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MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya: MHP’nin üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'dan 24 Haziran seçimleri öncesinde gündemi sarsacak yeni bir açıklama geldi. 'Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın' açıklaması ile gündeme gelen MHP'li Kaya, 'Milliyetçi-ülkücü camia, AK Parti ile yapılan ittifaktan rahatsız. MHP tabanının üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek. Biz parti devleti rejimine karşı çıkıyoruz, Erdoğan, tek adam rejimi kurmak istiyor' dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya: MHP’nin üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

MHP İstanbul Milletvekili Kaya, Sözcü'ye konuştu ve ‘'Erdoğan yıllarca milliyetçi-ülkücü camiaya karşı hasmane bir tutum sergiledi. Tabanda ‘Böyle tutum takınan kişi niye bizim adayımız olsun' diye ciddi rahatsızlık var. Kayıtsız şartsız Erdoğan'a niye destek verildiğini taban ve seçmenimiz bilmiyor” dedi.

İşte Atila Kaya'nın açıklamalarından satır başları;

İSTİFA ETTİM: MHP'nin Anayasa referandum sürecinde yürüttüğü politikalara karşı olduğum için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettim. Anayasa değişiklik paketi ülkeyi tek adam ve parti devletine götürüyordu. Erdoğan'ın şahsında temsil edilen bu anlayışın seçmenden onay almaması için mücadelesi yürüttük.

ADAY DEĞİLİM: MHP'de tek adam ve parti devleti rejimine karşı çıkan bir milletvekili olarak tekrar aday olmadım. Aday olsam, cumhur ittifakını seçmenlere nasıl anlatırdım. Tek adam rejimi kurmak isteyen Erdoğan adayımız deyip nasıl propaganda yapabilirdim? Kendi kendimle çelişkiye düşmemek için milletvekilliğine aday olmadım.

TABAN RAHATSIZ: Referandumda bizim tabandan ne kadar hayır oyu çıktıysa bu seçimde Erdoğan'a ondan daha fazla hayır oyu çıkacak. Sözde AKP ile cumhur ittifakı yapıldı. İttifak da var da bir rektör, müsteşar, genel müdür, vali Allah rızası için bürokraside bir tek ülkücüye aktif görev verildi mi ? Erzincan'dan bir partilimiz aradı. Ülkücü arkadaşlarımıza kamuda aktif görev verilip-verilmediğini sordum. ‘Şube müdürü bile yok' dedi. Taşeron işçiliğe başvuran MHP'li arkadaşlarımıza, ‘Git AK Parti İl başkanlığından referans getir' deniliyor. Madem böyle bir ittifak kurduk niye devlet kademelerinde ülkücülere görev verilmiyor?

İLK TURDA SEÇİLEMEZ: Sahada yaptığım gözlemlerde AKP tabanında ve teşkilatlarında o eski heyecan, şevk ve enerji yok. Çok ciddi yıpranmışlık ve onların tabiriyle metal yorgunluğu var. Ekonomik kaygılar toplumda artmış durumda. Dövizin ateşinin düşmemesi halkta karşılık bulmamalarına neden oluyor. Bu tabloda Erdoğan'ın ilk turda seçilemez. 2. tura Erdoğan'la birlikte Muharrem İnce'nin kalacağı görünüyor. MHP tabanı, ‘1 Kasım seçimlerinde ölüsü bile yüzde 11.6 çıkan MHP kendi adayını neden çıkarmadı' diye soruyor.

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