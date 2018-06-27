MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli, cebinde taşıdığı ve yerel seçimlere 9 ay 9 gün kaldığını belirten notu da paylaştı. Notta, “Mahalli İdareler Seçimleri 25 Haziran 2018 gününden 31 Mart 2019 gününe kadar 9 ay 9 gün vardır. Bu da 279 gün eder. (25 Haziran 2018 günü dahil değil, 31 Mart 2019 günü dahildir) ifadeleri yer aldı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Bahçeli, “9 ay 9 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimi için gerekli olan çalışmayı da bugünden başlatmış durumdayız. 9 ay 9 gün sonra MHP bu kez de mahalli idareler düzeyinde muazzam bir doğruluşla hak ettiği başarıyı yakalayacak” dedi.
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