MHP'de 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz' sloganına yasak!

Özellikle ‘Alparslan Türkeş'in askerleriyiz.’ sloganı ne bu programda ne de başka bir programda asla atılmayacaktır. Bu sloganı atan teşkilat olursa gerektiği şekilde ikaz edilecektir.”

“Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i sağlığında anlamamış, fikirlerini, düşüncelerini, fiilerini ve emanetlerini tanımamış bilmemiş ucuz tipler, vefatından sonra ise Başbuğumuzu istismar etmeyi kendisine şiar edinmiş olan çapulcular şimdilerde Başbuğumuzu anmak adına program tertip etmeye kalkmışlardır. Başbuğumuzun adını ağzına alan bu riyarkarlar akıllarını başlarına almalılar. Ya değilse biz akıllarını başlarından alır, ayağımıza basanın kafasını ezeriz.

Başbuğumuzu anacak, O'nun hatıralarını yaşatacak ve kendisine yolbaşçı yapacak yegane kurumlar Başbuğumuzun en büyük emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları'dır. Sıfatı, unvanı, makamı ne olursa olsun, ülkücü olamamış, ülkücülükten geçinmiş bu gafiller sürüsünü açık ve net bir şekilde uyarıyoruz: ‘Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i kirli işlerinize bulaştırmaya gücünüz yetmeyecektir. Kutsallarımıza uzatılan eli kırmayı, kutsallarımızı ağızlarına alanların dilini koparmayı biliriz. Bu şark kurnazlarına karşı tavizsiz ve acımasız olacağımızı kararlı bir tutumla beyan ediyoruz. Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey'in emrinde hedefe saplanmak üzere yayında gerilmiş ok misali hazır ve nazırız. Kimse ateşle oynamamalıdır. Her şartta ne pahasına olursa olsun gereken yapılacaktır. Yüreğiniz yetiyorsa, biraz cesaretiniz varsa Halep orada arşın buradadır.”



