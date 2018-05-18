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MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Oktay Vural, ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görevinin sona erdiğini belirterek, 'Yalan, iftira, dedikodu ve fitnelerden yılmadım; makama halel getirmedim. Sözümü ve mücadelemi yüksek tuttum. Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu' dedi.

MHP'li Oktay Vural, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Vural, Türkiye'nin yeni bir siyasi sürecin yeni bir safhasına geldiğini ifade ederek, "Bugüne kadar gelen donemde MHP milletvekili, genel başkan yardımcısı, bakan, grup başkanvekili olarak sorumluluk ve görev üstlendim. Davam ve partimi layıkıyla temsil ve daima yüksek hedeflere ulaştırma ülküsü ve inancıyla yerine getirirken büyük Türk milletinin değer, menfaat ve ihtiyaçları, milliyetçi-ülkücü hareketin, kutlu davamızın ülküleri ve uhdemdeki görevin onur ve haysiyeti her zaman için vazgeçilmez rehberim olmuştur. Görevlerimi yerine getirirken ülkücü vicdanım, dava şuurum ve MHP'ye olan sadakatim çerçevesinde 'hürriyetçilik ve şahsiyetçilik' ilkesiyle aklederek, anlayıp, ölçüp tartıp, mukayese ve muhakeme yaparak olaylar ve gelişmeler hakkındaki görüş ve düşüncelerimi 'sorumluluk ahlakı' içinde yerine getirdim. Bakan olarak gurur duyulacak projelere imza attım, milletime hizmet ettim. Partimin bana verdiği her emanete sahip çıkarak; birliği, adaleti, hukuku, milli egemenliği, hürriyeti, bütünlüğü, huzuru, kardeşli hülasa ülkümü dile getirdim; teröre, darbeye, kumpasa, hukuksuzluğa, bölücülüğe, yolsuzluğa karşı durdum; doğruyu, hakkı, haklıyı savundum; haksızlık karşısında susmadım; her kesimden vatandaşın derdine, derman arayışına tercüman oldum. Partimizin ve siyasi mücadelemizin daima bir umut olduğuna inandım, bunu yüksek bir kararlılık ve inançla ifade ettim. MHP'yi ve ülkücü-milliyetçi kadroları temsil ve milletin iradesiyle iktidara taşıma sorumluluğunu hep hissettim. MHP İzmir Milletvekili olarak görevimi yürütürken aldanmadım, aldatmadım; eğilmedim ve nefret gütmedim. Şahsi veya nefsi davranmadım; yalan, iftira, dedikodu ve fitnelerden yılmadım; makama halel getirmedim. Sözümü ve mücadelemi yüksek tuttum. Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu. Yüksek bir mücadele ve kararlılıkla görevlerimi yaparken en büyük gücüm dava arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın her fırsatta ve her ortamda dile getirdiği, söze döktüğü güven destek ve takdirleri olmuştur" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMDE HAKLARI VARDIR HELAL ETSİNLER'

Milletvekili aday adaylığı başvurusunu 26 Nisan'da yaptığını söyleyen Vural, "Bu safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir. Böylece şuurla, şerefle üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım. Bu emaneti üstlenme sürecinde MHP milletvekili aday olmamı önce 1995'te takdir eden cennet mekan merhum Sayın Alparslan Türkeş'e ve daha sonra 1999'dan itibaren takdir eden Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye ve partime şükranlarımı sunuyorum. Yeni süreçte TBMM'de güçlü temsil yolunda partime ve 27. Dönem MHP milletvekili adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. MHP milletvekili adayı ve milletvekili olarak temsil ve mücadelede beraber olduğumuz arkadaşlarıma, MHP İzmir teşkilatlarına, Ülkü Ocaklarına, temsil etmekten onur ve gurur duyduğum 'İzmir'in temiz kalpli insanlarına', Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şeyden önce her zaman ve daima benim yanımda olan, en büyük gücüm ve onurum aileme, rahmetli eşim Tuba hanımefendiye, biricik varlıklarım Oğuz ve Yavuz'a şükranlarımı sunuyorum. Bu siyasi temsil ve mücadelede Allah'ıma hamdolsun ki onları utandırmadım. Üzerimde hakları vardır, helal etsinler" şeklinde konuştu.

'SİYASİ MÜCADELEM DEVAM EDECEKTİR'

Milletvekillerine de karşılıklı saygıdan dolayı teşekkür eden ve haksızlık yaptıklarından helallik isteyen Vural, TBMM'de görev yaptığı milletvekili arkadaşlarına, TBMM personeline, MHP grup personeline, çalışma arkadaşlarına ve basın mensuplarına teşekkür etti. Vural şunları kaydetti:

"Şüphesiz milletvekilliği siyasi mücadelenin ne başlangıcı ne de sonudur. Dava arkadaşlarımın ve milletimin her ortamda gösterdikleri sevgi ve saygı, gönüllerinde samimi ve güvenli bir yerim olduğunu hissettiriyor. Onlara şükran borçluyum. Onların gönülleri olmasaydı, gözleri beni göremezlerdi. Temiz kalpli insanların hepsi gönüllerinde edindiğim yerine daima sahip çıktığımdan emin olsun. Emaneti gönüllerine teslim ediyorum. Artık milletin sinesindeyim. Gönüller yapmaya devam edeceğim. Gönülden de göze yol vardır. Niyet hayır, akıbet hayrolsun. Siyasi mücadelem, bilgi, fikir ve tecrübelerimi aktif sunma gayretim ve arayışım devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Vural MHP seçim

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
devlet bahceli senide harcadi koltuk sevdasina rte bir olup mhp bititrdiler oyuniz iyi partiye net
olumlu bir adım. artık ocaklı gençlerin önü açılsın.
ya bi git artık git. bal yapmayan arı!
Sayın Vural sizden çok şey beklemiştim ama maalesef demekki dolu görünümlü bom boş çıktınız yakışmadı maalesef üzgünüm karşıt görüşlü bi,ri olarak size güveniyordum içten güveniyordum ama çok pasifize oldunuz MHP teslim ettiniz benim hakkım size insanı olarak helal olsun Karadenizli olarak ama MHP değil sattınız ..
Giderken doktoru da götürseydin keşke
İYİ partiye geçmedin, hata ettin.
Karadeniz sahil yolunu bitirmeye avrupanın bütçesi yetmez dedi Ak parti misliyle yaptı
geç CHP ye oktay,sürünme satılmışların arasında..
mhp 'nin içindeki son kaleydi, o da düştü
Git meral apla seni aday gösterir
İYİ PARTİYE GEÇ ONURUNU KURTAR .
MHP nin içindeki adam gibi adam denilecek insanların başında geliyordu. Yazık oldu.
Kaç kurtar kendini o fitne yuvası haline gelmiş yerden!
adamlık yerine yalakalığı tercih ettin sonu bu oldu..şimdi istediğin kadar zırla..git bahçelinin tayyibin bitaraflarını yala...sana izmirden verilen oylar haram olsun...
ülkücü olarak sana hakkımı helal etmiyorum,diğerlerine etmediğim ve etmeyeceğim gibi...
Darısı bahçeliye.İnşallah onunda gittiği günleri görürüz.Amin
devlet mhp yi bitirdi inşallah akpkk yıda bitirecektir :) her şey çok IYI olacak
bir CHP li olarak sana helal olsun Oktay Vural. Takdir ettiğim vekillerden birisin.
emekli ol daha iyi al maaşını gez dünya turunu. boş ver zaten siyaset bitti eski tadı kalmadı
Sn. Vural, Bu insanlığın ve milliyetçiliğin ile, keşke gerçekten değerinin bilineceği ve milletine hizmete devam edeceğin yerde olsan... Keşke YÜZÜNÜ GÜNEŞE DÖNSEN... Saygılarımla,
tüm mhp liler istifa etmeli. zaten akp kazansa bile mhp kaybetti
söylenecek söz yok iyi bir değer daha gitti
Sayın Vural, diğerleri gibi sizi de harcadılar. Bence siz de kendinize bir yol çizin. Hangi yol mu? Siz hangi yol olduğunu siz daha İYİ bilirsiniz
SAYGI DUYDUGUM BİR ADAMDIM. AMA ONU YAPTIM BUNU YAPTIM SUSMADIM EGİLMEDİM DEME. 12 AYDIR SESİN ÇIKMIYOR. ÇÜNKÜ PARTİN YALAMA OLDU.BAŞKANIN YALAMA OLDU. SENDE DÜZENE UYDUN. O SAYGIYIDA SİLDİN. KENDİNLE ÖVÜNECEK BİR DURUMUN YOK.SENDE BOYUN EGEN GÖRMEMEZLİKTEN GELEN GÜRUHUN BİR ÜYESİSİN. ÜZGÜNÜM
Oktay Vural usta bir siyasetçidir.Mhp için kayıp olmuş.
eee MHP sözgüsü olarak en çok akp ye en çok sen hakaret ettin elbet kurban sen olacaksın abisne yamukmu yapsın bahçeli
İYİ adamdın vesselam...Bu film böyle bitmemeliydi.Artık kimseler gündem yapmayacak.Strateji hatasının sonu: Game over
bakan olacak umuduyla vekil olmuyor hasbam
SENİ SEVENLERİN YANINDA AKİL ADAMLARA DÖNDÜN DEGERİNİ TÜRK MİLLETİNİN NEZDİNDE YİTİRDİN YAZIK MUSKAMI YAPTILAR AKLIM ALMIYOR .
ip ciler her fırsatta ismini ön plana attı gitti gidiyor geldi geliyor diye spekülasyonlar yapılırken ben partimdeyim partimin emrindeyim deyipte dimdik durmaz sesinizi çıkarmazsanız akibet budur gidiceksen git kalacaksan kal ortada durma ezilirsin kimseyede yaranamazsın
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