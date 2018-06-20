MHP'li Erkan Akçay'dan şok iddia! İYİ Parti intikam için HDP'yle...

Akçay, seçim çalışmaları kapsamında Salihli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Seçimlerin önemine değinen Akçay, AK Parti ile yaptıkları ittifakın ne anlama geldiğini anlattı. Akçay, "Cumhur İttifakı milli duruştur, millete beka, şühedaya vefadır. Cumhur İttifakı, Cumhuriyetin iradesi, milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı milli aklın ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın neticesidir. Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükunetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezidir." diye konuştu.

MHP'DEN İNTİKAM ALMAK İSTEYEN İYİ PARTİ, HDP'NİN ETRAFINDA DOLANIYOR



CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin "yıkım ittifakı" çatısı altında birleştiğini savunan Akçay, bu ittifakın merkezinde HDP'nin olduğunu söyledi.

Akçay, CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi Meclise taşıma gayreti içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "CHP, İYİ Parti ve HDP arasında artık gizlemedikleri bir iş birliği ve ittifak vardır. Özellikle MHP’den intikam almak isteyen İYİ Parti'in HDP etrafında dolanması ibretlik bir durumdur. Parti program taslağına sözde Kürdistan ibaresini koyan, parti programına İmralı canisi terörist Öcalan'ın 'eşit vatandaşlık' tanımını yerleştiren, yabancı bakanlara sözde 'Kürt Sorununu biz çözeceğiz' diyen, 'HDP onurumuzdur' diyeni kurucu yapan, HDP'nin seçim müziklerini yapanı genel başkan yardımcısı yapan, milletvekili adayları HDP'ye 'birlikte yıkacağız' diyen bir parti olan İYİ Parti, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile her şart ve zeminde yan yana geliyor. PKK partisi İYİ Parti'e 'size oy vereceğiz' diyor. İYİ Parti artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir."