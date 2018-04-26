Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken birbiri ardına siyasi hamleler de gelmeye devam ediyor.
MİLLETVEKİLİ SAYISI 21'E ÇIKTI
CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından bir hamle de MHP içerisinden geldi.
MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Bu istifayla MHP milletvekili sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 21'e çıktı.
REFERANDUMDA "HAYIR" DEMİŞTİ
Referandum sürecinde Genel Merkez'in tavrına tepki gösteren Koçdemir, 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı. Koçdemir o süreçte, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka-realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. 'Kem alat ile kemalât', yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu.
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