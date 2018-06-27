MHP'li Sefer Aycan'ın görevden alınmasına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın görevden alınmasına ilişkin soruya yanıt verdi.
Elitaş, "Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum." diye konuştu.
Elitaş'ın açıklamaları:
BEDELLİ ASKERLİK
Ekim ayında gündeme gelecek önemli konulardan biri budur. 5 milyon genci kaygılardan kurtarmak gerekiyor.
OHAL NE ZAMAN KALKACAK?
OHAL'in kalkması TBMM'nin doğrudan iradesi değil. Hükümet teklif etmez ve ya teklif TBMM'de reddedilirse OHAL 18 Temmuz'da kalkacak. Sayın Bahçeli bir süre devam etmesi gerekir demişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşü OHAL'in kalkması yönünde. Bugünkü görüşmede OHAL'de gündeme gelebilir.
Habertürk
Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir
Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı
Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki
Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı
Evlendiği gün aldığı mektupta yazanları 11 yıl sonra annesi ölünce açıkladı!
Google çalışanını öldüren kadın seri katil çıktı!
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum