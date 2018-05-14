MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Seçimlerde yeniden Milletvekili adayı olmayan Kaya, “Türk Milleti'ne mensubiyeti, sosyolojik bir olgu olmasının ötesinde, bir heyecan kaynağı da görenleri; tek adam rejimi ve parti devletine karşı millet egemenliğini savunmayı bu bağlılık ve heyecanın temel rüknü sayanları; insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne inananları; demokratik-laik cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını muhafaza etmeyi önemseyenleri -böyle davranmakla Türklüğün bekasına gerçekten hizmet edilmiş olacağını bilerek- AK Parti'ye ve onun cumhurbaşkanı adayına oy vermemeye ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Ben öyle yapacağım” dedi.

TABUTA SON ÇİVİ ÇAKILAMAZ

Kaya, “Vekilinden asil Türk milletine arz-ı hal” başlıklı bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

‘'24 Haziran'da, 16 Nisan 2017 referandumunun devamı niteliğinde olan, bir seçim yaşayacağız. Bu seçim; millet egemenliğine, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına, demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet'in tarihsel kazanımlarına inanan ve bağlılık hissedenler açısından, ‘Atı alanın Üsküdar'ı geçtiği' bir referandumla her şeyin bitmediğini göstermenin bir imkânı olarak değerlendirilmelidir.