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MHP'den flaş karar! Meclis Başkanlığı seçiminde AK Parti'ye tam destek

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

MHP Meclis Başkanlığı seçimlerinde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek

24 Haziran'ın ardından çıkan "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına MHP'den net bir cevap geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Meclis Başkanlığı seçimlerinde kendi adayını göstermeyerek, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı.

KALAYCI AÇIKLAMA YAPTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.

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MHP ak parti Meclis Başkanlığı destek cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Yazıklar olsun biten akp yi küllerinden doğurdunuz yazıklar olsun mhp
ey bahçeli haybiyeden milleti neden uğraştırıyorsun kapa partiyi geç akpye de. sende kurtul millet de kurtulsun senden
Yeni parti hayırlı olsun. Akmhp
ozaman mhp ye gerek yokki bi adi kaldi birlessin ozman
BU İTTİFAK İLE MHP NİN ÇIKARI NE OLACAK SİMDİ BİR MHPLİ OLARAK BEN ANLAMADİM
adamsin devlet baba
bahçeli sen tarihe geçmiş en sülük insansın gelecek nesil her kötü olumsuz bir olayında sana beddua edecek allah senin ailene sabır versin sana değil
Tamamıyla birleşsin madem Başbuğun kemiklerini sızlatmasın
hiç uğraşmasınlar ak parti çatısı altında birleşsinler olsun bitsin bozkurtlarada akkurt deriz olur biter....
sayın devlet bahçeli başkanımız ne düşünürse doğru düşünür arkandayız sayın genel başkanım
mhp nin affin ne oldu kimse sormuyor bunu hayirdir?
mhpye giden oyların %75 akpden kaçan oylar bunu onlar bile inkar etmiyor. kısacası mhpye yeni ak kefenli tabanı hayırlı olsun!!! bozkurtlar onlara çok gelir zaten. artık ak kefenlilerin memnuniyeti için çalışırlar... bahçeli gitmeden partide ülkücülük hakim olmadan mhpye oy vermeyeceğiz.
sayın devlet bahçeli, en kısa zamanda andımız ve ne mutlu türküm diyene yi okullarımızda istiyoruz, ccc
vay yalakalar
Kendi partisinden CB.adayı çıkaramayan bir parti, yine kendi partisinden TBMM Bşk.adayı çıkartamıyor. Kendilerinden bekleneni yapıyorlar. Şimdi cevaplar gelecek yok devletin bekası için, yok milletin selameti için vb. Geçin bunları. Boyunduruk altındasınız. Size de bu yakışır.
Şaşıracak bir durum yok zaten bastonluk görevini yapiyor
tam yağlamacı oldun devlet bahçeli. bu kadar hayrandın madem istifa edip gitseydin ya akpye. ne diye partimizi rezil ettin.
Bi kerede Akp aday çıkarmasın ve Mhp’yi desteklesin. Eleştirenler haklı çıkmaya başladı. Mhp yokmuş gibi davranılıyor.
çok şaşırdık
Ey bahceli sende birseyler iste artık
Partiyi ne zaman kapatacaksınız merakla bekliyoruz..
osmanlı da bir kesim vardı KAPI KULU...................
Ne mutlu biatçı MHP liyim diyene ... MHP Yerlerde . kimin peşindeler . zavallilar
Körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz mhp yüzde 11 almış bir parti.iktidar partinin ortağı olacak ülkede söz sahibi olacak. Tepermi bu fırsatı
MHP diye bir parti niye var,katılsın akp ye.
bence mhp kapatsın partiyi hepsi akp ye geçsin anca Akp yi destekliyorlar zaten
Koskoca mhp nin düştügü duruma bak yalama olmuş bu bahceli resmen mhp yi düşürdügü duruma bak pes kere pes be
adayı bari görseydiniz
Ama yeter artık, daha nereye kadar destek vereceğiz!
AMAN! ÇOK DA ÖNEMLİYDİ.. ADALET; EĞİTİM; EKONOMİ... ACİL BUNLARA BİR EL ATIN Bİ ZAHMET!!
gösterse kesin seçilir.
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