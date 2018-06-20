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MHP'den şok iddia: İYİ Parti intikam için HDP ile ittifak yapıyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Millet İttifakı'nın merkezinde HDP olduğunu iddia ederek "PKK partisi, İP'e 'size oy vereceğiz' diyor. İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP'den şok iddia: İYİ Parti intikam için HDP ile ittifak yapıyor!

Akçay, seçim çalışmaları kapsamında Salihli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Seçimlerin önemine değinen Akçay, AK Parti ile yaptıkları ittifakın ne anlama geldiğini anlattı.

Akçay, "Cumhur İttifakı milli duruştur, millete beka, şühedaya vefadır. Cumhur İttifakı, Cumhuriyetin iradesi, milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı milli aklın ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın neticesidir. Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükunetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezidir." diye konuştu.

  • "CHP, İP ve HDP arasında ittifak vardır"

"MHP'DEN İNTİKAM ALMAK İSTEYEN İP, HDP'NİN ETRAFINDA DOLANIYOR"

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin "yıkım ittifakı" çatısı altında birleştiğini savunan Akçay, bu ittifakın merkezinde HDP'nin olduğunu söyledi.

Akçay, CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi Meclise taşıma gayreti içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP, İP ve HDP arasında artık gizlemedikleri bir iş birliği ve ittifak vardır. Özellikle MHP’den intikam almak isteyen İP'in HDP etrafında dolanması ibretlik bir durumdur. Parti program taslağına sözde Kürdistan ibaresini koyan, parti programına İmralı canisi terörist Öcalan'ın 'eşit vatandaşlık' tanımını yerleştiren, yabancı bakanlara sözde 'Kürt Sorununu biz çözeceğiz' diyen, 'HDP onurumuzdur' diyeni kurucu yapan, HDP'nin seçim müziklerini yapanı genel başkan yardımcısı yapan, milletvekili adayları HDP'ye 'birlikte yıkacağız' diyen bir parti olan İP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile her şart ve zeminde yan yana geliyor. PKK partisi İP'e 'size oy vereceğiz' diyor. İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir."

"24 HAZİRAN'DA KAZANAN CUMHUR OLACAKTIR"

"Beş benzemez ittifakının tek amacı kriz ve kaostan rant devşirmektir. Milletten göremedikleri desteği kaosta arıyorlar." ifadesini kullanan Akçay, "Milletimiz şer ittifakının sonu gelmez türbülanslarına geçit vermeyecek, onların tüm planlarını boşa çıkaracaktır. 24 Haziran'da kazanan cumhur olacaktır. Güçlü Türkiye için MHP Mecliste güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır, Manisa olacaktır, Salihli olacaktır. Kazanan umut, birlik, bereket olacaktır. 24 Haziran'da kazanan Milli Mücadele ruhu, zafer ise Kızılelma ülküsünde buluşan Türkiye'nin olacaktır." dedi.

Akçay, daha sonra Salihli Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Salihli'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Akçay, partisinin projelerini anlattı.

Akçay'a MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Manisa milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun ve partililer eşlik etti.

AA

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Süleymanın 1 canlık oylarınız var sözüne yaptığı yorum gibi olmuş:)Hee sizin gibi düşünmeyen herkes zaten kötü ,siz peygamber soyundan seyyidlersiniz şu tiplere bak,siz insanları ayrıştırmaya çalıştınız halkın arasına kin öfke ekip yine savaş çığırtkanlığı yapıyorsunuz ama halk size reflekste bulundu daha çok bir oldu...Bizim ne bayrakla ne marşla problemimiz var bunların arkasına saklanıp bizi meydanlarda öldürenler işidin bombalarına sevinenler işid beyinli Kürtleri destekleyip bize ateş edenlere düşmanız bu kadar açık konuşuyorum !Mhp bu seçimde yoksun konuşma bari abin tayyip gelsin
@bedirxan1842 24 akşamı ağlama
terbiyesiz dalkavuk seni şimdi kuyruk sıkıştı gidiş iyi degil oy oranınız erimiş çamur atmaya devam edin bakalım eski bir mhp li olarak utanıyorum sizden verdigim oylar haram olsun bu ülke tarih sizi hiç affetmiyecek
Siz kimin sesisiniz.... de bakalım...
mhp sen milletvekilde yüzde 5 i geçebilecen mi onu düşün önce Mahvettiniz partiyi
sizin milliyetçilikle bir alakanız yok. yıllardır size oy veren bir vatandaş olarak söylüyorum.
hadi ordan yalancılar. baktınız oylar eridi baktınız bahceli avucunu yalayacak iftira at izi kalsın kampanyası yapıyorsunuz ortagınız akp gibi... bir ülkücü olarak bahceli gitmeden dönmem mhp ye. en büyük ihaneti bahceli yapmıstır partimize. yolun acık olsun meral ablam
Omurga olmayan insanlar ancak başkalarına iftira atarak ayakta durmaya çalışırlar.
oyumuz ya inceye ya akşenere
saray soytarilari HDP oyle ucuz bi parti degil
AÇILIM YAPAN MHP DEĞİLDİ .SANKİ. DAVUL ZURNALI PKK LI KARŞILAYAN .
Umarım bu konuşmalarınızı unutmazsınız. 25 haziran sabahı bu partiyi nasıl % 5 lere çektiğinizi soracaklar size. Ne diyeceksiniz. Sizin artık bir siyasi hayatınız yok.
Erkan akıllı ol sonra ben yanlış anlaşıldım deme...
AKP ile ittifak yapan adamlar İYİ partiyi suçluyor. Ar damarı çatlamış bunların.
tek bir söz söliyeceğim MERAL İN İP ' İYLEkuyua inen kuyunun dibinde kalır intikam hırsı her zaman zaafiyetgetirir demekki millet devlet fasa füso Tabi FETO nun talimatıyla MHP yi ele geçiremeyince İP kurmak zorunda kaldı zaten seçimden sonra kendini fesh eder
Yazık ne hale düştüler iftiraya başladılar. İstesenizde hdp sizlere güvenmez keşke onların yarısı kadar samimi olabilseydiniz
Keskin sirke küpüne zarar. En büyük intikam alıcı Allah'tır. Kuşkusuz milletin intikamı acı olacak. 24 Haziran'da görür intikam nasıl alındığını.
elinizde kara. surecek yer arıyorsunuz.karanızla rezil olun inşallah
FETOCULARIN KOLTUĞUNA GİREN SİZLER DEĞİLMİSİNİZ. AYRICA HDP NİN KOLTUĞUNA GİRMEDİ GİRMEYE ÇALIŞANLAR DA BELLİ. EĞER HDP TERÖRİST SE NEDEN TUTUKLANMIYORLAR. BEN MHP LİYDİM ANCAK 4 BAKANI VE BİLAL OĞLANI İSTEYEN GİTTİ ONLARA YAMANDI.
sonunda anladiniz bravo!Ben en basindan biliyordum iyi partinin terör örgütleriyle ittifak yapacagini.
hadi oradan siz önce kolkola girdiğiniz dolmabahçede yanyana oturan ,megi megri diye bağıranlara bakın KELLE sayanlarla milliyetçi gençliğin işi olmaz olanlada İŞİ HİÇ olmaz
bitirdiniz partimi mhp gibi partinin başında kalarak yazıklar olsun iftira ançak bu kadar olur .sizler ne yaptıklarınızı bundan 1/2 sene önceki konuşmalarınızı tekrar dinleyin ondan sonra piyasadaki etriketinize şimdi bir bakın
ERDOĞAN BAHÇELİYE: SOYSUZ ÜLKÜCÜLERE HAYVAN DEDİ...VE SİZ BUNU SİNEYE ÇEKTİNİZ...BU LAFLARI SİNEYE ÇEKENİN LAFINA İTİBAR EDİLMEZ
ÇÖnce müslümanız sonra Türküz.Peygamberimiz önderimizidr.O ne yaptı ise bizede benzerlerini yapmak yakışılr.İftira yalan dolan bize yakışmaz.Lüx içinde zevki sefada yaşayanlara da destek olmakta yakışmaz.Kıyamet günü yapacağımzı her türlü yanlışın karşılığını göreceğimiz bilinci olmalı içimizde.Mesele ahlak meselesidir.Ülke bütünlüğü meselesidr.Bu ülke nasıl bu hale geldi kimler getirdi.Bu kişileri veya kurumları partileri bilip ona göre davranmamız gerekir.Adalet herkese lazımdır Hakimlere bile haksız verilen kararlar mazlumların ahı çıkar bir gün .Adaletin gizli kalmama gibi bir huyu vardır
mhp düne karşı tayyibin karşısındaydı bugun onun yanında...mhpnin bir politikası yok...kafa nereye biz oraya misali
ulan aynaya bakıp rezilliğinizi görün iyice çamur partisi oldunuz sandığın dibini göreceksiniz baston un kasıntılığından parti bitti adam kalmadı utanmaz arlanmazlar millette salaktı siz ne çamurlarsanız onu yiyecek utanın lan
ulkucuyum ama mahvettınız ulkuyu ve partıyı. vatan haınlerıyle ıs yapanlarla ortak oldunuz neden acaba. yazık acıyorum sıze.yude 5 alabılırsenı sevıvının bıle. gercek ulkuculer her seyı goruyor ve sızı sandığa gomeceğiz. durus karakter her seyı sıfırladınız
utan
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