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MHP'den son dakika kararı!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.

MHP'den son dakika kararı!

MHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemek üzere toplandı. MHP Grubu’nun adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.

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MHP erdoğan aday

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
birbirine demediğini bırakmadılar. birisi haburda teröristi davulla zurnayla karşıladı milliyetçiliği ayaklar altına aldı. öbürüde bunları unutup elinden tuttu. millet sizi sandığa gömecek
MHP ne hallere düştün be,yuh be.
vatana miLLetee ümmete hayirLi oLsun insaLLahhh...
kim yapılanları inkâr ederse nankör dür. büyük TÜRKİYE yolunda başarılar
ne olacaktı ? zaten referandumda belli idi bu.
Mhp varken ülkede bırakın akp'yi ampül yoktu. Ne acıdır ki 50 yıllık parti ülkeyi uçurumun kenarına getirenlere bastonluk yapıyor. Kendi kadrolarına güvenmeyip kendi kadrolarını yetersiz gören MHP yönetimi kendi seçmeniylede dalga geçiyor...
Koskoca MHP cumhurbaşkanı adayı çıkartamadı! Gerçek ülkücülerden oy alamaz.
@iyetimoglu, Sayın Bahçeli son dönemde akp ile ittifak yaparak siyasi hırsları bir kenara bırakıp devlet için en uygun olanı yapmıştır, partisinin cumhurbaşkanı çıkaramayacağı gerçeğini görüp, vesayet odakları devleti ele geçirmesin diye ideolojik olarak en yakın olan akp yi destekleyerek vatana çok büyük bir hizmette bulunmuştur, yeri geldiğinde vatan için yağlı urgana boyun uzatan gerçek ülkücü zihniyet de bunun farkındadır, gerçek ülkücü cumhurbaşkanı illa mhp den olsun diyen değil, vatanın milletin birliği dirliği selameti için her türlü fedakarlığı yapandır.
yıllardır oy verdiğim bir partinin geldiği ve düştüğü son nokta. her gün Kahroluyorum.
mhp liler daha bunun arkasına duşuyorlarsa,en yakın pisikiyatriye ugramaları lazım. 70 yıllık partiyi ne hale getirdiler. yazıklar olsun
ona buna laf atacağınıza sizde aday çıkarsanıza.
" Biz Türk milliyetçiliğini de aayaklar altına alıyoruz. " Şİmdi milliyetçi muhafazakar olduğunu iddia eden Milliyetçi ülkücüler gönül rahatlığı ile AKP ye oy versinler.
Rahmetli türkesin kemikleri sizliyor
MHP ne kadarda RTE meraklısıymış.
abovvvvvvv nasıl sürpriz oldu be
kapıkulu olmayın bee
Milliyetçi diye geçinenlerden bi halt olmaz ,milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen birini desteklemekte nedir?
Bak bu çok süpriz oldu.
Çok şaşırdık gerçekten.
ben devlet bahçelinin yerinde olsaydım... kafama sıkardım... hiç de sıfatının adamı değilmiş... zaten kalıb da yok...
sığıntı mhp kemal kılıçdaroğlunumu aday gösterecektin, tabiiki mecbursun recebi aday göstermeye sığıntı mhp.
oyunu kuralına göre oynayanlar kazanacak Türkiye rahat bir nefes alacak ! ülkemiz iyi olacak !!..
kim akıl ettiyse acayip flaş haber olmuş bravo
Davadan dönenlerin, koltuğu tercih edenlerin,tükürdüklerini yalayanların grubu.
Çok büyük bir sürpriz oldu... ????
Bedelli Askerlik sandım..
mhp yi benzin döküp yakanlar tayyip tarafından tehtit altındadır. yazın bir tarafa. oldu oldu. kapatın temelli. ak partiyle karışık oturun. bu işte bir bit yenigi var.
@durankaraman66 üst akıl ne diyorsa o talimatı aynı yerden alıyorlar
sürpriz olmuş ya hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
AFFERİN SADIK OLACAKSIN YOKSA KIYMETİ KALMAZ
Ülkenin bu kaos ortamına sürüklenmesinin tek nedeni Bahçelidir.Hiç naz yapmayıp kaoliasyon kursa veya hiç referanduma ülkeyi götürmese bu durumlar olmazdı.Ama ne yapsın aldığı emirleri uyguluyor
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