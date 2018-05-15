MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, “AKP ve onun cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin” çağrısının arka planından, bir süredir MHP içinde yürüyen “Partimize oy verelim ama cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a oy vermeyelim” kampanyası çıktı.
MHP içinde sessizce paylaşılıp yaygınlaşan ve AK Parti-MHP ittifakının zayıf karnını oluşturan bu eğilim, dün Atila Kaya’nın yaptığı açıklamayla kendini dışa vurdu. Atila Kaya, başkanlığını yaptığı Ülkü Ocakları içinde etkinliği olan MHP’nin İstanbul milletvekili olarak bir süredir muhalif kimliği ile biliniyor. MHP içinde Meral Akşener’in başlattığı muhalefete katılmadı, daha sonra da İYİ Parti’ye katılmayıp partisinde kaldı. Ancak partisinin AK Parti ile yaptığı ittifaka da, Erdoğan’ı MHP’nin de cumhurbaşkanı adayı göstermesine karşı da açık tavır aldı.
"KENDİ PARTİNİZE OY VERİN, ERDOĞAN'A OY VERMEYİN"
Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Kaya, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Adayımız Erdoğan’dır” açıklamasına, Attila İlhan’ın, “Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben gördüm kulaklarım gördü. Vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü. Hiçbiriniz orada yoktunuz” dizeleriyle tepki gösterdi. Kaya, 24 Haziran seçimleri için, eski çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ve Sakarya Milletvekili Zihni Açba ile birlikte yeniden milletvekili adayı olmayan 5 isim arasında yer aldı. Atila Kaya, dünkü açıklamasında doğrudan MHP’li seçmenlere, “Kendi partinize oy verin, AK Parti’ye ve onun cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin” diye seslendi. Kaya, bu açıklamasıyla Bahçeli’nin AK Parti ile ittifakı ve Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesi sonrası başlayan partililer arasındaki sessiz eğilimi de ilan etmiş oldu. Böyle bir eğilimi, başlangıçta MHP yönetimi de AK Parti yönetimi de aklına getirmiyordu. Çünkü parti içi muhalefeti oluşturan Akşener’in ayrılıp İYİ Parti’yi kurmasının ardından MHP içinde homojen bir yapı oluştuğu düşüncesi vardı. Ancak Erdoğan’ın aday olarak ilan edilmesinin ardından, MHP içinde, “Bizim adayımız neden yok? Başka partinin genel başkanına neden oy verelim” ifadesiyle kendini gösterdi. Ve sessiz bir kampanya olarak yaygınlaştı.
"İSTERSENİZ HİÇ OY KULLANMAYIN"
MHP içinde “Erdoğan’a oy yok” kampanyası yürütenler, Atila Kaya’nın açıklamasının, il, ilçe yönetimlerinden büyük destek gördüğünü belirtti. MHP’li seçmenin parlamento seçiminde ittifak içindeki kendi partilerine oy verirken, cumhurbaşkanı seçiminde en az yarısının Erdoğan’a oy vermeyeceğini öngörüyor. Atila Kaya’nın çağrısının ardından partililer arasında 24 Haziran seçimleri için, “Kendi partinize, üç hilale oyunuzu verin. Burada bir sorun yok. Ancak AK Parti ve MHP’lilerin değil, AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan’a oy vermeyin” denilerek, açık bir kampanya yürütülmeye de başlandı. İlk turda “Erdoğan’a oy vermeyin” çağrısının altı çizilirken, diğer adaylara verilmesi ya da verilmemesi yönünde bir tercih istenmiyor. Bu yüzden kampanya, “Asıl olan Erdoğan’a oy vermemek. İsterseniz cumhurbaşkanı seçiminde hiç oy kullanmayın” şekline de dönüşebiliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise MHP’deki Erdoğan muhaliflerinin farklı bir tercihe yönelecekleri konuşuluyor. İkinci tura kalıp, Erdoğan’la bir muhalif adayın yarışması durumunda bu kez aday tercihi gündeme gelebilecek. Bu durumda MHP’deki muhaliflerin, etkileyebilecekleri partililere, “Erdoğan’la yarışacak muhalefetin adayına oy verin” çağrısı yapacakları belirtiliyor.
"OY VERMEMEYE DAVET EDİYORUM"
Anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır oyu’ vereceğini açıklayan, genel başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve o süreçte Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bayrak açan MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya’dan 24 Haziran seçimlerine yönelik dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Kaya, “AKP’ye ve onun cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’a oy vermeyin. Ben öyle yapacağım” dedi. Kaya, sosyal medya hesabından “Vekilinden asil Türk milletine arz-ı hal” başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Seçimlerde yeniden milletvekili adayı olmadığını da açıklayan Kaya, “Türk milletine mensubiyeti, sosyolojik bir olgu olmasının ötesinde, bir heyecan kaynağı da görenleri; tek adam rejimi ve parti devletine karşı millet egemenliğini savunmayı bu bağlılık ve heyecanın temel rüknü sayanları; insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne inananları; demokratik-laik cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını muhafaza etmeyi önemseyenleri, böyle davranmakla Türklüğün bekasına gerçekten hizmet edilmiş olacağını bilerek, AK Parti’ye ve onun cumhurbaşkanı adayına oy vermemeye ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Ben öyle yapacağım” dedi.
"TRUVA KALINTILARININ GÜCÜ YETMEZ"
Kaya’nın bu çıkışına ise MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan “Kaya’nın açıklaması adeta çıktığı evi taşlamaktan ibarettir. MHP’nin Türk milletinin vicdanında edindiği yeri yok etmeye Truva kalıntılarının gücü yetmez” tepkisi geldi.
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü
Gazze'de katliam! Dünya bu karelerle izledi
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
Okuyucu Yorumları 0 yorum