MHP'de 5 milletvekili Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı için imza vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi AK Parti ve MHP'li vekiller ortak imza verdi.

MHP'DE 5 VEKİL İMZA VERMEDİ

AK Parti, 316 vekilden tam kadro imza aldı. Ancak MHP grubunda toplanan imzalarda 5 fire olduğu belirtildi.

Gazeteci Adnan Bulut'un twitter adresinden yaptığı paylaşıma göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin MHP’nin milletvekillerinden topladığı imza sayısı 29’da kaldı.

İddialara göre Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural ve Kadir Koçdemir; Erdoğan’ın adaylığı için imza vermeyen isimler oldu.

