliği seçimi ve eş zamanlı cumhurbaşkanlığı seçimi bulunuyordu. Bu siyasi olaylarla ilgili hazırlıkları yaparken gelişmeler erken seçime bizi götürmüştür. 24 Haziran’da erken seçim olacak. Bu seçimle ilgili olarak da -öneren partilerden birisi olmamız sebebiyle- bir ön hazırlığımızın olması lazım. O hazırlıklar yeterli sayılamayabilir. Ama buna rağmen seçime girmeye cesaret verecek bir çalışma ortamıdır. Bu sebeple bugün herkesten evvel adaylarımızı tespit etmek için müracaatları başlattık. Ve 3 Mayıs akşamı saat 17 ye kadar müracaatları alacağız. Sonra seçim takvimindeki sürece paralel bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmek suretiyle Allah nasip ederse 21 Mayıs’tamilletvekili adaylarımızı topluma taktim edeceğiz. Tabii önümüzde Ramazan ayı ve Ramazan bayramı var. Ramazan ayını iyi değerlendirmek lazım. Böyle bir ortam içinde mitingler, kapalı salon toplantıları ne kadar yapılır?İftar yemeklerine ne kadar katılınır ? Siyaset hangi esaslar dahilinde halkımızla paylaşılır, bu konuda da arkadaşlarımız çalışıyorlar.

İLK SLOGAN? CUMHUR İTTİFAKI, MİLLETİN AKLI



Efendim sloganınız belli oldu mu? Bahçeli: Daha önce de söylediğimiz gibi- seçimin güncelleriyle ilgili sloganları arkadaşlarımız hazırlayacak. Ama partimizin önünde bir 300 küsur metrekarelik bir alanımız var. Orada “Cumhur ittifakı millet aklı” yazıyor. Bununla başladık. Cumhur ittifakı onun bunun değil milletin aklıyla ortaya çıkmış bir yapıdır diye düşünerek bunu seçtik. Önümüzdeki günlerde sloganların bazıları da kamuoyu ile paylaşılabilir. **KOÇDEMİR İN İSTİFASI BEKLENİYORDU Kadir Koçdemir’in istifası yönünde bir haber var. Size bir dilekçe ulaştı mı?



Bize ulaşan bir istifa olmadı. Ama beklenilen, tahmin edilen bir durum. Milletvekili olmakla birlikte uzun zamandır MHP ile ilgisini soğutmuş, askıya almış bir arkadaşımızdı. Bugünlerde bir başka partiye mi gitti acaba? İYİ Partiye gitmiş. Oraya gittiyse MHP’de milletvekili olma şansını kaybetmiş, orada mı arıyor acaba diye aklıma geliyor. BOYNU BÜKÜKLER OYUNUNA SON VERSİN



CHP’nin ve diğer partilerin aday arayışı sürüyor. Henüz bir netlik yok. Bu bir plan mıdır? Veya muhalefette bir şaşkınlık hali mi vardır? Bir de Kılıçdaroğlu sizce aday olabilecek mi?



Öncelikle bir siyasi proje iç ve dış odaklar tarafından Türkiye de uzun zamandır uygulanmaktadır. Biran düşünelim- bunu bir siyasi parti mensubu olarak değil, bu ülkenin bir evladı olarak ifade etmek istiyorum. Bir seçime girebilme imkanına dayalı kongre sürecini tamamlamış olan bir partinin bir iki gün içinde bir başka partiden 15 milletvekili alması hali çok yönlü düşünülecek, arkası önü iyi araştırılabilecek bir uygulamadır. Yani seçime girmeyle alakalı herhangi bir kaygınızın olmadığını bilmenize rağmen, 15 milletvekilini gönderen ve 15 milletvekilini kabul edenlerin, hangi gerekçe ile bu eylemi gerçekleştirdiklerini düşündüğünüzde bir proje olduğu anlaşılıyor. Ama arkası nedir önü nedir onu ancak proje kurgulayanlar bilir. Biz de zaman içerisinde öğrenebiliriz. Çünkü her zaman ifade ettim, tekrar ediyorum: “Türkiye de mutlaka 15 Temmuz da erken seçim olması lazımdır”diyorsunuz. Partileşme sürecine giriyorsunuz, kurucular kurulunun olağan kongresini yapıyorsunuz, Türkiye genelinde teşkilatlanmalara gayret gösteriyorsunuz. Ve arkasından “Ben cumhurbaşkanı olacağım” diyorsunuz ve 15 Temmuz için erken seçim talebinde bulunuyorsunuz. 15 Temmuz’da erkenseçim talebinde bulunmak, erken seçime hazır hale gelmek anlamı taşır. Demek ki hazırlık yok ortada. O zaman bunu niye tekrar edip duruyorsunuz sorusuyla insan karşı karşıya kalır. Şimdi teşkilatlanmalar YSK tarafından kabul edilmiş, ilave partiler olmuş ; HÜDA PAR. O da on birinci parti olarak seçime giriyor. Bu durumda seçime girme yeterliliği YSK tarafından kabullenilmiş bir siyasi partinin, kendisini ve Türkiye yi siyasi etik yönüyle zedeleyecek bir davranışta bulunmaması gerekir. Kalkıp “Demokrasi için teşekkür ediyorum” diyeceği yerde, “Biz sorunumuzu çözdük, seçime giriyoruz. Nazik davranışınızdan, bizi kurtaracak yaklaşımınızdan dolayı CHP ye demokrasi adına teşekkür ediyorum” diyerek 15 CHP’li milletvekilini geldiği yere gönderip, boynu bükükler oyununa son vermek lazım.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPACAK KARAKTERDE DEĞİLİZ



Erken seçim kararı alındı ama çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Danışıklı dövüş denildi.. Cumhurbaşkanı ile görüştünüz öne sürüldü. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bahçeli: Bunun değerlendirilecek bir boyutu yok. Bunu söyleyenler bizi tanımıyor. Eğer gerçekten tanıyorlarsa iftira ediyorlar. Biz kimseyle pazarlık içinde olamayız, danışıklı dövüş hareketi yapacak karakterde biri değiliz. İnandıklarımızı söyler, ona göre de hareket ederiz. Bazı televizyonlarda konuşuyorlar, siyasilerden de söyleyenler var. Ama gelecekte tarih gerçeği yazdığı zaman, acaba utanma erdemini ortaya koyabilecekler mi? Ondan da şüphem var. GÜL DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ İFLAS ETMİŞTİR



Abdullah Gül’ün adaylığı tartışma konusu. Geçtiğimiz günlerde Gül ve Davutoğlu bir görüşme yaptı. Davutoğlu’nun açıklamasını izlemişsinizdir. “Erdoğan hepimizin adayı” dedi. Nasıl yorumlamak gerekiyor?



Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu “Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum” demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki Ahmet Davutoğlu Bey ile sayın Abdullah Gül arasındaki görüşmelerde, “Biz cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı” konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Ahmet Davutoğlu sonucu bağlamıştır. Bu sonuca Abdullah Gül beyin bir cevap vermesi lazım. “Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu’nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur” demeleri lazım. Şu ana kadar demediklerine göre tek yanlı bir görüşme olarak kalmıştır. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş Gül’e de böyle bir gerçeği görmesi için davet çıkarmıştır. Sayın Gül görecek mi görmeyecek mi, onu bilemiyoruz artık.

GÜL "KARDEŞİN OLARAK SENİ DESTEKLİYORUM" DEMESİ GEREKİR



Gül’ün ısrarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Çok yanlış bir tutum. Twitterda da bunu çok yönüyle ele aldık,ağır ifadeler de kullandık. (Yusuf Has Hacip’ten örnekler de verdik. Bizim siyasette ki el kitabımız odur) Sayın Abdullah Gül bey hangi süreçten gelmiştir? AKP’nin 5 kurucusundan biridir. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili olmaması nedeniyle Meclis’te temsil edilememesinden dolayı -parti genel başkanlığı devam etmesine rağmen- başbakanlık görevini üstlenmiş olan birisidir. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olduğunda dışişleri bakanı olmuş bir şahsiyettir. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’nin adayı olarak taktim edilmiştir. Düşünün bir partinin kurucususunuz, partinin başbakanı olmuşsunuz, dışişleri bakanı olmuşsunuz ve bir Meclis grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan sizi, “Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimiz Abdullah Gül” diye taktim ediyor. “Kardeşim Abdullah Gül” ifadesiyle taktimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır, sevgi vardır, saygı vardır, sadakat vardır. Bunu dikkate almak lazım. Bu sebepten dolayı Recep Tayyip Erdoğan beyin şuan cumhurbaşkanı olarak görevini üstlenirken, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine yönelik bir sürecin içerisinde, bu süreci tamamlayabilecek bir seçimi düşündüğü sırada, sizin isminizi dolandırıp, kendinizi göstermeyen bir yaklaşımdan vazgeçmeniz gerekir. Ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gidip, “Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin. Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum” demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini -Şimdi yeni tabir var ya sıfır baraj- sıfırlamış olur. İsmini fazla dolandırmamasında, kendisini istismara yönelik kişilerle olan temaslarını mesafeli bırakmasında yarar vardır diye düşünürüm. Çünkü bir siyasetçi ülkede zor yetişiyor. Önemli görevlerde her insana nasip olmuyor. Yani parti kuruyorsun,başbakan oluyorsun, dışişleri bakanı oluyorsun,cumhurbaşkanı oluyorsun… Bunlar önemli makamlar hepimize nasip olmuyor. Bunu hazmetmek lazım. Siyaseti yozlaştırmadan, siyaset irtibatlarını bazı kırgınlıklara sebebiyet vermeyecek boyutta sürdürmekte yarar vardır. Türkiye’nin de buna ihtiyacı vardır. Genel tabloyu hepimizden fazla onların görmesinde yarar var. Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi kafasında oluşabilecek her türlü soruyu açıklığa kavuşturabilmek için devletin tüm kademelerine müracaat ederek bilgi sahibi olabilir. Bunları yaparak hala çatıydı, şuydu diyerek bir takım şeylere giriyorsa o zaman söyleyecek bir şey kalmıyor. Ben aday olacağına ihtimal vermiyorum. Vermiyorum çünkü yanlış olur. Ama ille de aday olmayı düşünüyorum diyorsa Allah yolunu açık etsin. Kim aday yapacaksa yapsın.

İSTİSMAR EDİLDİĞİNİZİ FARKEDECEKSİNİZ



İstismar dediniz. “FETÖ Gül’ün adaylığını istiyor mudur?



Bahçeli: FETÖ ile benim bir irtibatım yok. Fetullah Gülen’in ne düşündüğünü de anlamakta güçlük çeken bir insanım. Ama istismar edildiği kanaatindeyim. “CHP adayımız olabilir mi”,”SP’den olabilir mi?”, “Gül olursa desteklerim”, 24 saat sonra “Hayır ben yüz bin imza toplayacağım, şöyle yapacağım” konuşmalarının olduğu yerde bir isim konuşuluyor o isim sessiz kalıyor, hiçbir yerde görünmüyorsa, her zaman yaptığı geleneksel Cuma namazından sonraki sohbetini yapamayacak bir durumda kalmışsa ne yapacaksınız? İstismar edildiğinizi fark edeceksiniz. NEFSİ KONTROL ALTINA ALMALI



Kardeşlik ilkesiyle açıkladınız. Kardeşlik ilkesine ihanet edilmemesi gerektiğini söylediniz. Sayın Gül’ü ihaneti götüren nedir sizce?



Bir projeyi oluşturmaya çalışanlar önemli aktörler ise bunların çabası olabilir. İkinci olarak nefsi kontrol altına alamazsanız her şeyi yapabilirsiniz. YERELDE İTTİFAK OLUR MU?



Cumhurbaşkanı yerel seçimlere ilişkin bir açıklama yaptı. Fiili ittifak olarak gönül ittifak olabilir demişti. Bu cumhur ittifakından sonra yerel seçimlerde AK Parti ile bir çalışma yürütülebilir mi?



Seçimlerden sonra 7 ay var. Ne gibi siyasi olaylar olur onu bilemiyoruz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi tamamlandıktan sonra mahalli idareler seçimi kendi özel yapısı içinde, geleneksel değerler içerisinde sürdürülen bir faaliyettir. Belki de o aşamaya gelmemiş olabilir. Cumhurbaşkanının bugün söylemiş olduğu söz, kendisi cumhurbaşkanlığı seçim sistemini kurduktan sonra da aynı olursa o zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başı olarak böyle düşünüyor demektir. Onu da herhalde diğer siyasi kurumlar, belediyeler dikkate almak durumunda kalırlar.

BAŞKAN YARDIMISI OLURSAK SÖYLEDİKLERİMİZİ YALAMIŞ OLURUZ



Geçmiştes eçimden sonra hükümetin içinde yer almayacağını söylediniz. Sizi başkan yardımcısı olarak görmek veya kabinede partinizin girmesi söz konusu olacak mı?



Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Milliyetçi Hareket böyle bir duruma düşemez. Böyle bir arzumuz da,pazarlığımız da yok, niyetimiz de yok. Demek ki arzu olmazsa niyet olmazsa pazarlama da yoksa o zaman biz parti olarak yolumuza devam edeceğiz demektir. EKMELEDDİNİ BENİMSEMEYENLER, GÜL'Ü NASIL BENİMSEYECEK?



Gül’ün adaylığı konusuna CHP tabanından tepki var. CHP ile olan münasebeti tabanı açısından zarar verir mi?



O konuda bir şey söylemek çok zor. Çünkü daha evvelden yapılmış olan bir Cumhurbaşkanlığı seçimindeki birliktelikten haberleri olmadığını, bunu da şimdi kamuoyuna EkmelettinFormülü olarak taktim ettiklerini söylüyorlar. O çerçevede düşündüğünüz taktirde bir hata olmuşsa kendileri açısından ikinci kez aynı hatayı işlememeleri lazım. Yani “Ekmelettinformülünü” benimsemekte zorlananların şimdi Abdullah Gül formülünü benimseyecek halde olmamaları lazım. EkmeleddinBey projesi doğru bir projeydi. Orada samimi bir kucaklayış olsaydı belki farklı olabilirdi. Ama şimdi onların hepsini yaşadıktan sonra aradan yıllar geçtikten sonra kalkıp bunlar söyleniyor… Ekmeleddin Bey -ki MHP’nin milletvekilidir. Muharrem İnce ağzından çıkanı duyacak ve ona göre konuşacak. Benim milletvekili olarak kabul ettiğim, partimde bulunan bir şahsa dil uzatamaz. Biz herhangi bir şekilde kendisine dil uzatıyor muyuz? Gitsin Yalova’da tatil yapsın biraz.

HER PARTİNİN AYRI ADAY ÇIKARMASI İTTİFAKI OLUMSUZ ETKİLER Mİ?



Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tablo artık her parti kendi adayını çıkaracağı yönünde ilerliyor. Bu Cumhur ittifakını nasıl etkiler? Olumlu mu, olumsuz mu?



Cumhur ittifakının kuruluş aşamasından bugüne kadar ki geçen sürede anlaşılmayan yönler de anlaşılır hale gelmiş, insanlarımız da cumhur ittifakının doğru bir ittifak olduğunu yasal ve meşru bir ittifak olduğunu kabullenmiştir. Bu nedenle partilerin değişik aday çıkarması onların hakkıdır. Taraftarlarından alacağı oy bellidir. Ama bu oy bazı televizyonlarda kamuoyu araştırmacılarının iddia ettiği gibi MHP den yüzde 6, AKP’den alıp bir başka yere gidecek halde değildir. Yani televizyonlarda bu tür değerlendirmeleri yapanlara bakmak lazım. Yarın seçim sonrasında bunları gösterip “Görüyorsunuz” demek lazım. Başka programa gerek yok! Her konuşmayı bant halinde vereceksin ne söylediler ne oldu... Bundan sonra televizyonlarda konuşacaklar mı, biraz da evde dinlenecekler mi diye sormak lazım. Ben kamuoyuaraştırmasını tartışan basın mensuplarını -çok ağırlarına gitmesin ama- inandırıcı bulmadığım için o bölüm gelince diğer haberlere bakıyorum. Orada da bir şey yoksa bir dizi filme geçiyorum.

CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ TURDA SEÇİLİR



Soru: Birinci turda cumhurbaşkanı seçilir mi ikinci tura kalır mı? Kalırsa ne olur?



Benim inancım odur ki Cumhur ittifakı birinci turda cumhurbaşkanını seçecektir. Şuana kadar hiçbir siyasi parti MHP dahil 59 miting 59 kongre yapmamıştır. Başka yerden bir oy gelecekse bilemiyorum ama başka partiler tartışma zeminindeyken diğerleri yol alıyor. Yani Cumhur ittifakı gelişen bir ittifak olmuştur. Bir yandan cumhurbaşkanı bir yandan da milletvekili seçimlerini organize eden bir anlayışla hareket ediyor. Bir haftaları kaldı. Bir hafta sonra aday bulamıyoruz derlerse ne olacak. Beklediğiniz bir oy oranı var mı?



Yanıtlarsam o zaman kamuoyu araştırmalarıyla paralel düşer (gülüyor) Muhalefet “büyük uzlaşma” diyor. İlk etapta 300 ün üzerinde çoğunluk elde etmek, ikinci tura bırakmak seçimleri planları var.



Bir defa uzlaşma konusu üzerinde bir cümle durmak lazım:Bulunduğu partiden her türlü imkana kavuşarak milletvekili, bakan olarak siyasi hayatta yer alanlar 16 Ocak’tan sonra, bu imkanı bulduğu partisiyle uzlaşamadıktan sonra CHP ile nasıl uzlaşacak? HDP ile nasıl uzlaşacak? O bakımdan uzlaşma,demokrasi bunlar artık cümlenin başında kullanılan ama hayata geçirilmeyen projelerin giriş güzergahı oluyor başka bir şey olmuyor. O nedenle milletvekilliği seçimleri önemlidir. Çünkü denge ve denetim amaçlı yasama bu Anayasa değişikliği ile ortaya çıkmıştır. Birde cumhurbaşkanı ve hükümeti vardır. Cumhurbaşkanı ve hükümetiyle alakalı bir sonucu elde etmek istiyorsanız o zaman Meclis’teki gücü ona uygun bir hale getirmek lazım. 600 milletvekili var. Demek ki güçlü bir iktidarın cumhurbaşkanı ve onun hükümetinin faaliyetlerinin başarılı kılınabilmesi Meclis’teki 301’i de bulmayı gerektirir. Bu da önemli bir rakamdır.

İTTİFAK PROTOKOLÜ



Resmi takvim yayınlandı. Protokol için AK Parti ile temasınız oldu mu?



Resmi Gazetede yayınlandı. İki partinin, bugüne kadar bu konuları yetkili olarak sürdüren arkadaşlar bu protokolleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin esasları üzerindeki çalışmaları planlamış olurlar. İttifakın ortak beyannamesi olacak mı?



Bahçeli: Beyanname değil protokol olacak. Bizim kendi açıklamalarımız olacak. Cumhur ittifakı çerçevesinde topluma vereceğimiz mesajlar olacak. Neden cumhur ittifakı neden cumhurbaşkanlığı sistemi. MHP neden böyle bir çalışmanın içinde bulundu bunları izah edeceğiz. MHP beyannameden ziyade işin ruhu, felsefesi ve bir sistemin yerinde, kalıcı bir şekilde, istikrarlı şekilde uygulanacağına dair görüşlerini halkla paylaşacak. Kalkıp da soğan fiyatlarıyla ilgili bir açıklamamız olmayacak.(gülüyor) 25 HAZİRANIN GÜNDEMİ, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ



25 Haziran sabahı Türkiye’nin gündeminde halletmesi gereken ilk konu ne olmalı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bütün kurum ve kurallarıyla işler hale getirmek olmalıdır. Ondan sonra da Türkiye’nin gündemini meşgul eden konuları yeni cumhurbaşkanı ve onun hükümeti teker teker ele almalı, TBMM ile diyalog içinde çalışmalıdır. Bugüne kadar gündemin ne olduğu bellidir. O gün yeni bir gündem yaratmaya da gerek yoktur. Terör, uluslararası ilişkiler, göç, kadına şiddet, ekonomik sorunlar…Sokaklarda kavga vardır,asayişsizlik vardır. Bunların ele alınması lazım.

BBP İÇİN İTTİFAKIN ARASINA GİRMEYİZ



Cumhur ittifakına BBP de destek veriyor. Yorumunuz nedir



BBP yöneticileriyle AKP yöneticileri birkaç günden bu yana bir araya geliyorlar. Zannediyorum iki partinin genel başkanı yani Cumhurbaşkanı ile BBP genel başkanı önümüzdeki günlerde bir araya gelip bir değerlendirme yapacaklarını söylediler. Bunu yetkili kişiler söyledi. Onlar bunu söylerken bizim Cumhur ittifakının bir elemanı olarak araya girip konuşmamız yakışık almaz. AKP VE AK PARTİ İFADESİ İÇİN ESPRİLİ CEVAP



Efendim AKP dediniz ama Cumhurbaşkanı bu sözü sevmiyor?



Bize ne diyecekler MHP yerine (gülüyor). Dilimize öyle geliyor öyle söylüyoruz. Buradan da gazeteci kurnazlığı ile bizi çatıştırma (gülüyor). Şaka yapıyorum. DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI BİR PROJE SONUCUDUR



HDP’nin adayı Demirtaş. Ama tutukluluk hali devam ediyor. Bunu nasıl yorulmuyorsunuz? Bir projenin sonucudur. Yani tutuklu olan bir şahsın aday olarak gösteriyorsanız onu seçtirmiş dahi olsanız cezaevinden çıkarmak yargının konusudur. Böyle biri aday oluyorsa iki amaç güdersiniz: Bir tanesi; dersiniz ki “Biz varız devam ediyoruz”. İkincisi ise, “Acaba bizim toplumsal karşılığımız ne kadar olmuştur”, onu ölçmek içindir. Yoksa seçim kazanma mantığıyla yapılmıyor. Tutarlı mıdır, onu da onlar düşünsün.

Erken seçim kararı alınmadan önce üç kritik görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüştünüz. Ardından da Adalet Bakanı ile bir araya geldiniz. Bu görüşmede ülkücü akademisyenlere yönelik bir takım konuların gündeme geldiği söylendi? Meclis grup toplantımızdan sonra milletvekillerimizle yemekli bir toplantımız daha olur. Adalet Bakanımız saat 13 de grup odamıza teşrif ettiler kendileriyle çok kısa bir görüşmemiz oldu. O görüşmenin hemen arkasından da MGK ve MYK toplantısı vardı oraya geçtiler. Sayın Bakan 16 nisan münasebetiyle geçmişten gelen olayların tartışılabileceği bir sempozyum için kanaatimi sordular. Ben de bu konuları artık siyasilerden ziyade bilim insanlarının değerlendirmesi gerektiğini, siyasette bulanan uzmanların da bu toplantılara katılmalarında yarar olduğunu söyledim. Hepsi budur. Sayın Gül, Genel merkezde de sizi ziyaret etti? Evet benzeri şeyler. Ayrı konular ama erken seçimle falan alakalı konular değildi. O da çok kısa sürdü. Yüksek faiz döviz konusunda ne düşünüyorsunuz?

Siz bizi sabaha kadar burada tutmaya çalışıyorsunuz (gülüyor). Bu tür sosyal ve siyasi olayların gelişimi sırasında ekonomi etkilenir. Biz bunu 2001 yılındaki krizde yaşadık. O zamanın en öne çıkan sözü “efendim bu uygulamaları piyasa satın almıyor”du. (gülüyor). Kemal Derviş de dahil onun bir iki gazetecisi vardı, MHP hükümet ortağı olarak ne söylemişse, “Efendim piyasa bunu satın almıyor” derlerdi. Piyasa dedikleri de 150 kişiyi geçmeyen menkul kıymetler borsasının elemanı. Türkiye de üç bin tane büyük firma varken 150 kişi... Bu nedenle bu tartışmalar lüzumsuz tartışmalardır. Türkiye’de ekonomi mekanizması, ekonomi yönetimi Merkez Bankası görevinin başındadır. MİLLİ VE YERLİ PARA Sayın Cumhurbaşkanı milli ve yerli para ifadesini kullanıyor...



İkisi de güzel tabir. Milli ve yerli çok açık bir şey. Cebinin bir tarafında lira bir tarafında dolar varsa lira olan kısmını tercih edeceksin demektir. Isparta’nın bir kazasına gitmiştim. İlçe başkanı bir köyde dediler. 15-20 Km mesafede ben de oraya gittim. Kahvede vatandaşlar sohbet ediyor. Ben partinin genelsekreteriyim. Biraz muhabbet oldu. Biz ANAP iktidarda biraz politikaları üzerinde laf söyledik. Köylünün biri, “benim cebimde lira yokken şimdi mark var. Çok yanlış düşünüyonsun sayın genel sekreter” dedi. Döviz serbestliği olmuştu. Bu iktisat hocası olarak olmama rağmen bunu izahta zorlanıyorum (gülüyor).

İlk miting belli mi acaba? Henüz karar veremedik. Ama miting, kapalı salon toplantısı ve ramazan ayı olduğu için adaylarımız, vekillerimiz iftar yemeklerinde vatandaşlarımıza hitap edecekler. Diğer partilerin çalışmalarını gördükten sonra biz bir alan belirlemek zorundayız mitingler için. Yoksa çakışır seçim döneminde. Valilik müsaade eder, etmez. Araya yarım saat süre konur. Geçmiş dönemlerde yaşadığımız için mitinglerin karmaşası ayrı bir derttir, bakacağız. Topluma sesimizi duyurabileceğimiz yerlerde mitingler yapacağız. Büyükşehirler var, güçlü olduğumuz alanlar var, programımızı geliştireceğiz. Şuan bir şey söylersem erken olur. **MHP'DEN KOPACAK 5 KİŞİ YANIT: LİSTEDE GÖREMEYECEKSİNİZ Siz 9 Nisan’da 5 milletvekili demiştiniz. Koçdemir istifa etti ama ama geri kalan 4 vekille ilgili bizimle paylaşabileceğiniz bilgiler var mı?



İsim olarak bir şey söyleyemeyiz. Ama milletvekilliği listeleri açıkladığım zaman olmayanları görürseniz onlardır. Beşten fazla mı olur? Bizi hepten bitireceksiniz (gülüyor). Hepsi zaten 33 kişi.