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MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atila Kaya, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. Kaya, ‘’AK Parti’ye ve onun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin. Ben öyle yapacağım’’ dedi.

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Seçimlerde yeniden Milletvekili adayı olmayan Kaya, “Türk Milleti'ne mensubiyeti, sosyolojik bir olgu olmasının ötesinde, bir heyecan kaynağı da görenleri; tek adam rejimi ve parti devletine karşı millet egemenliğini savunmayı bu bağlılık ve heyecanın temel rüknü sayanları; insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne inananları; demokratik-laik cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını muhafaza etmeyi önemseyenleri -böyle davranmakla Türklüğün bekasına gerçekten hizmet edilmiş olacağını bilerek- AK Parti'ye ve onun cumhurbaşkanı adayına oy vermemeye ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Ben öyle yapacağım” dedi.

TABUTA SON ÇİVİ ÇAKILAMAZ

Kaya, “Vekilinden asil Türk milletine arz-ı hal” başlıklı bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

‘'24 Haziran'da, 16 Nisan 2017 referandumunun devamı niteliğinde olan, bir seçim yaşayacağız. Bu seçim; millet egemenliğine, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına, demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet'in tarihsel kazanımlarına inanan ve bağlılık hissedenler açısından, ‘Atı alanın Üsküdar'ı geçtiği' bir referandumla her şeyin bitmediğini göstermenin bir imkânı olarak değerlendirilmelidir.

Referandum sürecinde, ülkücü tavır çatısı altında, geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış arkadaşlarımla birlikte, Tayyip Erdoğan'ın şahsında temsil edilen ‘Tek Adamlık' ve ‘Parti Devleti' heveslerinin seçmenden onay almaması için mücadele ettik. Ne milliyetçilik anlayışımız, ‘Millet Egemenliği'nin tek adamın iktidarına ciro edilmesine, ne de Ülkücülük anlayışımız, bedeli insan hak ve hürriyetleri olan bir toplumsal düzenin kurulmasına müsaade etmişti. Türk milliyetçiliğinin ve demokrasinin hangi değerleri varsa, onların bir tabuta yerleştirilmesine karşı mücadele edenlerin, o tabuta son çivinin çakılmasına karşı kayıtsız kalmaları da düşünülemez.

AYAKLAR ALTINA ALINAMAZ

Türk milliyetçilerine, Türk milliyetçiliğinin iflah olmaz hasımlarına boyun eğmek yakışmaz! Türk milliyetçiliğinin, Türk varlığının güvencesi olduğuna inananlar, onu ayaklar altına almaya yeltenenlere Türklüğün bekasını emanet edemez. Millet aklı o milletin adını söylemekten imtina eden kişiyi işaret edemez! Kendi egemenliğini tek adama devreden iradeye Millî İrade denemez!

Milletvekili adayı olarak huzuruna çıkıp oy istediğim zamanlarda, parti programı ve seçim beyannamelerindeki ilke ve görüşlere sadık kaldım; nihai bağlılığım ise Türk milliyetçiliği nedir ve halen bu sadakatin gereğini yerine getirme azim ve kararındayım. Ülke sorunlarının çözümünün, Milliyetçi Hareket Partisi'nin “Ülkücü” kimliği ve kurumsal iktidarıyla ilgili olduğuna hep inandım, halen de bu inancı taşımaktayım. Kendimi, MHP'nin tarihsel misyonunun hizmetinde görüyorum, görmeye de devam edeceğim. Ne var ki; Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut yönetimi bu tarihsel misyona farklı ve paylaşmadığım bir yorum getirmiştir ve bu yorumun bir sonucu olarak da AK Parti Genel Başkanı'nı kendi cumhurbaşkanı adayları olarak ilan etmiştir. Sevdamın izdüşümü olan Üç Hilal'e vurduğum mührü –oradan kaldırıp da- o sevdayı çiğnemeye kastetmiş ayaklar önüne sermeye, benim vicdanım da elvermez, gücüm de yetmez; o mühür orada kalır''

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Anahtar Kelimeler:
MHP Recep Tayyip Erdoğan Atila Kaya 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Milyonlarca Ülkücünün hislerine tercüman oldun.Allah senden razı olsun.Devlet Bahçeli Ülkücü harekete kara bir leke olarak düştü..nefretle yad edilecektir.
adamım diye çıkmış gündem yaratmaya çalışıyor sss kanunuyla vereceksin erdoğana?
doğru yolu bulmuş
mhp nin içindeki son namuslu insan..tebriklerr....
doğru söze ne hacet ağzına sağlık
Ey Siyaset Sen nelere kadirsin yahu,dün siyah dediklerimiz bugün olmuş beyaz. Vatan hainleriyle Sözde Müslümanlığı kimseye vermeyenler,her daim laiklik diye haykıranlar,vatan Millet Sakarya diyenler...Savaş ta herşey mubahtır diyip gerçek kimliklerini unutanlar.Ne oldu olmazsa olmazlarınıza...Daha dün Musluklardan su yerine kan akıtırız tehtitleri savuran köpökten %10 luk oy potansiyeli için medet umar oldunuz.Yazıklar olsun alayınıza...
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