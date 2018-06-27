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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çekti

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak "İki stratejimiz vardı. Birincisi partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifade edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkincisi de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşti” dedi. Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli, cebinde taşıdığı ve yerel seçimlere 9 ay 9 gün kaldığını belirten notu da paylaştı. Notta, “Mahalli İdareler Seçimleri 25 Haziran 2018 gününden 31 Mart 2019 gününe kadar 9 ay 9 gün vardır. Bu da 279 gün eder. (25 Haziran 2018 günü dahil değil, 31 Mart 2019 günü dahildir) ifadeleri yer aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Bahçeli, “9 ay 9 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimi için gerekli olan çalışmayı da bugünden başlatmış durumdayız. 9 ay 9 gün sonra MHP bu kez de mahalli idareler düzeyinde muazzam bir doğruluşla hak ettiği başarıyı yakalayacak” dedi.

İŞTE BAHÇELİ'NİN CEBİNDEKİ O NOT;

devlet-bahceli-cebindeki-not

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