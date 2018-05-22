MHP’li vekil Atila Kaya'dan gündemi sarsacak açıklamalar

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına katıldı. 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Kaya, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkücülerin oy vermeyeceğini söyledi.
“İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ”
Milliyetçiliği şeytani düşünce olarak gören bir cumhurbaşkanı adayını içlerine sindiremediklerini ifade eden Kaya, “Bütün siyasi geçmişine, ideolojik köklerine baktığımız zaman milliyetçiliği bir hasım olarak gören, milliyetçiliği bir küfür olarak gören, milliyetçiliği şeytani bir düşünce olarak gören bir şahsı, başka bir partinin genel başkanını bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kabul etmeyi içimize sindiremediğimiz için itiraz ediyoruz” dedi.
“OY VERMEYECEKLER”
Ülkücülerin Erdoğan’a oy vermeyeceğini dile getiren MHP’li Vekil Kaya, “Göreceksiniz, referandum öncesi bunları söyledik biz, referandumda bizim camiamız, hareketimizin önemli ölçüde hayır verdiğini gördük. Bugün nasipse göreceğiz, bu seçimde de MHP çatısı altında faaliyetini yürüten ülküdaşlarımız genel seçimlerde mührü üç hilale vuracaklar ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı’nın adayı olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyecekler” dedi.
ATİLA KAYA KİMDİR?
15 Ağustos 1957 senesinde dünyaya gelen Atila Kaya aslen Karslıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. 1997-2003 yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanlığı yaptı. 2003- 2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcı’lığını yapmıştır.2009 yılında MHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti genel başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmüş ve görevinden istifa etmiştir. 2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde İstanbul 3.Bölge MHP Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı
Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
Okuyucu Yorumları 0 yorum