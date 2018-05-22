MHP’li vekil Atila Kaya'dan gündemi sarsacak açıklamalar

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına katıldı. 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Kaya, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkücülerin oy vermeyeceğini söyledi.

“İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ”



Milliyetçiliği şeytani düşünce olarak gören bir cumhurbaşkanı adayını içlerine sindiremediklerini ifade eden Kaya, “Bütün siyasi geçmişine, ideolojik köklerine baktığımız zaman milliyetçiliği bir hasım olarak gören, milliyetçiliği bir küfür olarak gören, milliyetçiliği şeytani bir düşünce olarak gören bir şahsı, başka bir partinin genel başkanını bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kabul etmeyi içimize sindiremediğimiz için itiraz ediyoruz” dedi.

“OY VERMEYECEKLER”



Ülkücülerin Erdoğan’a oy vermeyeceğini dile getiren MHP’li Vekil Kaya, “Göreceksiniz, referandum öncesi bunları söyledik biz, referandumda bizim camiamız, hareketimizin önemli ölçüde hayır verdiğini gördük. Bugün nasipse göreceğiz, bu seçimde de MHP çatısı altında faaliyetini yürüten ülküdaşlarımız genel seçimlerde mührü üç hilale vuracaklar ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı’nın adayı olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyecekler” dedi.