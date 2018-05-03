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MHP'de 5 milletvekili Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı için imza vermedi

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için MHP ve AK Partili milletvekilleri ortak imza verdi. Ancak MHP'den toplanan imzalar 29'da kaldı. Buna göre 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermedi.

MHP'de 5 milletvekili Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı için imza vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi AK Parti ve MHP'li vekiller ortak imza verdi.

MHP'DE 5 VEKİL İMZA VERMEDİ

AK Parti, 316 vekilden tam kadro imza aldı. Ancak MHP grubunda toplanan imzalarda 5 fire olduğu belirtildi.

Gazeteci Adnan Bulut'un twitter adresinden yaptığı paylaşıma göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin MHP’nin milletvekillerinden topladığı imza sayısı 29’da kaldı.

İddialara göre Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural ve Kadir Koçdemir; Erdoğan’ın adaylığı için imza vermeyen isimler oldu.

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MHP ak parti cumhur ittifakı seçim 2018 erdoğan

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