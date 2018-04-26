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MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken birbiri ardına siyasi hamleler de gelmeye devam ediyor.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 21'E ÇIKTI

CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından bir hamle de MHP içerisinden geldi.

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Bu istifayla MHP milletvekili sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 21'e çıktı.

REFERANDUMDA "HAYIR" DEMİŞTİ

Referandum sürecinde Genel Merkez'in tavrına tepki gösteren Koçdemir, 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı. Koçdemir o süreçte, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka-realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. 'Kem alat ile kemalât', yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu.

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MHP İYİ parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir istifa

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
etme bulma dunyasi bu yedek lastik olayi mhp ye hic yakismadi' ulkuculer cumhur ittifakina asla oy vermez.
ben ülkücüyüm kendimi bildim bileli ülkücünün Lideri Namusudur Lidere sadakat Şereftir. liderimizin Tavrını siyasi kararını beğeniyoruz emperyalizimden kurtulmuş bir türkiyeyi tekrar o batakliga çekmek isteyenlere proje adamlarına firsat vermeyecegiz. Ülkücüler bu Ülkenin Teminatıdır.
@soner_1970_gyfug ÜLKÜCÜLER CHP NİN YOLDAŞI AKŞENEREMİ OY VERİR.
aynen curuk elmalar iyice ayrilmali ki guclu bir turkiye olmali herkez yerini bilmeli adam gibi adamlar akp = mhp ye adamlik nedir bilmeyenler de iyi = chp ye gitmeli
@soner_1970_gyfug ülkücülerde vermez, akparti de saadete fire verir. Peki , partiler, 2.tura kalması durumunda, ortak adayda birleşir mi? Oy kullanmazlar, yine sayın cumhurbaşkanı, öyle veya kazanır. Boşuna yorum yazan parmaklarına yazık...
@soner_1970_gyfug "beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. beceremediği halde makam - mevki işgal etmek en büyük ihanettir." Alparslan Türkeş. sen liderini tanımıyosun ve ülkücü değilsin, emperyalizmin bu ülkeden kovulduğuna inanıyorsan senin oy vermeye dahi hakkın yoktur!
Teminatı teminatı satılmış Genel başkanınız hariç demi. yazıklar olsun.
gitsin ser ittifakına versin o zaman
bahçeli şakşakı buna nedersin
@delalcan75 adam zaten hayırcılardanmış geç bile kalmış good party e geçmeye
Ülkücü adamın yeri iyi partidir
Akp dende bekliyoruz
helal. on numara tespitler
MHP DE kaldı 35 vekil. vekil 35 MEHAPE Nin yolu yarı oldu. 24 HAZİRAN Mehape nin tarihin karanlıkları arasında kaybolma zamanı. İYİ olacak her şey İYİ ????????
Bahçeli mhp yi yedi bitirdi. Bahçeli olmuş akpli
vay geri adam fetönün kayığına bindi
Daha Devamı gelecek gibi
oktay vural ve diğerleri orada mısınız ?
Daha bu başlangıç MHP'li vekillerden ağabeylerimizden 15 kişi daha bekliyoruz Allah'ın izniyle. Lider bozuntusu MHP ve ülkücüleri satmış Erdoğan'a yaver olmuştur. Ülkücüler asla bu oluşuma oy vermeyecek bunu herkes bilsin. Erdoğan ve Bahçeli siyasetin çöplüğüne atılacaklardır. İYİ parti iktidarı yakın Allah'ın izniyle. Adalet eşitlik hoşgörünün hakim olduğu yeni bir Türkiye'ye herkes hazır olsun.
sen hala vatan meselesi olduğuna idrak edememişsin
daha niceleri gelicek inşallah iyi olucak
bu gidişata göre iyi parti secimlere kadar 400 milletvekili sayisina ulaşır.
Mhp den soguttu bu bahceli bizi şakşakcı yalaka olmaz mhp başkanı dik olur dürüst olur hırsızı kollamaz
İyİ olmuş.
EN DOĞRUSUNU GEÇ TE OLSA YAPMIŞ DİĞER VEKİLLERİNDE ŞEREFLİ OLANLARIN O ORTAMDA OLMAMASI GEREKİR
Bahçeli nin yanındayız
çürük elmalar düşüyor.
zaten seni çizmişlerdi aday göstermeyeceklerdi.
senin Allah'ına kurban Sayın vekilim ellerinden öpüyorum Bir MHP seçmeni olarak bir imam hatipli olarak
onurlu bir vekil
MHP BİTTİ ..AKP YİDE BİTİRECEK...YAŞASIN İYİ LER...
BIR DAĞDAN BIR KUŞ UÇSA DAĞ NE KAYBEDER, BIR DAĞA BIR KUŞ KONSA DAĞ NE KAZANIR.
topunuz gelin ezer geçeriz...fetocular siyasi hamle yapıyor sözde ...
daha gelecekler var bekleyin görün mhp bitti bahceli bitirdi saray yalakasi.
MHP dağılmaya mahküm.
hadi mhp liler iş basına Asıl ülkuculer I Y I Partıye. gecme zamanı
helal olsun meral ablaya. içimizdeki çürük sahte ülkücüleri bir bir ortaya çıkardı. kalan sağlar bizimdir. vatan bizim bayrak bizim söz bizim. pkk hdp chp iyi... topunuz gelin..
İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN PÜSKEVİT DEVRİ KAPANIYOR
mhp hiç İYİ değil :))))
ölen ölür kalan sağlar bizimdir...
Ülkücümü kaldı?Üniversiteye idari ve mülkü amir atadım diyen soytarılarmı ülkücü?Vatan millet din gibi kutsal kavramlarımızın arkasına sığınıp sözde kabadayılık yapan kabadı bozmalarımı ülkücü?Babasının partisini bırakıp kendi çıkarı uğruna partisini satan mı ülkücü?Hangi birini sayalım.Bunlar partimi bıraktı ülkücülükmü?
Sadece Bununla KALMAMALI VATANINI MILLETINI SEVEN Tum ULKUCU KARDESLERIM HEPINIZ Bu Yedek LASTK.in Yanindan AYRILMALISINIZ
iyi parti saglam geliyor
seçimlere 60 gün var. mhp nin o güne kadar milletvekili sayısı 10 düşer.
Şükürler olsun Allah’ım ülkem İYİ olacak. Ülkücüler İYİ partide...
Akp de Mhp de çok oy kaybedecek bu seçimde. Devlet Bey hata yaptığını anladığında geç olacak. Tayyip Bey kazanır veya kazanmaz bilemem ama oyları düşecek. Çünkü ekonomi çok kötü durumda.
adama helal olsun sözüm diğer vekillere: paranız var pulunuz var beleş emekliliğiniz var biz asgari ücrete çalışıyoruz ama inanın onlardan daha dava adamıyız işten atsalar aç kalırız. bir koltuğa bir ihaleye kutlu davayı satanlara yazıklar olsun.
ADAY GÖSTERİLMEYECEĞİNİ ANLAYINCA İP YE KAÇTI. ÇÜRÜK YUMURTALAR TEMİZLENİYOR.
ERDOĞAN BAŞKAN OLUR ama MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU MUHALEFET ALIR BÜYÜK TÜRK MİLLETİ ! HİÇBİR KURUMA ZÜMREYE AİLEYE KONTROLSÜZ DENETİMSİZ GÜÇ VERMEZ MUTLAK GÜÇ VERMEZ
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