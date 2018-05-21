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MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi ve İstanbul 2. Bölge 3. sıra adayı Nur Tuğba Aktay, eşinin FETÖ iddiası ile ihraç edildiği ortaya çıkınca hem adaylıktan hem de MYK üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi.

MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

Milletvekili listesini YSK'ya ilk teslim eden parti olan MHP'de şok bir gelişme yaşandı. MHP listesinde Celal Adan'ın birinci sırada olduğu İstanbul 2. bölge 3. sıradan aday gösterilen MYK üyesi Nur Tuğba Aktay eşinin FETÖ'den ihraç olduğu ortaya çıkınca, hem MYK hem de milletvekili adaylığından istifa etti.

BAHÇELİ'YE YAKIN İSİMLER LİSTEDE YOK

Mehmet Parsak, Şefkat Çetin, Kenan Tanrıkulu gibi Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen isimler listede yer almazken, MHP geçmişi olmamasına rağmen son kongrede MYK'ya giren ve İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterilen Nur Tuğba Aktay büyük tartışma yarattı.

FETÖ İDDİALARI SEBEBİYLE İSTİFA ETTİ

MHP adayı ve MYK üyesi Nur Tuğba Aktay'ın, kendisi ve eşi hakkında çıkan FETÖ haberlerinin ardından milletvekilliği adaylığından ve MYK üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Bir özel dersanede öğretmenlik yapan Nur Tuğba Aktay’ın Başbakanlık'ta Siber Güvenlik Uzmanı olan eşi Erol Aktay, 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle görevinden alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.
Nur Tuğba Aktay, istifa ettikten sonra eleştiri konusu sosyal medya hesabını da kapattı.

AKTAR

EŞİ DE 1 KASIM'DA AK PARTİ ADAYIYDI

Eşi gibi ABD Boston mezunu olan Erol Aktay'ın, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den Giresun Milletvekili adayı adayı olduğu, listeye giremeyince de Başbakanlık'taki görevine geri döndüğü belirtildi. Erol Aktay'ın ise 15 Temmuz sonrası da KHK ile memurluktan atıldığı ifade edildi.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bahçeli kendi kapının önünü temizle sonra başkalarına bulaş moruk koltuk için yapmayacagın şey kaldımı acaba.. abin gibi kendine biat edenleri milletvekili yapacan herhalde koltuk korkusu nelere kadir
buna ne diyecen BASTON önüne gelene fetöcü diyordun bu nedir BASTON
mhp ve akp nin her fırsatte chp ye iyi partiye fetöcü demesi ve hala fetöcülerin kendilerinden çıkması :))
Saray yalaması BAHÇELİ şimdi konuş bakalım FETÖ cü kimmiş.
Bahçeli patlıcan gibi morarmıştır şimdi! Üzüm üzüme baka baka kararır hiç üstüne bile almayabilir artık; dış güçler filan!
ÖNCE KENDİNE BAK, SONRA BAŞKASINA ÇAMUR AT...
AKP + MHP = FETO TERÖR ÖRGÜTÜ buldular ayni zeminde birbirlerine yakışır
Fetöcü meraklısı Bahçeli okusun
zaten sayın bahçeli partisindeki bu olayları ört bas etmek için bu nedenle akp ye yanaşıp çırpınıyor. valla bence oda işin içindede bakalım ne zaman patlayacak.
İyiymiş işte tam da FETÖ nün siyasi kanadı ile koalisyondalardı...
sn bahçeli devlet kimmiş FETÖ"cü hee kimmiş..:)
sağpartıler hep fetocu
denız fenerıhalen dumende
ahahaha daha kendi pisliklerini temizleyemeyenler çıkıpda millete utanmadan buna imza atanda teröristtir diyerek b.k atıyorya şaşıyorum... O değil birde bu adamı takip eden kitleler var onlarada acıyorum...
Dolar yükselir dış güçlerin işi.dolar düşer r.t.e nin gücü hdp yi kandile imralıya gönderen ara bulucu yapan tayyip diyorki terör örgütleriyle mesafeli olsun siz varya şeytan gibisiniz
Kılı kırk yarmassanız bu virüslerden kurtulamazsınız. Çünkü bunlar bbukelemun virüsler!....
Yok bide feto pkk işbirliği içindeymiş yaw buna gülüyorum sözde darbe gecesi o tankları pkk ye vereydi ya beraberseler eğer
tayibin kalem müdürü bahçeli bu duruma ne diyecek
zuhahhahahah:))) hep vatandaş mı çekecek çileyi az da tuzu kurular çeksin
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