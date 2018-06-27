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MHP'li Sefer Aycan'ın görevden alınmasına AK Parti'den ilk yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 14:38 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın görevden alınmasına ilişkin, "Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum." dedi. OHAL'le ilgili olarak Elitaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşü OHAL'in kalkması yönünde. Bugünkü görüşmede OHAL'de gündeme gelebilir' dedi.

MHP'li Sefer Aycan'ın görevden alınmasına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın görevden alınmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Elitaş, "Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Elitaş'ın açıklamaları:

BEDELLİ ASKERLİK

Ekim ayında gündeme gelecek önemli konulardan biri budur. 5 milyon genci kaygılardan kurtarmak gerekiyor.

OHAL NE ZAMAN KALKACAK?

OHAL'in kalkması TBMM'nin doğrudan iradesi değil. Hükümet teklif etmez ve ya teklif TBMM'de reddedilirse OHAL 18 Temmuz'da kalkacak. Sayın Bahçeli bir süre devam etmesi gerekir demişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşü OHAL'in kalkması yönünde. Bugünkü görüşmede OHAL'de gündeme gelebilir.

Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
sefer aycan Mustafa Elitaş MHP ak parti Devlet Bahçeli

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