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MHP'li milletvekili adayı Cemal Enginyurt'tan AK Partili vekillere ağır suçlamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

MHP'nin Ordu'da 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Cemal Enginyurt dikkat çeken ifadeler kullandı. Enginyurt, AK Parti'li vekillere sert sözlerle yüklendi ve "Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin dün Ordu Fatsa'da düzenlediği iftar programında konuşan Enginyurt, AK Parti'li vekillere sert sözlerle yüklendi. AK Parti'li vekiller için, "Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz" diye belirten Enginyurt, AK Partililerin, vekilin kim olduğuna bakmadan Erdoğan'a oy verdiğini ifade etti.

Enginyurt, AK Parti'li vekiller için, "Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, 'Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bizi de gönderin' diyor" diye belirtti.

İşte o ifadeler:

“Ne yaptınız, vekilin kim olduğuna bakmadan gittiniz Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiniz. Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz, muhtar. Siz Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğiniz için bunlar seçildi. Şimdi tutuştular. Yav diyorlar, 'oyları aman ayırmayın…' Niye? 'Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te güçlü olması lazım…' Oğlum 300 vekil bizde. Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkamadınız, şimdi nasıl sahip çıkacaksınız? Özgür Özel diye tipitip bir oğlan, cumhurbaşkanına en ağır hakareti etti de, bir taneniz cevap veremediniz. Sizin gibi 300 kişi olacağına, bir Cemal Enginyurt olsaydı, Özgür Özel, şimdi 3 gündür yoğun bakımda yatıyor olurdu. Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, 'Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bizi de gönderin' diyor. Recep Tayyip Erdoğan muhtemelen beni dinleyince der ki, şunların 6’sı geleceğine, bir Cemal Enginyurt gelse yeter der. Yani 75 yaşındaki Şener amca mı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacak, yolda yürüyemiyor ya?”

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Anahtar Kelimeler:
MHP cemal enginyurt ak parti 24 haziran erken seçim Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
BU ADAM GERÇEGİN TA KENDİSİNİ SÖYLEMİŞ DOGRUDUR AMA KENDİSİNİNDE NEDEN İYİ PARTİ DEGİL MHP DEN ADAY OLDU
@vural1946 neden olacak oda biliyo fetöcü maralllın barajı geçemiceni azı var konuşuyo koltuk sedalı basit bi adaysın işte
@batuuu_00045 meral fetocu diyen bilin kendi fetocudur ve senin bu yorumun ihbar niteliğindedir kesin fetocusun inşallah seçim sonu senin gibi çamur atan feto artığı akp yalamalarının sonu olacak
@vural1946 ya su beyninden bizede dagit sen ne zekisin kucuk eniste
RECEP TAYYİBİN ALENİ SUÇLARI: 1. Ergenekon ve balyozda cemaati kullanarak,kendi ordusuna kumpas kurma. 2. cemati kullanarak,hakimlere emir vererek ilker başbuğu hapsettirmek. 3. 17 aralıkta rüşvet alan akp li bakanları korumak. 4. şu anda idlibde olan suriyedeki teröristlere silah göndererek 1 milyon müslümanı öldürtmek.egede aylan bebeği boğdurmak. 5. çözüm sürecinde pkk ya dokunmayarak,vatana ihanet. 6. kozmik odayı düşmana açarak vatana ihanet. 7. anayasa mahkemesi kararları yok saymak,hakimlere emir verip insanları hapsettirmek. 8. ülke vatandaşlarını ırk,din,mezheplere bölme.
doğruda hangi partili millet vekilini beğendiği için oyunu veriyor ki
ALLAHINA kurban gerçek ÜLKÜCÜ özelikle berat albayraktan bırakın bakanı çoban bile olmaz
siz hep çobanları hafife almaktan kaybettiniz . kaymetmeyede mahkumsunuz .16 senedir bu bole ve böylede devam edecek
@gungor_bahadir_1994 aynen 16 yıldır başınızdaki çobanı çok hafife almışız baksana ülkenin sahibi sanıyor kendini
@gungor_bahadir_1994 Gençlik yıllarımda hem okuyup hemde çobanlık yapmış biri olarak söylüyorum ÇOBANLIK çok kutsal bir iştir B. albayrakta ÇOBANLIK mesleğini icara edecek yetenek yok olduğunu anlatmaya çalıştım TAMAM
sonuna kadar haklısın Cemal baba , ben akpartiliyim, Ankara çankaya adayları kim bilmiyorum
BAHÇELİ; ÜLKÜCÜLERİN VİCDAN AZABIDIR
İNCE - AKŞENER FİNAL YAPAR DİYORUM İNANMIYORLAR
DOĞRU SÖYLEMİŞ...VİCDANIN SESİNİ DİNLE ENGİNYURT GEL İYİ PARTİYE
ÜLKÜCÜLÜK MHP'NİN TEKELİNDE DEĞİLDİR.NE GİDEN HAİNDİR NE DE KALAN KAHRAMAN.İYİ PARTİ ZORUNLULUKTAN YANİ BAŞKA SEÇENEK KALMADIĞI İÇİN KURULMUŞTUR.İYİ Kİ DE KURULMUŞ ALLAH RAZI OLSUN İYİ İNSANLARDAN
AKP Millet vekilleri harbiden Tayyip olmasa Bırak muhtarı azası olamazlar - Din İslam adı altında yolsuzluğun daniskasını yaparlar koyunlarda oy verir
AKP bitmiştir AKP hiç bir vekil adayının hükmü yoktur hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize duyulan ofke akşener i cumhurbaşkanı MİLLET ittifakını zillete karşı galip getirecek
Cemal bey bir çok kişinin dilinin ucunda olupda söyleyemediğini haykırdı
AYNEN ÇOK DOĞRU SÖYLÜYOR ZATEN VEKİLLERE BAKINCA HALA ERDOĞANI DESDEKLİYORLARSA KESİN BİR MENFAATLERİ VARDIR KİMİLERİ PEYGAMBERLE EŞ TUTDU KİMİSİ KARIMI ÇOCUĞUMU FEDA EDERİM DİYOR KİMİLERİ YALAKALIĞA DEVAM EDİYOR ALAYI ÇIKARCI BUNLARIN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL
ENGİNYURT SEN HALEN ORDAMISIN İYİ İNSANLARA GÖNÜL VERDİK BİZ...ÇIK GEL
ŞİMDİYE KADAR BİLMİYORMUŞ YENİMİ AYIKMIŞ ACABA NİYE HALA HER TÜRLÜ HAKARETİ UNUTUP C.BAŞKANINININ YANINA YAKLAŞAN BAHÇELİNİN ARKASINDA NİYE GİDİYORMUŞ ACABA AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE DİYE BUNLARA DENİR
Benim içimden geçenleri söyledi
VİCDAN KONUŞTURUR İNSANI; BUGÜN DEĞİLSE YARIN...
böyle bir insan iyi hoşta hırsıza niye oy topluyorsun onu anlamadım
Senin ne farkın var ki..
Yoğun bakıma göndermek??? adalet ne güzel !!!
Helal olsun enginyurt MHP'ye oy vermeyeceğim ama seni kutluyorum
MHP Bahçeli kendisini yok etmiştir milleti yok etmiştir güveni kaybetmiştir Bahçeli'nin sonu %5 AKP ile beraber burnunda defteridir dürülecek
tebrikler. mhplileri sevmem ama adam doğru laf etmiş
2001 de bu ülkede terör yoktu davul zurna ile pkklilri karşılayanlar feto isid barzani ile iş tutanlar ülkeyi terör yuvası haline getirdi
kurban olduğum Allahım memleketi düze çıkaracak elbet, Allah korkusu olan dürüstler kazanacak...
hiç birşeye itiraz etmeyecek ,adamları seçiyor, özellikle muhakeme yeteneği hiç olmayanları.....
Akp İmam hatipliye darbe vuran imam hatipli İŞKUR'dan temizlik görevlisi olarak İmam hatadan vekil ve Fahri olarak peşkeş çeken 2013'te gece yarısı vekil imamlara çıkan kadroyu PKK fethullahçılara pesKeş çektiren senin etrafındaki İlahiyatçı Kripto Fethullah'ın adamları hala senin etrafında seni kıskacı almış akp y oy verdk yazıklar olsun akp gerçek yüzünü Bu millet gördü akp Bunun bedelini en çok İ.H.L HESAP SORACAK AKP'YE 950 BİN erkek 950 bnden fazla kız i.H.L kullndi İ.H.L diye milleti kaldirdinz diyanete zindan ettiniz vekil ve Fahriye olarak hakkımızı elimizden aldım kadro hakkımız
@01231 AKPYE OY VERDIKCE DAHA COK KADRO BEKLERSINIZ :)
MHP Lİ KALAYCI OĞLU SENİ BİLE PARMAĞINDA OYNATAN BEKİR BOZDAĞ NEDEMİŞTİ MECLİSTE VEKİL İMAMLAR VE FAHRİ KURAN KURAU HOCALARIYLA İLGİLİ YALANCI ÇIKARDI UTANMİYORMUSUN.KALAYCI HESAP SORDUN MU BEKİR FETOŞUNDAN KİRİPTOSUNDAN BENİ MECLİSTE. YALANCI ÇIKARDIN DİYE GİTTİN Mİ YANINA UTANMAZLAR MİLLETİ ENAYİ OLARAKMI GÖRDÜN YOKSA SEÇİM SONRASINA. OY MU DEFŞİRECEKTİNİZ YOKSA. ARTIK GEÇTİ BÖLÜNÜN PAZARI MHP KİREDİSİNİ BİTİRDİ MUHALEFETTE OLSANIZ BU KADAR. ALÇALMAZDINIZ AMA AKP İLE ORTAK OLAN HAİN ACIMASIZ VE ALÇAK KANI BOZUK OLARAK ÇIKIYOR O GÜÇ SARHOŞ ORTAĞI MÜSLÜMAN KANI BULAŞAN SİZDE ÇARESİZ YAZIKLAR
çatırtıyı duyuyorsunuz değil mi. bunlar kazanırsa daha kendi aralarında uzlaşmazken ülkeyi nasıl uzlaştıracaklar.
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