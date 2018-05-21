MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

Milletvekili listesini YSK'ya ilk teslim eden parti olan MHP'de şok bir gelişme yaşandı. MHP listesinde Celal Adan'ın birinci sırada olduğu İstanbul 2. bölge 3. sıradan aday gösterilen MYK üyesi Nur Tuğba Aktay eşinin FETÖ'den ihraç olduğu ortaya çıkınca, hem MYK hem de milletvekili adaylığından istifa etti.

BAHÇELİ'YE YAKIN İSİMLER LİSTEDE YOK



Mehmet Parsak, Şefkat Çetin, Kenan Tanrıkulu gibi Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen isimler listede yer almazken, MHP geçmişi olmamasına rağmen son kongrede MYK'ya giren ve İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterilen Nur Tuğba Aktay büyük tartışma yarattı.

FETÖ İDDİALARI SEBEBİYLE İSTİFA ETTİ



MHP adayı ve MYK üyesi Nur Tuğba Aktay'ın, kendisi ve eşi hakkında çıkan FETÖ haberlerinin ardından milletvekilliği adaylığından ve MYK üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Bir özel dersanede öğretmenlik yapan Nur Tuğba Aktay’ın Başbakanlık'ta Siber Güvenlik Uzmanı olan eşi Erol Aktay, 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle görevinden alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.

Nur Tuğba Aktay, istifa ettikten sonra eleştiri konusu sosyal medya hesabını da kapattı.