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MHP'de 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz' sloganına yasak!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları'nın MHP Aday Toplantısı için yayımladığı genelgede "Özellikle ‘Alparslan Türkeş'in askerleriyiz.’ sloganı ne bu programda ne de başka bir programda asla atılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

MHP'de 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz' sloganına yasak!

Ankara Spor Salonun'da 26 Mayıs'ta MHP Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı. Ülkücülerin haber sitesi olarak bilinen Habererk’te yer alan habere göre; Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz organizasyon öncesinde "26 Mayıs MHP Aday Tanıtım Toplantısı Genelgesi" başlıklı bir metin yayınladı.

TÜRKEŞ SLOGANI YASAK

18 Mayıs’ta yayımlanan ve "Olcay Kılavuz - Ülkü Ocakları Genel Başkanı” imzası taşıyan genelgede şunlar yer aldı:

“Görevi olmayan ocak başkanları teşkilatlarının başından kesinlikle ayrılmayacak ve gruplar halinde dolaşılmayacaktır. Ayrıca tribünlerden rastgele slogan atılmayacak sadece belirlediğimiz sloganlar atılacaktır.

Özellikle ‘Alparslan Türkeş'in askerleriyiz.’ sloganı ne bu programda ne de başka bir programda asla atılmayacaktır. Bu sloganı atan teşkilat olursa gerektiği şekilde ikaz edilecektir.”

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“TAVİZSİZ VE ACIMASIZ OLACAĞIMIZI KARARLI BİR TUTUMLA BEYAN EDİYORUZ”

Ülkü Ocaklar Başkanı Kılavuz 3 Nisan’da yaptığı açıklamada da Türkeş’i kendilerinden başka birilerinin anmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Kılavuz açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i sağlığında anlamamış, fikirlerini, düşüncelerini, fiilerini ve emanetlerini tanımamış bilmemiş ucuz tipler, vefatından sonra ise Başbuğumuzu istismar etmeyi kendisine şiar edinmiş olan çapulcular şimdilerde Başbuğumuzu anmak adına program tertip etmeye kalkmışlardır. Başbuğumuzun adını ağzına alan bu riyarkarlar akıllarını başlarına almalılar. Ya değilse biz akıllarını başlarından alır, ayağımıza basanın kafasını ezeriz.

Başbuğumuzu anacak, O'nun hatıralarını yaşatacak ve kendisine yolbaşçı yapacak yegane kurumlar Başbuğumuzun en büyük emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları'dır. Sıfatı, unvanı, makamı ne olursa olsun, ülkücü olamamış, ülkücülükten geçinmiş bu gafiller sürüsünü açık ve net bir şekilde uyarıyoruz: ‘Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i kirli işlerinize bulaştırmaya gücünüz yetmeyecektir. Kutsallarımıza uzatılan eli kırmayı, kutsallarımızı ağızlarına alanların dilini koparmayı biliriz. Bu şark kurnazlarına karşı tavizsiz ve acımasız olacağımızı kararlı bir tutumla beyan ediyoruz. Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey'in emrinde hedefe saplanmak üzere yayında gerilmiş ok misali hazır ve nazırız. Kimse ateşle oynamamalıdır. Her şartta ne pahasına olursa olsun gereken yapılacaktır. Yüreğiniz yetiyorsa, biraz cesaretiniz varsa Halep orada arşın buradadır.”

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
iyiki yasaklandı başbuğ bu günleri görseydi kahrından ölürdü mhp diye partimi kaldı
resi diye atmak serbettir tahminimce :) Aciyorum mhplilere artik.
yazıklar olsun
MHP ve akp ancak vatanın bayrağın milletin askeri olur
ALLAHIMIN İZNİYLE ALPARSLAN TÜRKEŞ BAŞBUĞUMUN ASKEİYİM
Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz diyecekler.
erdoğanın askerleriyiz diye bağırsınlar o yakışır onlara.
Devletin başına devlet gelecek sloganı da yasaklanmış mı?
ben devlet bahçelinin ülkücü ve dava adamı olmadığının kanıtı.ALPARSLAN TÜRKEŞİN ASKERİSYİZ.
Ulku dusmanisiniz koltuk sevdalisisiniz lanet olsun
vallaha bahceli kendine yakışanı yapmış madem bozkurt işaretinide yasaklasın tam olsun iş
zaptedilmese ülkeyi kimlerin böleceğini biliyoruz, mafyalaştığınız, kanunsuzlaştığınız için bu hale geldiniz, adınız anap, dyp,dsp nin yanına eklenecek, kaçışınız yok.
Ne diyecekmiş ülkücüler kalıba mı koyacaksınız???Ayıp ayıp ne yaptı Başbuğ size de kin nefret duyuyorsunuz.
Mhp yek vücut Türkmen beyinin arkasındadır... Birileri hala Türkeşçi kalabilir... biz seçtiğimiz liderin bizi dogru yola çıkaracagına inanıyoruz..adı Türkeş yada Devlet kimi seçtiysek kavlimizden dönmek yok!!!
artık Erdoğan askerleriyiz diyecekler çünkü menfeat ler orda:)
Çay ocağı başkanlarına selam olsun.
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