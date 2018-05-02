MHP'den son dakika kararı!

MHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemek üzere toplandı. MHP Grubu’nun adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.

