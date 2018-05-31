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MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Bunun geri dönüşü yok artık af çıkacak” dedi. Erdoğan ise af konusunda, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını açıklamıştı.

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

Seçim bölgesi Konya’da çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve parti yöneticileriyle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti. Rektör yardımcılarıyla da görüşen Mustafa Kalaycı ziyaret sonunda partisinin af vaadine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalaycı, MHP’nin daha önce verdiği seçim vaatlerinin gerçekleştiğini hatırlatarak, terör suçları ile kadın ve çocuğa yönelik suçlar hariç af çıkacağını kaydetti.

AF

"BU KONUDA BEKLENTİ VAR"

Cezaevlerinde doluluk nedeniyle aynı yatağı 3 kişinin paylaştığını, bu durumu terör örgütlerinin faaliyet göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirdiğini anlatan Kalaycı şöyle konuştu:

“Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, terör suçları hariç kadına çocuğa karşı işlenen suçlar hariç, çocuk istismarı, kadın katilleri tecavüzcüler bu suçlar hariç bir af çıkarılmasını inşallah sağlayacağız. Bu konuda şöyle de bir sıkıntı var, şu anda hapishanelerimizde vardiya halinde aynı yatakta 3 kişi yatmak durumunda kalıyor. Bu derece hapishaneler dolmuş vaziyette. Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık"

ERDOĞAN: AF YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi. ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Af yoksa! oyda yok, seçimden önce kesinlikle af çıkması gerekir,
bu mhp reisin basina bela olacak galiba yuzde 5 oyuyla turkiyeyi yonetiyorlar secimden sonra fisi cekmek lazim.
mhp sen kimsin ya :)
Danisikli dovus kesinlikle af cikacaktir suan mhp nin oylarini yukseltmek icin yapiyorlar iciniz rahat olsun af cikacak adam gibi adam devlet bahçeli
Çatlayın su alın batın bizde kurtulak
çıkartın salın teröristleri tecavüzcüleri katilleri sapıkları hırsızları bilimum kanı bozuk ne varsa salın hepsini oy gelecek ne olsa oy uğruna herşey mübah
tecavuzculere TERÖRİSTLERE,FETÖCÜLERE,KABADAYILARA KATİLLERE AF NE DEMEK YAHU...İSTEMİYORUZ ONLAR KADER MAHKUMU DEGİL..UFAK TEFEK SUCLARDAN İÇERİ GİRENLERE BELKİ...SÖMURMEYİN VİCDANLARI
Çetelere,Katillere, uyuşturuu tacirlerine Af cıkaracaksınız. Ama terör diye içeride binlerce siyasi hükümlülere ( Gençliğinde sağ sol olaylarına girmiş, Gezi olaylarına girmiş, sadece mitinglere katılmış vs ) kişilere terörist diyerek af çıkarmayacaksınız. Buysun size demokrasi!!!
danışıklı döğüş.MHP oylarını artırsın diye bahçelinin iş olsun diye çırpınışları bunlar.ikisi zaten karar vermişler buna .tayyib bunu konuşturuyor kendi adına o kadar.
avm var 10 tanesini dönüştürün hapishaneye, sorun çözülür... orada yatanlar, bardak kırmaktan ceza almadılar. katiller, gaspçılar hırsızlar, tecavüzcüler var. iyice arsızlaştınız mı?
Ne affi kardesim. Hirsizin, cetecinin, mafyanin, katilin, tecvuzcunun sokakta işi ne? Neyin kafasini yasiyorsunuz? Yer yoksa yer yapilir. 3 kisi bir yatakta diye af mi cikar?
kime ne vaad ettiniz insanlarin akli ile oynamayin MHP cökmüs zaten bu durumda daha cok cökecektir insALLAH bu kafayla kaybolur gidersiniz.
dalkavuk bahçeli
NEFSİ MUDAFADAN İÇERİ OLANLAR SADECE.. CUNKU ONLAR GERCEK SUCSUZ... ÖBÜRLERİ KADER MAHKUMUYSA KATLETTİKLERİ NE BE ALLAH AŞKINA..
Ya vurun tekmeyi gitsin bahçeçiye ne oyu varki zaten akp kendine yeter
TABİ ADAM HAKLI NE OLACAK HIRSIZ KAÇAKCI NE KADAR YARAMAZ ADAM VARSA KENDİLERİNE OY VERECEK ONDAN DIŞARDA OLSUN İSTİYOR.
Af akp oylarını düşürür benden söylemesi
Af akp yi bitirir
Akp vuracak size tekmeyi az kaldı
Bahçelinin sağlık raporunun müspet olmayacağını düşünüyorum
hadi ayrılın akp %37 de kalsın
KURTÇUKLAR AMPULÜ SÖNDÜRECEK.AHA DA BURAYA YAZDIM.DEMEDİ DEMEYİN.SON ANDA BİR KROŞEYLE İŞİ BİTİRECEK KURTÇUKLAR..
af maf yok hadi oradan eşkiya bozuntuları. zorla af çıkaramazsınız. toplum vicdanı bunu engeller.
acaba içerde hangi adamları var da böyle diretiyor af konusunu
kafanıza göre af çıkarmak adam birini öldürmüş sen af diyorsun ölen kişiye sordunmu biz bunu affediyoruz . sizin böyle bir hakkınız yok cezaevleri doluysa şöyle TOKİ ye cezaevi yapsın...
Kurnazca düşünülmüş danışıklı döğüş.
Eee şimdi ne olacak rektör görevden alınacak mi Chp dekanı ziyaret etti diye dekan görevden alınmıştı
danışıklı sevişme gibi birşey bu. oy gelsinde 24 temmuzda nasıl gelirse gelsin bu hükümet bu ittifak altından kalkılamayacak sosyal yıkıntı hesapları içerisindeler halk TAMAM dediğinde size af gelecekmi işte onuda Allah bilir...
muharem ince üniversiteyi ziyaret etti diye dekani görevden aldiniz ama mhp yardimcisi üniversiteye gidiyor hic kimse bir sey demiyor simdi bu adalet mi oluyor
Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Af için kime danıştınız. Af yetkisini nerden alıyorsunuz. Mağdurlara sordunuzmu. Allah akıl fikir versin.
Affetmek size ait değil o mağdurun kendisine veya ailesine aittir.....şimdi küfür edecem ama neyse
Yani bu demek oluyorki mafya ve çetelere özgürlük.Yarım kalan hesapları kapatsınlar,yarım kalan alt yapıyı oluştursunlar istiyorsunuz anlaşılan.Yakışır size zaten parti olarakta mafyavari bir yapıda olduğunuz için bunu istemenizde gayet normal...
yiyin birbirinizide kurtulalım sizden
GALİBA BU AF KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI YAPAN MUHTEREMLER EKRANLARDAN SOKAKLARDA NELER OLUP BİTTİĞİNİ GÖRMÜYORLAR!!??.. AF ÇIKARTMAYA UĞRAŞACAKLARINA BAZI SUÇLAR İÇİN İDAM CEZASINI ACİLEN ÇIKARTMALARININ GEREKLİ OLDUĞUNU!!!.. DEĞİL HATIRLAMAK VE UYGULAMAK???.... UNUTMUŞ GÖZÜKÜYORLAR!!??...
Muharem İNCE cerahpaşa tıp fakültesi dekanını ziyaret etti dekanın istifasını istediniz ve istifa etti eğer YÖK yöneticileri iki yüzlü değilse bu rektöründe istifa etirilmesi gerekir. CART CURT YAPMADAN CEVAP VERİN BEYLER.
hırsız gaspçı katilleri salın dışarı uykularımız kaçsın
gene bi danışıklı dövüş gibi geliyor bana af gelince çocuklara tecavüz edenleri hırsızları yolsuzluk yapanları halkın içine salıncaklar
af kimin için neden çıkacak af cumhur ittifakını seçimde hezimete uğratır ah sayın cumhur başkanım keşke seçim ittifakı yapmadan seçime gitseydin daha fazla destek alırdın ittifak seni güçsüz gösterilmene sebep oldu işin zor artık
CEZAEVİNDEKİLER AİLESİYLE BİRLİKTE OY DEMEK VE BENCE DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPILIYOR. BEKLENTİDE OLANA UMUT VERİP ŞİMDİ OYU VERELİM SEÇİMDEN SONRA DA MHP PEŞİNE DÜŞER ANLAYIŞI VE BU KONUYA HİÇ SICAK BAKMAYANA TAVIRLI OLANA DA AKP ZATEN İSTEMİYOR DÜŞÜNCESYLE OY DEVŞİRME VAR GİBİ. YANİ HER İKİ KARAR DA ASLINDA CUMHUR İTTİFAKINA YARIYOR. öteki taraftan çakıcıyla olan muhabbet ve hesap nedir anlam veremedim.
Eyyyy MHP yöneticileri sizin yakınlarınıza zarar verip ceza evine giren var mı?olsaydı bu kadar af meraklısı olmazdınız.Ne diyorsunuz kardeşim benim yakınlarımın zarar gördüğü bir davada 3-5 çapulcuyu cıkartıcağız diye af çıkartmak ayıptır,günahtır,yazıktır.Önce mağdurlara sorun oturduğunuz sırça köşkten konuşmayın.
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