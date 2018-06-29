MHP'den şok açıklama: Oylarımız kayboldu, AK Parti'nin oyu arttı

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu kazanırken, tek başına yasa yapma çoğunluğu olan 301'e ulaşamayan AK Parti için MHP ile ittifakı daha önemli hale geldi. MHP, milletvekilliği seçiminde Aydın'daki oyların sayımında kasıtlı olmayan bazı hatalar sonucu kendi oylarının kaybolarak, AK Parti'nin oylarının arttığını tespit ettiklerini ve bu nedenle ilçe seçim kurullarına başvurduklarını belirterek, itirazlarını gerekirse Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) kadar taşıyacağını açıkladı.

Milletvekili genel seçiminde, Aydın'daki bir vekillik yurt dışı oylarının dağılımıyla MHP'den AK Parti'ye geçmiş, MHP de bunun üzerine il genelinde tüm ilçe seçim kurullarına başvuru yapmıştı.

MHP'DEN AÇIKLAMA



MHP yaptığı yazılı açıklamada, itiraz başvurularına bazı ilçe seçim kurullarından olumsuz yanıtlar aldıklarını belirterek, Aydın'daki bazı sandıkların sonuçlarında siyasi partilerin oy sayılarının çeteleler ile uyumlu olmadığını, ittifak oyları arasında hatalı sayımlar bulunduğunu belirterek şunları söyledi: