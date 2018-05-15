MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, “AKP ve onun cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin” çağrısının arka planından, bir süredir MHP içinde yürüyen “Partimize oy verelim ama cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a oy vermeyelim” kampanyası çıktı.

MHP içinde sessizce paylaşılıp yaygınlaşan ve AK Parti-MHP ittifakının zayıf karnını oluşturan bu eğilim, dün Atila Kaya’nın yaptığı açıklamayla kendini dışa vurdu. Atila Kaya, başkanlığını yaptığı Ülkü Ocakları içinde etkinliği olan MHP’nin İstanbul milletvekili olarak bir süredir muhalif kimliği ile biliniyor. MHP içinde Meral Akşener’in başlattığı muhalefete katılmadı, daha sonra da İYİ Parti’ye katılmayıp partisinde kaldı. Ancak partisinin AK Parti ile yaptığı ittifaka da, Erdoğan’ı MHP’nin de cumhurbaşkanı adayı göstermesine karşı da açık tavır aldı.

"KENDİ PARTİNİZE OY VERİN, ERDOĞAN'A OY VERMEYİN"



Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Kaya, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Adayımız Erdoğan’dır” açıklamasına, Attila İlhan’ın, “Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben gördüm kulaklarım gördü. Vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü. Hiçbiriniz orada yoktunuz” dizeleriyle tepki gösterdi. Kaya, 24 Haziran seçimleri için, eski çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ve Sakarya Milletvekili Zihni Açba ile birlikte yeniden milletvekili adayı olmayan 5 isim arasında yer aldı. Atila Kaya, dünkü açıklamasında doğrudan MHP’li seçmenlere, “Kendi partinize oy verin, AK Parti’ye ve onun cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin” diye seslendi. Kaya, bu açıklamasıyla Bahçeli’nin AK Parti ile ittifakı ve Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesi sonrası başlayan partililer arasındaki sessiz eğilimi de ilan etmiş oldu. Böyle bir eğilimi, başlangıçta MHP yönetimi de AK Parti yönetimi de aklına getirmiyordu. Çünkü parti içi muhalefeti oluşturan Akşener’in ayrılıp İYİ Parti’yi kurmasının ardından MHP içinde homojen bir yapı oluştuğu düşüncesi vardı. Ancak Erdoğan’ın aday olarak ilan edilmesinin ardından, MHP içinde, “Bizim adayımız neden yok? Başka partinin genel başkanına neden oy verelim” ifadesiyle kendini gösterdi. Ve sessiz bir kampanya olarak yaygınlaştı.